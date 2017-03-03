Букет из облепихи

«Республика» продолжает вести дневник проекта «Сильные духом — красивые всегда». На этой неделе дамы отправились в долгожданную поездку в Матросы к ездовым собакам — гладить, фотографироваться и кататься.

Проект «Сильные духом — красивые всегда» создан для реабилитации женщин, переживших рак и живущих с ним. В Карелии фонд имени Арины Тубис проводит его уже второй год. «Республика» ведет дневник проекта.

Сначала девушкам было жалко собак, живущих на улице в будках, потом экскурсовод своими объяснениями и песики обаянием убедили, что им и здесь распрекрасно.

Как обычно, больше всех внимания в этом питомнике получил Черке. Пес-легенда прошел «ТрансАрктику» от мыса Арктического до мыса Колумбия, несколько раз бывал на Северном полюсе. Сейчас он уже на пенсии, но людей любит по-прежнему.

После экскурсии все вместе пошли кататься. Самые смелые дамы даже попробовали управлять упряжкой.

Лариса Козлова очень любит бывать на свежем воздухе. Даже когда химию проходила, каждый день гуляла с собакой, как бы плохо ни было.

Лариса Козлова

Когда я узнала об этом в том году, я конечно, очень сильно испугалась.

Из родных никто никогда не болел. И у меня ничего не болело. Нашли случайно: делали на даче ремонт, в баню пошли, я нащупала. Сходила на УЗИ, оттуда бегом отправили в онкодиспансер. Вторая стадия уже была, метастазы были.

Врачи вообще отличные. Не знаю, кто и зачем едет за границу лечиться. Здесь не хуже.

Страшно, конечно. Это нормально с таким диагнозом, когда человек боится. Хотя, если подумать… ну, рак… лучевая, химия, опадают волосы, это все нужно пережить. Это стресс, но это не самая страшная болезнь, чтобы ее так бояться. Есть и пострашнее: люди руки, ноги теряют, слепнут. Тот же сахарный диабет — люди из-за него образ жизни вынуждены менять.

Лечение

Никаких миллионных кредитов на лечение брать не нужно. Операция, химия — все это было бесплатно. Лекарства для себя приходилось покупать, витамины, без этого никуда. Но это не настолько дорого, тем более дают группу инвалидности. Мой муж обычно зарабатывает, не миллионы, но мы нормально справились. Ну, может, не на море летом поехали, а на дачу. Но и там очень хорошо.

Помню, когда в стрессе была, мне тогда врач сказала: «Ты чего? Если бы все умирали, жизни бы не было». И это правда. Я считаю, что если жить не хочешь, можно от и насморка умереть.

Я когда заболела, сразу стала придумывать, как себя занять. Пошла в автошколу, прошла обучение, в итоге отжала у мужа машину.

В прошлом феврале было последнее облучение. Сейчас поддерживающее лечение — еще пять лет.

Поддержка

Когда лечишься, главное — это поддержка. Муж мне тогда сказал: «Мать, на тебе все держится, не смей болеть!».

Друзья, помню, приезжали в гости с шариками, с барабанами, устраивали представления.

При лучевой рекомендуют ягоды облепихи. Помню, мои друзья в дождь после работы за город куда-то поехали, дерево ободрали, привезли мне огромную охапку.

Потом я пила масло облепихи. Редкая, надо сказать, гадость, но полезно. Муж из солидарности со мной тоже его пил. Я уже перестала пить, а он все продолжал — убедила его, что это полезно.

Он везде со мной ходил. Недавно психолог выступал в диспансере. Очень много народу было: одни женщины и мой муж! Когда он зашел, на него, по-моему, все повернулись.

Жизнь

Моя жизнь стала лучше. Раньше мы жили таким, знаете, мирком: дома сидели, вечером муж пришел, его накормила и так далее. Думаю, если бы не болезнь, я превратилась бы в обычную домашнюю курицу.

Я решила участвовать в проекте, чтобы помочь другим. Помогая другим, ты помогаешь и себе преодолеть свои страхи.

Упало зрение, не могу теперь читать обычные книги. Но ничего: есть электронные, там шрифт можно большой поставить.

Закончу лечение — пойду работать, не могу уже дома сидеть. У меня море планов: у меня младшей дочке 12 лет, внуков уже двое.

Проект фонда Арины Тубис правильно сделан. Много людей замыкаются, начинают лежать, не выходят из дома. Кто-то стесняется диагноза. Кто-то переживает: «Как я буду жить?». Все будет хорошо, как жила, так и будешь жить.