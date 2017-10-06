Живая жизнь

В 27 лет Татьяна Лунина ушла с прекрасной работы и придумала свой детский сад. На 30-летие Сергею подарили ударную установку. За год он научился игре на барабанах только при помощи интернет-уроков. Дистанционно в семье изучают иностранный язык. 7-летний Егор, образованный молодой человек, в теории и на практике осваивает искусство пиротехника. Их объединяет то, что все они чувствуют себя вольными людьми и не боятся осваивать новое.

Наша история о том, как можно прийти к этому ощущению. Разговариваем с Татьяной Луниной, мамой пиротехника и женой айтишника, открывшей свое дело, когда в этом возникла необходимость.

Действующие лица

Сергей Лунин — компьютерщик широкого профиля, трудоголик. Уверен в том, что нет ничего невозможного и еще в том, что главное в воспитании детей — любовь. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев Татьяна Лунина — директор Евросадика, биолог по образованию. Скрытый бунтарь, упрямый и мягкий человек. Любит все, что выбивается из ряда. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев Кузя — кот на заслуженном отдыхе. Гурман и созерцатель. Очень ласковый. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев Егор — первоклассник. Неконфликтный и скромный, очень самостоятельный. Не любит армию и солдат(ов). Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

Про систему

Таня говорит:

— Я строем не могу ходить. И сын мой такой же. Он, например, не любит даже разговоров об армии. Ему как-то рубаху надели и похвалили: «Как у солдата!» Егор молча расстегнул пуговицы и отдал рубаху: «Вообще-то я собираюсь стать программистом». Он очень вольный. У нас дома все такие.

И еще:

— Во всех социальных государственных системах — образовательной, медицинской — дети воспринимаются как субъекты, а не как личности. Взрослые объекты должны взять субъекты в свои руки и определить для них правильное направление. Мне эта система не подходит.

Зачем мне, чтобы ребенок был как все? Чтобы вся его ценность заключалась не в индивидуальности, а наоборот? Пусть думает, пусть отличается! Что у нас обычно воспитывают в школе? Покорность. В нашей стране это, может, и нужно, но в остальном мире это качество, скорее, мешает.

— Когда вы поняли, что не хотите жить по общему плану?

— Это стало абсолютно ясно, когда у нас появился сын. Я сразу решила, что жизнь по кругу, где утром нужно встать, отвести ребенка в сад, вечером забрать, а через пару часов лечь спать, мне не нравится.

Про бывшую работу

До декретного отпуска Татьяна работала разработчиком разных интересных блюд для пищевого завода «Ярмарка».

— «Ярмарка» одной из первых в России стала делать смеси круп для приготовления блюд: к правильному рису для ризотто добавляем немного лука… Мы что делали? Разбирались в кухнях мира и выискивали рецепты. Чаще всего — в англоязычном интернете. Потом связывались с людьми, живущими в разных точках мира, и уточняли у них нюансы приготовления. Мы разузнали, как правильно готовить бразильское блюдо из черной фасоли фейжоада. Мы тогда много чего придумали, и до сих пор удачные варианты есть в продаже. Помню, как искали правильные варианты турецких супов масурдал и «Супа невесты» из чечевицы. Мы разбирались, как ведет себя рис разных сортов: специально варили в разных режимах рис и и изучали его структуру. Помню, трудно было найти настоящий рецепт узбекского плова. Нам помог популярный узбекский кулинар Сталик Ханкишиев. Оказалось, что в настоящий плов нужны правильный жир и правильный рис, который мог бы правильно напитаться этим жиром. Мы проводили эксперименты, фиксируя количество жира на одно рисовое зерно.

— Почему вы решили уйти с такой прекрасной работы?

— Я стала задумываться: зачем я это делаю? Мне всегда нужно понимать, что я делаю и зачем. Начать все заново трудно, но я уверена, что нужно искать свое дело. Мне помогло то, что я была в декретном отпуске, могла остановиться и подумать. Декретный отпуск — лучшее время, чтобы подумать. А потом пришло внезапное озарение: я могу решать сама! Я прямо сильной себя почувствовала. Наша система жизни воспитывает в человеке инфантильность. В садике-школе-университете ничего решать не надо, все это делают за тебя. Мотивации никакой, но все надо, чтобы как у всех. Я на третьем курсе поняла, что никогда не буду заниматься биологией, но доучилась. Как без высшего образования? И только в 27 лет я решила поменять свою жизнь.

Про идею сада

— Как вы решились открыть свой сад?

— Сначала мы с моим партнером Инной Слободяник открыли «Мама-клуб». Центров детского развития было много, поэтому мы придумали историю для мам, которые могут не сидеть дома с ребенком, а ходить вместе с ним на занятия. У нас было много направлений для развития: занятия по воспитанию детей, школа семейных отношений, занятия рукоделием, фотошкола, курсы по макияжу и даже автошкола. Мамы учились, а мы занимались с детьми в игровой комнате. Так мы работали около года, и это было не похоже на бизнес, потому что многие вещи мы делали в убыток себе. Были типичные ошибки неопытных предпринимателей: ты не умеешь считать, точно не знаешь, что получишь, и не веришь, что твое дело не ждет моментальный успех. Мы наступили на все грабли. Зато получили огромный опыт.

Площадка для экспериментов. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев Егор не любит рисовать людей. Он рисует идеи. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев Главное, помнить, где эвакуатор! Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

— У вас были деньги, чтобы начать свое дело?

— Друг посоветовал написать проект и подать заявление на грант в городскую администрацию. Я не умела, но села и написала. Отправила. Приятель взялся редактировать: «Очень наивно, но видно, что ты не списала». Так мне дали деньги — 100 тысяч. Мне казалось, что денег море, но нет. Оказалось, что мы сняли слишком дорогое помещение в центре города, сразу потратили много денег на ремонт, что-то купили, листовки напечатали красивые и дорогущие. Деньги закончились за месяц-полтора. Муж дважды оказывал нам финансовую помощь, но потом сказал: «Денег больше нет. Или закрывайтесь, или что-то придумывайте».

И мы открыли Евросад.

— Трудно было начинать эту работу?

— Сначала мы приглашали детей три раза в неделю на 4 часа: два часа шли занятия, два часа — прогулка. Мы переехали в новое помещение и нашли партнера. В кои веки не ушли в минус. Первое время доход был около 2 тысяч в месяц — нас это радовало. Начинать было очень тяжело, но в какие-то моменты жизни нужно проявлять характер, чтобы не сломаться.

— Какие родители приводят к вам в садик детей?

— К нам приходят разные дети. Кого-то приводят для адаптации к садику или к школе. Есть те, которые не смогли прижиться в муниципальных садах, и родители не захотели их ломать, поэтому привели к нам. На самом деле, я понимаю воспитателей в муниципальном садике. Попробуйте договориться с такой толпой детей! В скандинавских садах по 5 человек на воспитателя. Почему бы тут с каждым не поговорить и не обнять?

— Либеральное воспитание детей — популярная сейчас тема. Как вы к этому относитесь?

— Иногда современные родители не хотят ничего знать о детях. Они говорят: «Нас как-то воспитывали, не утруждались — и ничего». А есть те, которые хотят воспитывать детей по-другому, но не знают как. Это проблема! В детстве их ругали или даже били, они привыкли бояться наказаний. Теперь они хотят оградить от этого ужаса своих детей, и тут часто начинается беспредел. Ребенок становится центром вселенной и живет в полной вседозволенности.

— Можно ли наказывать детей в садике?

— У нас есть наказание, не буду обманывать. Есть дети, которые могут обидеть других, а у нас это запрещено. Наше наказание — оставить ребенка сидеть на стульчике. Но не в одиночестве — мы можем сидеть рядом. Мы-то знаем, что делать с нашей агрессией, а дети не знают, как справляться. С ними нужно разговаривать.

Или применять музыкальную терапию.

— Как вы разговариваете об этом с Егором?

— Я говорю Егору: «Ты имеешь полное право злиться. Можно топать ногами, колотить руками по дивану, но бить никого нельзя».

— А давать сдачи?

— Нападать не надо, но себя защитить нужно уметь. Сначала словами. Если не работает — руку поймай, не дай себя ударить. Напугай, в конце концов! Егор у нас всю жизнь живет в тепличке: всегда рядом мама и папа. Парень он неконфликтный, лучше в стороне постоит. Но однажды пришел домой с палкой, говорит, что парень со двора пугал всех палкой, поэтому и он на всякий случай нашел палку для себя.

Про школу

Владимир Иванович Жохов — заслуженный учитель России, автор учебников для средней школы и методист — разработал технологию обучения детей начальных классов. В России пока лишь несколько десятков классов Жохова, один из них — в Петрозаводске. Работа по методике Жохова строится в полном соответствии с действующими стандартами ФГОС и образовательными программами, однако техника преподавания и подачи материала отличаются от схем, принятых в традиционных классах. Знания усваиваются в более быстром темпе — за первые 4 месяца ученики изучают программу первых двух классов. Ученики быстрее растут и реже болеют. В результаты обучения «жоховские» дети осмысленно и с удовольствием читают, пишут и с радостью ходят в школу.

— Как вы выбрали класс, где детей обучают по методике Жохова?

— Когда я узнала о том, что в Петрозаводске будет «жоховский» класс, я сразу туда записала Егора — классно! Потом стала разбираться. Открытых материалов методики Жохова в Сети нет. Начинаешь сомневаться. Потом эта стадия тоже проходит и начинается разумный выбор. Мы выбирали между 17-й гимназией и 9-й школой с непонятным классом Жохова. Потом я задала себе правильный вопрос: «Что будет лучше для моего ребенка?», и сомнения отпали. Кроме того, у нас потрясающий учитель. Я даже без методики Жохова отдала бы ребенка ей. Как много хорошего она им говорит, как она ими гордится!

Исследователя сразу видно! Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев Папа поддерживает образовательную часть. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев Сергей курировал проект ученицы 40 лицея про умные переходы. По идее, дорожный знак, оборудованный датчиками, может сам предупреждать водителя о пешеходе. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

— Что особенного в этом классе?

— Мне нравится, что там учитываются особенности ребенка на существующем психофизиологическом этапе развития. В обычном 1-м классе дети сидят с прописями и рисуют загогульки. Я знаю мало детей, которым интересно писать крючки. Более того, я считаю, что это не так уж и важно. Важно, что он знает, как выглядят письменные буквы, может их написать и прочитать. В «жоховском» классе прописей нет, в 1-м классе никто не пишет ручкой, только карандашом. Вместо упора на развитие мелкой моторики декларируется акцент на развитии мозга.

Меня поражает, что там очень быстрый темп обучения. Почти все прописные буквы Егор научился писать за первую неделю в школе. Вторую неделю мы проболели, на третью они пишут предложения. И он может прочитать то, что написал. Вся красота почерка начнется потом, позже, когда созреет мозг.

Сейчас в приоритете собственные изобретения Егора. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев Аналоговые технологии тоже учитываются. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

— Что вы хотите получить от школы?

— Чтобы ребенок в начальной школе научился работать с информацией, бегло читать, писать. Куда мы пойдем в 5-й класс, пока не знаю. К счастью, сейчас у родителей есть альтернатива государственной школе. Можно заниматься дома, учиться дистанционно, чтобы не тратить так много времени на изучение программы, как в обычной школе. Я думаю, что если не устраивает система, всегда можно найти выход.

— Какие задачи вы ставите сейчас перед Егором?

— Я ему говорю: не надо быстрее всех бегать, прыгать и быстрее всех решать задачи. Не надо. Выбери своё и делай так, чтобы ловить кайф от того, как круто у тебя это получается.

У нас сейчас есть задания на дом. Захотел — взял их домой и сделал. Не захотел — не надо. Я советую Егору так: если взялся делать — постарайся, но не говорю ему: будь лучше всех.

— Чтобы не сравнивать с другими?

— У меня была подружка, жила по соседству. Она была старательная, а я не очень. И мои родители любили сравнивать меня с Настей в ее, конечно, пользу. И вот как-то раз я получила по математике «5». Говорю им: «У меня «5»! Они: «Молодец!» А я: «А у Насти — «3»! А они: «Ну, и нечего сравнивать». Вроде в ту сторону можно сравнивать, а в эту – нет.

Про пиротехнику

Егору 7 лет, и он пиротехник. Родители привычно счищают парафин со стенок раковины, а ванна уже навсегда останется пятнистой. Дома Егор экспериментирует с приготовлением факелов и разбирается с устройством петард.

В этой коробке — самодельная и магазинная пиротехника. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев Эта раковина видела всякое. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев Сколько вешать в граммах? Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

— Вы не запрещаете?

— Дома мы не разрешаем ему взрывать. Папа покупает ему петарды с условием взрывать только с ним и желательно не в городе. Егору разрешается разобрать петарду. Он знает, что внутри порох. Он высыпает его на стеклышко и поджигает, получается эффект бенгальских огней.

Вместе хорошо. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев Кузя подает лапу по команде. Он дрессированный. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев Мама и папа всегда готовы к импровизациям. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

Гости тоже приобщаются к празднику: им можно посмотреть, как горит порох, как работает 3D-ручка, как звучат струны разобранного пианино, как бесятся дети — Егор и его подружка Аня — и какое удовольствие получают родители от всей этой живой жизни.