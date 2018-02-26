«Мы продолжаем жить!»

Герои наших публикаций выросли, жизнь взрослых тоже стала другой. Например, Ася Новикова, мама своих и приемных детей, назвала дочку, которая родилась через месяц после нашей беседы, Евангелиной. А по рисункам Степы Никулина, особого мальчика, сделали профессиональный мультфильм. Большой Витя сдал на права, а маленькая Юля стала отличным репетитором по английскому.

Есть и плохие новости. Денис Юшкевич остался один. Светлану, маму маленького Арсения, лишили родительских прав.

Папа и сын с улицы Достоевского

На наш призыв помочь папе, в одиночку воспитывавшему сына, откликнулось много читателей. Мы рассказывали, где находится их домик, с какой улицы лучше подъезжать на машине. Юшкевичам привозили вещи и одежду, шли поиски стиральной машины.

Осенью помощь была остановлена.

В ноябре в редакцию написала соседка Анатолия Константиновича и Дениса. Рассказала, что в семье произошла трагедия: убили папу Дениса. Соседка волновалась за мальчика.

Сейчас Денис, которому скоро исполнится 14 лет, живет в центре помощи детям «Надежда». Воспитатели говорят, что у него складываются неплохие отношения со сверстниками — их в «Надежде» около тридцати человек. Сами воспитатели и директор сочувствуют Денису — они его знают по прежней жизни. Между тем мальчик очень скучает по дому и до сих пор не смирился с утратой. Периодически он сбегает в свою пустую и холодную квартиру на Достоевского, потом возвращается.

Рассказывает Ольга Клевина, директор центра «Надежда»:

— Мальчик трудно переживает случившееся. Немного успокоился в нашем центре, но прошло еще слишком мало времени, чтобы все пришло в норму. Семье Дениса специалисты «Надежды» оказывали помощь на протяжении длительного времени, поэтому часть нашего персонала знает Дениса, то есть для него мы люди не посторонние. Конечно, ребенок еще тревожный. Еще не все в порядке с социальной адаптацией, с учебой. Разумеется, обстановка для Дениса немного тягостная: в жизни подростка произошли кардинальные перемены, что, конечно, отразилось на его эмоциональном состоянии. Есть и самовольные уходы иногда.

По словам Ольги Геннадьевны, Денису было бы лучше жить в семье.

— Мы стараемся найти семью всем детям. Иногда бывает, что находятся люди, которые хотели бы помочь именно подросткам. Конечно, он ребенок сложный, возраст у него еще переходный. Но он добрый, со взрослыми вежлив. Говорит, что хотел бы продолжить занятия спортом (Денис занимался боксом).

Поговорить с Денисом нам не удалось — мальчик отказался от встречи.

Очень хотелось бы, чтобы хоть какая-то часть планов Дениса осуществилась.

Степа и другие

Степа Никулин — первый герой нашего проекта. На самом деле он, наверное, уже привык к своему пионерству. Мама Степы Наталья Никулина — очень активный и настроенный на успех человек. Благодаря ее энергии Степа, а за ним и другие дети с аутизмом занимаются, например, скалолазанием, рисованием, языками и прочим.

Сейчас Степе 9 лет. Он с энтузиазмом учится в 14-й школе. У него индивидуальное обучение, но по возможности он ходит на уроки в класс. Любимый предмет — физкультура. Любимое дело — решать олимпиадные задачи по математике (любовь к числам никуда не делась!). Недавно занял первое место в международной олимпиаде по английскому языку.

Главное дело Степы — рисование — осталось прежним. Три года назад его рисунки стали основами для открыток. Сейчас по рисункам Степана Никулина снят целый мультфильм «Каждому свое слово».

Работа участвует в конкурсе, посвященном альтернативной коммуникации.

А еще Степа учится быть самостоятельным. Это очень важно. Он уже запросто может самостоятельно выбрать в кондитерской пирожное, заплатить за него и не забыть взять сдачу.

«Четверка?» — «Отлично!»

Два года назад мы писали о семье Маргариты и Руслана Фотеевых, которые в один момент стали родителями сразу четырех детей — двоих мальчиков и двух девочек.

Сейчас Алина, Тая, Лева и Рома учатся в одном первом классе. Сидят, правда, за разными партами.

Мы писали о том, что дети мечтают иметь собаку или кота, а Тасе нравятся лошади. Сейчас в семье появились две красноухие черепахи — Том и Джерри.

Проблемы, по словам мамы, в целом остались прежними: в нашем городе трудно приобрести четыре одинаковые вещи. Хоть лыжи, хоть крючки для вязания. И еще неприятно дает о себе знать финансовая сторона вопроса. Только на школьные завтраки в семье уходит 3000 рублей в неделю.

«А в целом у нас всё хорошо! — говорит Маргарита Фотеева. — Ребятки растут, радуют нас с папой, и мы безумно счастливы, что их у нас четверо».

Юля + Витя

С Юлей и Витей мы познакомились в театре «Росток», где играют особые дети и подростки и их сверстники. Юля Голубева в спектакле «Тараканище» играла заглавную роль. Молодая семейная пара оказалась открытой и искренней. Текст «Юля + Витя» вызвал много откликов.

О том, что произошло за прошедшие полтора года в их жизни, рассказывает Юля:

— Наша жизнь во многом изменилась. Витя получил образование, но пока не работает по специальности, набирается опыта. Временно работает в «Ленте», а до этого успел поработать в «Евросети». В общем, он находится в поиске лучшего. Витя получил водительские права, мы копим деньги на машину. В прошлом году Витю хотели даже призвать на службу в армию, но, к моему счастью, отказались от этой идеи. Я, правда, успела изрядно понервничать. Осуществилась моя мечта. Прошлым летом мы первый раз поехали на Черное море. Мне так понравилось, что в этом году собираемся вернуться туда снова.

Мы так же ходим в театральную студию «Росток». Она занимает особое место в нашей жизни. У нас много новых ребят.

Я нашла свой способ зарабатывать деньги — занимаюсь репетиторством по английскому языку. Сначала очень боялась, что не получится. А теперь через меня прошло много учеников, и, что самое важное, многие из них достигли успехов. Радуюсь этому так, словно сама получила «5» и «4».

«Мама-дом»

Читатели всегда поддерживали наших героинь, оказавшихся в трудной ситуации. Несколько историй мы записали в приюте «Мама-дом» для женщин, оказавшихся с маленькими детьми в трудной ситуации.

О нынешней жизни двух Светлан и Альбины нам рассказала Людмила Драгунова, руководитель благотворительного фонда «Мама-дом».

Светлана и Руслан. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Светлана, ее дочь Даша и сын Руслан попали в приют после того, как их бросил отец Руслана. Только что выписавшаяся из роддома женщина осталась без поддержки и без жилья. Светлана не опустила руки и нашла себе — пусть временное — место обитания в приюте и небольшую работу в благотворительном фонде. Со временем она хотела найти недорогую квартиру, чтобы взять ее в аренду с сестрой, разобраться с документами на материнский капитал и добиться выплаты алиментов на младшего ребенка. Все пошло по плану: квартира с сестрой, документы, алименты. Но случилось неожиданное. Отец Руслана приехал на заседание суда, встретился со Светланой и сыном, о котором он не хотел ничего знать, и уже не смог от них отказаться. Сейчас он часто навещает их, играет с ребенком, помогает материально. Чудеса случаются.

Когда мы разговаривали с Альбиной, она не знала, как сложится ее жизнь после рождения второго ребенка — ни жилья, ни работы у нее не было. Иногда с трехлетней дочкой приходилось ночевать в подъездах. А тут — вторая беременность. Врачи пугали, что ребенок может родиться с осложнениями здоровья. Однако девочка родилась вполне здоровой.

Сейчас у Альбины есть свой угол, появился молодой человек, который помогает ей и детям. Надя ходит в детский сад. Альбина поддерживает связь с приютом, иногда принимает помощь в виде детских вещей. Ищет подработку.

Гораздо хуже обстоят дела у Светланы, которая жила в приюте вместе с Альбиной. Её сын Арсений, сообразительный и очень развитый малыш, больше не живет с мамой, потому что маму лишили родительских прав. Сведений о Светлане почти нет — она начала пить и пропала.

Плюс тоже считается!

«Мы продолжаем жить! Тимоша в два года начал говорить. Я никогда бы не подумала, что он у нас будет таким разговорчивым. Как заговорил, перестал бояться чужих, но стесняется», — рассказывает Людмила Ловинская, мама Тимофея — ребенка, которого так ждали в этой семье. Мы писали про эту семью в ноябре 2016 года.

Людмила и Алексей познакомились на сайте для людей с инвалидностью disability.ru. Алексей приехал в Петрозаводск из Омска. Уже шесть лет они вместе. Вопреки прогнозам и советам врачей родили здорового мальчика. 25 февраля Тимофею исполнится три года.

Рассказывает Людмила Ловинская:

— Сейчас Тимоша любит играть с машинками, учит дорожные знаки. Весь холодильник залеплен стихами про машинки. Считаю, что учебный процесс надо подстраивать под интересы ребёнка. 1 сентября он пошел в садик. Практически не плакал, адаптировался хорошо, но часто болеет. Сейчас мы активно закаливаем его: прогулки, ванночки и полоскание горла холодной водой, витаминные смеси из клюквы и мёда, точечный массаж, даже пробуем дышать по методике Стрельниковой.

Были у нас и печальные события. 2 сентября умер от рака мой папа. Все это тяжело переживали. Тимоша долго пытался до него дозвониться, потом мы нашли в себе силы сказать ему, что дедушка Толя улетел на небо. Время от времени он меня спрашивает: а когда он обратно прилетит, в каком он там подъезде живет… Тимоша прекрасно рассуждает — настоящий философ! Сказал, что когда вырастет, будет высоким, как шкаф, и худым строителем, будет строить дома из кирпича. На своем первом утреннике получил первый диплом за участие в творческом конкурсе. Мы сами пока не работаем из-за того, что сын часто болеет. Надеюсь, что осенью найдем работу. На лето у нас уже есть планы: втроём съездить на море. Куда, пока не хочу говорить. Это будет первое наше путешествие с маленьким сыном.

Раз. Два. Три. Четыре!

Ася Новикова впервые стала приемной матерью в 20 лет. Ее дочке Вике было на тот момент 10 лет. Потом у Аси родился Тимоша, потом из Дома ребенка взяли Саню. Сейчас у Аси и Алексея Новиковых растет еще одна девочка. Родители называют ее Ивушкой, полное имя — Евангелина. Ей уже полтора года.

Рассказывает Ася Новикова:

— Вика учится в Санкт-Петербурге, ей сейчас 23 года. Видимся мы, к сожалению, только по праздникам. Тимоша уже второклассник, учится играть на флейте. У него большие музыкальные планы: он хочет уметь играть и на флейте, и на фортепиано, и на барабанах, и на саксофоне. Саня тоже хочет заниматься музыкой, его мечта — гитара. Младшая Евангелина — постоянный участник всех проектов родителей. Вместе с нами проводит занятия в группе «Мумики», ездит на Ключевую на наши встречи с детьми и подростками из социально незащищенных семей в клубе «Ты особенный».

Жизнь кипит! Надежда есть!

Это Саша Парфенов на горных лыжах. У ребенка много опасных и тяжелых диагнозов, но папа сделал для него особый велосипед и катается с Сашей по городу. А еще папа и мама придумали для Саши и других детей с ДЦП, аутизмом и другими недугами большой спортивный проект «Я могу!», под который получили солидную грантовую поддержку. И теперь эти дети при деле — они осваивают спуски с настоящих гор.