Северные письма

Самая древняя икона, найденная в Карелии, хранится в Москве, в Третьяковской галерее. Этот образ святого Николая и апостола Филиппа привезли из Ильинской часовни деревни Телятниково недалеко от Кижей. Икону датируют первой половиной XIV века.

— Вырез на доске иконы указывает на то, что она была написана для определенного места в деревянной церкви. В Прионежье и в Вологодской области обычай украшать иконописью, кроме иконостаса, внутреннюю поверхность покрытия, а также части стен сохранился до XVIII в. Различные формы этих досок обусловлены архитектурными деталями здания, — пишут авторы книги «Каталог древнерусской живописи XI — начала XVIII в.в.» (1963 год).

В годы Великой Отечественной войны финны вывезли древнюю икону из Петрозаводска. В 1944-м образ вернули в Историко-художественный музей столицы Карелии, откуда год спустя передали в Москву.