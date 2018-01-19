Северные письма

Самая древняя икона, найденная в Карелии, хранится в Москве, в Третьяковской галерее. Этот образ святого Николая и апостола Филиппа привезли из Ильинской часовни деревни Телятниково недалеко от Кижей. Икону датируют первой половиной XIV века.
— Вырез на доске иконы указывает на то, что она была написана для определенного места в деревянной церкви. В Прионежье и в Вологодской области обычай украшать иконописью, кроме иконостаса, внутреннюю поверхность покрытия, а также части стен сохранился до XVIII в. Различные формы этих досок обусловлены архитектурными деталями здания, — пишут авторы книги «Каталог древнерусской живописи XI — начала XVIII в.в.» (1963 год).
В годы Великой Отечественной войны финны вывезли древнюю икону из Петрозаводска. В 1944-м образ вернули в Историко-художественный музей столицы Карелии, откуда год спустя передали в Москву.
Этот образ апостола Петра на рубеже XIV и XV веков был частью поясного деисусного ряда в иконостасе Никольской церкви в селе Вегорукса Медвежьегорского района.
Деисусный чин — это второй ряд иконостаса. Как минимум его составляют три образа: в центре Иисус Христос, справа от него — Иоанн Предтеча, слева — Богоматерь. Классический новгородский тип деисуса — семифигурный. К трем центральным образам в нем добавляются изображения архангелов Гавриила и Михаила, апостолов Петра и Павла. В деисусный ряд могут включать образы и других почитаемых святых.
Икона апостола Петра хранится в Русском музее в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что эти древности были найдены в Карелии, исследователи относят обе иконы к новгородской иконописной школе.
Дело в том, что на раннем этапе распространения православия в северных карельских землях — части Обонежской пятины Великого Новгорода — мастера-иконописцы приезжали сюда, привозили свои работы и обучали искусству иконописи местных.
Мастера из Тубозера
В эти дни в выставочном центре музея «Кижи» на площади Кирова работает выставка «Писана икона сия при державе царя Алексея Михайловича». Здесь собраны иконы из фондов республиканского Музея ИЗО и музея «Кижи» — работы карельских мастеров второй половины XVII века. В это время в Карелии уже сформировалась своя, особенная, традиция иконописи.
По словам научного сотрудника музея «Кижи» Бориса Москина, одна из самых известных карельских икон XVII века — «Огненное восхождение пророка Илии с житием». Это храмовый образ Ильинской церкви в селе Водлозеро — предшественницы существующей сегодня. В нижней части иконы — строка тайнописи, где буквы заменены знаками.
Расшифровав подпись, исследователи узнали, что икона была написана в 1647 году в селе Тубозеро на Пудожском берегу. Ее автор — местный дьяк Игнатий Панетлеев.
Благодаря подписям на иконах, стало известно, что в Тубозере работала иконописная мастерская. Кроме Игнатия в ней трудился его брат — Мокей. Другие иконописцы копировали работы братьев, что говорит о преемственности иконописной традиции. Исследователи знают о еще одной мастерской, которая работала в Заонежье.
Борис Москин:
— Локализация двух иконописных мастерских и выявление влияния одной из них на другую – это небольшое научное открытие. Но важно оно в первую очередь для изучения истории Карелии и конкретно Заонежья и Пудожья. Ведь это точно доказанный фрагмент истории карельской иконописи.
Иконы писали не только церковные служители, но и обычные крестьяне — в качестве подработки. Они учились друг у друга, подражали мастерам из крупных новгородских, вологодских мастерских. Такие «непрофессиональные» работы принято называть северными письмами.
— Северные письма — это общий термин, к которому относят иконы Русского Севера. (Не только Карелии, но и Вологодской, Архангельской областей — ред.) Это иконы, авторами которых были выходцы из местных жителей. Такие иконы проще по композиции, более лаконичные. В чем-то более просты и этим понятны, — пояснил Борис Москин.
В северной иконописи переплелись и церковные каноны, и языческие традиции, и народное мировосприятие.
— Это обстоятельство прежде всего связывалось с тем, что носителем божьей мудрости был человек крестьянского происхождения, — рассказала кандидат искусствоведения, автор диссертации, посвященной карельской иконописи XVII-XVIII веков, Елена Никулина. — Иконописанием в небольших посадах, деревнях, как правило, занималась, по определению советского историка Ксении Сербиной, «мелкая чета людишек».
На иконописных изображениях часто встречаются отсылки к повседневной жизни северных крестьян. Если народный художник не знал, как передать какую-то деталь, он рисовал то, что его окружало. Так, например, в пейзажах можно увидеть северную ель, деревянные дома и церкви. На столе Святой Троицы народный иконописец изображал редьку и репчатый лук.
Святые Власий, Флор и Лавр, а под ними — домашний скот, защитниками которого они выступают в народном сознании. Икона первой половины XVIII века из деревни Чилмозеро, Олонецкий район.
Лещадки — иконные горки, элемент пейзажа в виде уступов гор — здесь похожи на еловые ветви. Икона 1660 года из часовни Пророка Илии в деревне Пяльма, Пудожский район.
На житийной иконе великомученицы Параскевы Пятницы, которая жила в Малой Азии в III веке, знатные люди изображены в боярских одеждах. Фрагмент иконы из деревни Типиницы, Медвежьегорский район.
Ангелы привозят в Соловецкий монастырь продукты на волокуше. Рядом — традиционные северные деревянные срубы. Фрагмент иконы преподобных Зосимы и Савватия с житием из деревни Кургеницы, Медвежьегорский район.
Елена Никулина:
— Чем отличались культурные воззрения средневекового русича от взглядов средневекового европейца? Это повышенная чуткость русских людей к красоте искусства. Тогда как рационально-словесные формулы, занимавшие в западноевропейской традиции видное место, на Руси не нашли себе применения.
Основой для икон была деревянная доска. Для больших изображений соединяли несколько. Мастера XIV-XV веков предпочитали липу, позже стали писать по сосне. На доску наклеивали холст — паволоку. На нее наносился левкас — грунт из мела или гипса, размешанный на животном или рыбьем клею с добавлением масла. Получалась идеально гладкая поверхность. Затем создавали контур рисунка. Следующий этап — роскраш, когда слой за слоем наносили краски, потом — золочение. Нижний слой живописи называется санкирь — тон, которым покрывали лики и другие части тела. Охрой прописывали выпуклые, освещенные части. На одежде делали пробела — белые штрихи. Так к концу работы появлялась форма, объем, цвет.
Краски были самодельными или покупными. Делали краски природного пигмента охры, кобальта — серебристо-белого, слегка желтоватого металла с розоватым или синеватым отливом и других натуральных материалов. Самыми дорогими были азурит — минерал синего цвета и ртутный минерал киноварь — основа для алой краски.
Древлехранилище
Самая большая коллекция древних икон Карелии — в фондах республиканского Музея изобразительных искусств. Здесь храниться более двух с половиной тысяч рукописных изображений.
— Сбор икон в Карелии начался еще в конце 19 века, когда стали собирать иконы «вышедшие из употребления». Их свозили в Петрозаводск и хранили в епархиальном древлехранилище. Оно находилось на углу современных улицы Пушкинской и проспекта Карла Маркса, — рассказывает хранитель фондов древнерусского искусства и фонда книги музея, кандидат искусствоведения Владимир Платонов.
Первопроходцами в создании коллекции были петрозаводские священники Александр Воскресенский и Димитрий Островский. В 1903 году при активном содействии Олонецкого епископа Назария (Кириллова) основали Олонецкое Епархиальное древлехранилище.
Там хранили более тысячи икон, церковные книги и убранство. Когда пришла революция, это собрание переименовали в церковно-исторический музей. Позже — передали в Краеведческий музей Карелии (теперь это Национальный музей). В период оккупации Петрозаводска финны собрали все, что было в музее, и увезли в Финляндию. В 1944 году коллекции вернули обратно. В результате этих переездов некоторые иконы древлехранилища серьезно пострадали, их пришлось списать. Оставшиеся передали в фонды Музея изобразительных искусств.
Фонды пополнились и иконами, которые в годы Великой Отечественной финны собрали в заонежских церквях. Там они разобрали более 70 иконостасов.
В 50-е годы вышел приказ Министерства культуры: музеям поручалось собирать древние памятники из закрытых, заброшенных храмов. В карельские деревни отправлялись многочисленные экспедиции. Работали специалисты не только карельского Музея изобразительных искусств, но и Эрмитажа, Русского музея.
Так сложилась уникальная коллекция северной карельской иконописи. В ней — работы не только заонежских мастеров, но и прибеломорских. На севере большое влияние оказал Соловецкий монастырь, который приглашал именитых мастеров. Есть и иконы из старообрядческих общин.
— Есть исторические сведения, что икона Андрея Рублева ценилась как целая деревня, — отвечает Владимир Платонов на вопрос о стоимости таких икон в годы их создания.
Владимир Платонов:
— В церкви и в музее разный подход к иконе. В церкви — это основной посредник в молитве. В музее добавляется историко-культурное значение. Здесь — это памятник эпохи, региона. Изучая древние иконы, мы прослеживаем нить искусства, историю развития православной традиции в Карелии.
Карельские народные живописцы — это другой уровень, но сегодня иконы из фондов музея оценивают в десятки и даже сотни тысяч евро.
Древние карельские образа в действующих церквях — большая редкость. Исторические артефакты требуют особого ухода и условий хранения, которые сложно обеспечить в живом, динамичном пространстве храма.
За помощь в подготовке материала «Республика» благодарит Музей изобразительных искусств в лице Владимира Георгиевича Платонова, музей «Кижи» в лице Бориса Дмитриевича Москина, а также Елену Евгеньевну Никулину.
Проект «Православная Карелия» выходит по благословению главы Карельской митрополии митрополита Петрозаводского и Карельского Константина
Автор проекта: Анастасия Залазаева
Фотограф проекта: Сергей Юдин
Редактор проекта: Мария Лукьянова
Проект «Православная Карелия» посвящен истории православия в Карелии. Традиции, культура и весь уклад жизни современной Карелии неотделимы от веры, в которой они формировались. Узнав, как жили православные на карельской земле, кем были здесь подвижники и святые, каким был быт православной веры в обычных семьях и каких высот эта вера достигала в кельях монахов-отшельников, мы лучше поймем себя и людей, находящихся рядом.