Между мечом и крестом

Мария Морозова,

главный редактор информационного агентства «Республика Карелия»: — Новый проект «Республики» посвящен истории православия в Карелии. Мы понимаем, что традиции, культура и весь уклад жизни современной Карелии неотделимы от веры, в которой они формировались. Узнав, как жили православные на карельской земле, кем были здесь подвижники и святые, каким был быт православной веры в обычных семьях и каких высот эта вера достигала в кельях монахов-отшельников, мы лучше поймем себя и людей, находящихся рядом. А еще нам откроется огромный исторический мир, о котором мы очень мало задумываемся: судьбы храмов, монастырей и целых городов, построенных нашими предками. Жизни людей, опиравшихся в своих поступках на веру, и часто боровшихся за нее до самой последней минуты. Целая историческая Атлантида, на которой сегодня стоит все наше существование, независимо от того, считаем мы себя православными или нет. Итак, наш разговор о православии в Карелии — для любопытных и неравнодушных читателей. Для тех, кто любит нашу республику и хочет узнать и понять ее лучше.

Начнем мы с истории шведского короля Магнуса Снека (реальный, кстати, исторический персонаж). Вот как её рассказали участники детской студии валаамского Дома культуры вместе с молодым московским художником Татьяной Старостовой:

Насколько эта легенда правдива, историки не знают до сих пор. Документ XV века «Рукописание Магнуша» повествует (якобы от имени самого воинственного короля), как после кораблекрушения Магнуса спасли монахи обители Святого Спаса. Речь, вероятно, идёт о Валааамском монастыре. Монахи в несчастии короля увидели промысел Божий. После пережитого Магнус обратился в православную веру — принял монашество с именем Григорий.

Эта легенда как нельзя лучше отражает судьбу приладожских земель, на которых проживали в Средние века племена корела.

П-1

Чья вера, того и власть

Средневековье — время темное. Не только потому, что дела творились темные: переделы сфер влияния, войны, сражения и все еще пока дикие нравы. Темным Средневековье считается от того, что свидетельств о том времени сохранилось немного. Однако попробуем представить…

Рождается средневековая христианская Европа. Но, как оказалось, христианство христианству рознь. И карелы, которые жили (и живут) на одной из внутренних границ Европы — непосредственные участники этих событий.

Ирина Степанова,

заведующая научно-экспозиционным отделом Национального музея Карелии: — В XII веке возникает историческая ситуация, в которой положение маленькой территории на северо-западном берегу Ладожского озера (где проживали карелы), становится настолько стратегически важным, что этот народ попадает в сферу интересов двух крупнейших государств: Швеции и Новгородской земли. Противостояли две цивилизации: католическая и православная. И в определенный период карелам пришлось делать выбор, с кем они.

Если же по порядку, шведы и новгородцы делили Финский залив — выход к Балтийскому морю. Здесь проходил торговый путь в богатую Ганзу — союз немецких городов. С ними активно торговали и Новгород, и Псков. А корабли в то время могли ходить, только опираясь на береговые базы. Поэтому очень важно было контролировать побережье.

Шведы, вооружившись буллой, или, говоря по-нашему, благословением тогдашнего римского папы, отправились на рубеже XI и XII веков в Северный крестовый поход на финно-угорские племена. Крестили огнем и мечом: прошлись по племени сумь (суоми), потом по племени емь (хямя).

Ирина Степанова:

— В отличие от викингов, они не просто грабили, а устанавливали свою политическую власть. Для этого строили собор, устанавливали епископат и всех обкладывали налогами. Кто не согласен, тех рубили. То есть насильно крестили в католическую веру.

Чтобы отстоять свои интересы, новгородцы «наняли» опытного воина и политика своего времени — князя Ярослава Всеволодовича, родного брата великого князя Владимирского Юрия. Эта княжеская семья, как тогда было принято, боролась за власть с другими князьями, и, конечно, контроль над Новгородом был очень важен для них. Ярослав Всеволодович служил Новгороду, ходил за него со своим войском в походы: в 1222 году разорил Эстонию, в 1226-м — Южную Финляндию.

Алексей Жуков,

кандидат исторических наук, заведующий сектором истории ИЯЛИ КНЦ РАН: — В то время действовал такой принцип: чья вера, того и власть. Если Новгород ставил своих священников, это означало, что через них он мог контролировать эту землю. То есть крещение, помимо всего прочего, предоставляло Новгороду возможность укрепиться в этой приграничной земле.

И вот в 1227 году Ярослав Всеволодович решает крестить карелов. Об этом древний летописец писал так:

«В лѣто ҂ ЅѰЛЕ … Того ж лѣта. Кнѧзь Ѩрославъ Всеволодичь, пославъ, крѣсти множство Корѣлъ, мало не всѣ люди» («В лето 6735 [В год 1227 ]… Того же лета князь Ярослав Всеволодичь, пославъ, крести множство корел, мало не все люди»).

По этому краткому сообщению древнего летописца историки пытаются восстановить целую веху в жизни северных народов. Но насколько можно доверять источнику, написанному 150 лет спустя?

Алексей Жуков:

— Старец Лаврентий, когда создавал свою летопись, пользовался древним летописным сводом, который имелся в его распоряжении и который он сам называл «Великий летописец Русский» («Великий» означает «большой», то есть полный текст). Поэтому сам Лаврентий, когда писал о каком-нибудь событии кратко, напоминал читателю: если хочешь узнать подробнее ‒ читай в «Великом летописце». Этот древний свод до наших дней не дошел. Но анализ текста Лаврентьевской летописи показал, что «Великий летописец» создавался путем дописывания в него все новых и новых событий очередным летописцем. И, в частности, эту статью за 1227 год Лаврентий переписал из него, не изменяя записи своего предшественника.

Это доказывает сам текст статьи, считает историк Алексей Жуков. Но начинается она не с сообщения о крещении карелов, а с известия о том, что в Суздальско-Владимирской епархии был поставлен новый епископ Митрофан. Было это незадолго до интересующего нас события. На поставлении был великий князь Юрий со своими детьми и братом Святославом. А дальше — интересная фраза: «Приключисѧ и мнѣ грѣшнаму ту[т] быти». И сразу же за этим идет известие о крещении карелов. То есть предшественник Лаврентия, который сообщал о крещении карелов, лично был на поставлении епископа. Таким образом, он был непосредственным свидетелем всех этих событий, и об них он писал как журналист ‒ с пылу-жару, сразу после события.

Фраза летописца «мало не все люди» означает «почти всех». То есть карелов крестили массово и практически одномоментно. Сам князь Ярослав Всеволодович в этом не участвовал, он послал клир — священнослужителей.

Почему же об этом событии нет свидетельств в других документах, например, в новгородских летописях?

Алексей Жуков:

— В то время новгородского архиепископа Антония разбил паралич, у него отнялась речь, и он не мог этим заниматься. В Новгороде велась своя летопись. Но когда архиепископ заболел, новгородское летописание прервалась на время. В 1230-е годы избрали нового епископа, и снова начали вести письменную хронологию. А события, которые происходили до этого, описали постфактум, но не все. О крещении карелов там ничего не сказано, потому что архиепископ не принимал в нем участия.

Археологи, раскапывая могильники веси (которые, по одной из версий, породили вепсов. Земли веси на Свири и Олонке во время описываемых событий уже входили в состав древнерусского государства), подтверждают, что они крестились примерно в одно время с карелами. Только у них этот процесс был более растянут. Третий коренной народ Карелии — русские — приходили уже крещеными. Пути их миграции проходили через Пудож по восточному берегу Онежского озера. Так они шли на Заонежский полуостров и к Белому морю.

Итак, дело сделано: карелы крестились в православие, чем высказали свою расположенность к Новгороду. Стали, так скажем, форпостом в его противостоянии со шведами. Но было ли такой союз взаимовыгодным?

П-2

«Не в силе Бог, а в правде»

Так говорил Александр Невский (сын того самого Ярослава Всеволодовича) в 1240 году перед битвой со шведами на Неве. Это новый принцип уже православного мировоззрения. Не языческого и не католического. Крещеные карелы усвоили его не сразу. На первом месте была все-таки сила.

Алексей Жуков:

— Карелы были язычниками. И для язычников, то есть многобожников, Христос был очень сильным Богом. Тем более такие сильные народы, как русские и шведы, ему поклонялись. Значит, чтобы обезопасить себя, нужно было признать Христа. Но одновременно карелы выбирали и свою государственную принадлежность.

Ирина Степанова:

— Карелы могли оказаться или под шведами, или под новгородцами. Нет свидетельств тому, чтобы они как-то сопротивлялись православию или, наоборот, как-то особенным образом его приняли. Карельский народ, скорее, доверял православной церкви больше, чем католической, методы которой были более жесткими. Между Новгородом и карелами сложился некий военно-политический союз: новгородцам выгодно торговать с карелами, потому что у них пушнина, а карелы хорошо договариваются с новгородцами о помощи, о защите, о протекторате.

Как говорят исследователи, в первой трети XIII века жизнь карелов все еще основывалась на родоплеменных отношениях: они жили небольшими группами, хуторами. У каждого — свои территории и границы. Границы разделяли ничейные земли — «пюхя». Потом уже, в современном карельском это слово приобрело значение «святой». А тогда это «табу», «граница», «ограда», «неприкосновенность». Поэтому озера, которые разграничивали владения, называли «пюхяярви» — «святое озеро». Озеро с таким названием есть и сейчас на границе Карелии и Финляндии, рядом с Вяртсиля.

Священнослужители, которые пришли на территории карелов из Новгорода, стали создавать погосты. Эта система была совершенно новой: теперь объединяющей силой был не род, а приход. В каждом погосте строили церковь. Новгород стал объединять погосты в одну Карельскую землю.

Алексей Жуков

кандидат исторических наук, заведующий сектором истории ИЯЛИ КНЦ РАН: — Таким образом, этнос карелов складывался тоже благодаря христианизации.

К началу XIV века все территории карелов в Приладожье были поделены на погосты — административно-территориальные единицы, во главе которых стояла церковь. Поначалу управляли ими из Новгорода — из Софийского собора.

Церкви в погостах стали центрами местного самоуправления. Как выглядели первые храмы на карельской земле, судить сложно. Мы можем только гадать, глядя на сохранившиеся северные деревянные храмы. Их главная особенность — большое помещение на входе в храм, которое называется «трапеза».

Вот, например Успенская церковь в Кондопоге: здесь трапеза в разы больше не только алтаря, но и основного помещения храма, в котором молились.

Фото Успеночки из альбома Управления по делам архитектуры 1948 года. Тогда же составили ее детальное описание. Из фондов Музея-заповедника «Кижи» Фото Успеночки из альбома Управления по делам архитектуры 1948 года. Тогда же составили ее детальное описание. Из фондов Музея-заповедника «Кижи»

Алексей Жуков:

— «Трапеза» в переводе с греческого языка того времени означает «место собраний». Именно в этом помещении и собиралось самоуправление во главе со священником. Там выбирали старост, сборщиков денег, местную полицию, судей. Тут же, в церкви, приводили их к присяге. Поэтому должностных лиц называли целовальниками — от обычая целовать крест на присяге.

Церковь для средневекового жителя Карелии была как сельсовет. Все дела решались там. Там же учили детей, там проводили пиры на престольные праздники.

Ирина Степанова:

— Надо понимать, что плотность населения была очень низкой, священники разговаривали на церковно-славянском, карелы их не понимали. Коренные жители приходили в церковь, чтобы посмотреть на красивые обряды, на золоченые вещи. Они шли за практическим смыслом. Сказывался и менталитет: в суровых северных условиях нужно привлечь как можно больше сил для охраны себя — и эти не помешают, и те. Поэтому в Карелии сложился совеобразный союз язычества и христианства, здесь они никогда не спорили между собой.

Окончательно административная власть Новгорода в Карелии утверждается в 1277 году после похода князя Дмитрия Александровича. Тогда в летописи впервые появляется термин «Карельская земля». А уже в начале XIV века строят и административный центр — крепость Корела (сейчас это Приозерск). Государственное управление перешло к светскому лицу ‒ князю-наместнику, а церковное ‒ к владычному наместнику, который представлял новгородского архиепископа.

Исторический выбор карел в пользу православия подтверждают и более поздние события — так называемые «исходы карелов». Первый из них начался в 1323 году, после подписания Ореховецкого мирного договора между Новгородом и Швецией. Тогда часть погостов перешли под управление католиков. И карелы массово стали уходить на новгородские территории.

В XVII веке по итогам Столбовского мира шведы вновь завоевали часть карельского Приладожья. Тогда карелам снова пришлось уходить к «своим»: часть из них дошли до Олонецких земель, где смешались с вепсами (так появились людики и ливвики), а часть ушли еще южнее — появилась группа тверских карелов.

Почему важно помнить о дате крещения карелов? Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин: — Крещение карелов вывело народы нашего края из тени истории на широкую сцену европейской христианской цивилизации, сделало обитателей древней Карелии полноправными участниками мировой истории. На протяжении истории своего развития наш край, населенный разноязычными народами: русскими, карелами, вепсами, был духовно объединен общностью православной веры. Она формировала культуру и традиции населения нашего края в духе христианского милосердия, сострадания и братской любви. Православие во многом определило морально-этические нормы народов Карелии, обычаи, архитектуру и облик городов и деревень. Министр по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями Андрей Манин: — На протяжении истории средневековья наш край был населен разноплеменными народами с различными общественными и религиозными укладами, самыми многочисленными из которых были карелы. Еще с момента крещения в X веке Великого Новгорода великим князем Владимиром Святославовичем они были знакомы с русским православием через новгородских монахов-миссионеров, через купцов и мастеров-переселенцев. Карелы чувствовали, что пришедшая к ним религия и ее сила не несут вражды и ненависти, а дают людям добро и духовный мир. Массовое крещение карелов социально-политически и духовно объединило карельский народ под омофором православной веры. Она сформировала их культуру и традиции в духе христианского милосердия, сострадания, братской любви. В конечном итоге православие во многом определило морально-этические нормы народов карельского края, их правила и обычаи, архитектуру и облик городов и деревень. Клирик Александро-Невского кафедрального собора иерей Евгений Барышев: — Через 10 лет мы будем праздновать очень большую дату — 800 лет крещения карелов. И подготовку к этому событию нужно начинать уже сейчас. Нужно найти те формы, которые необходимы для того, чтобы запечатлеть это событие. В этом году мы проводим конференции, круглые столы, посвященные этой теме. Ведется серьезная подготовка того, чтобы отслужить Божественную Литургию на карельском языке. Большим событием в этой связи будет прославление князя Ярослава Всеволодовича. На сегодняшний день его имени нет в общецерковных святцах, но он местночтимый святой во Владимире. В Карелии тоже требуется его прославление.

С самого начала своей истории Карелия находилась на границе государств, культур и вероисповеданий. Вобрала в себя ценности и традиции сразу нескольких народов, испытала сильное влияние со стороны Европы. Но между католичеством и православием карелы-язычники — не воинственный, но гордый народ — выбрали православную веру.

Малолюдные земли Карелии, суровая природа и возможность уединиться в общении с Богом от всего мира стала приводить сюда многих аскетов, подвижников. В Карелии появляются монастыри, пустыни старцев. Спустя столетия эти земли будут называть Северным Афоном.

История православия в северных российских землях, жизнь в монастырях, судьба церквей и часовен, и, конечно, сегодняшняя жизнь верующих — об этом мы будем говорить в проекте «Православная Карелия».

За помощь в подготовке материала «Республика» благодарит Карельский научный центр РАН в лице Алексея Юрьевича Жукова, а также Национальный музей Карелии в лице Ирины Борисовны Степановой.