Имя Фаддея Петрозаводского в последнее время не сходит с уст карельских журналистов, общественников, политиков и горожан. Прошлое показывает, что фигуре святого уделяли внимание во все времена. Даже в советский период надгробие с могилы блаженного не разбили, не использовали в соцстройке, а передали на хранение в Краеведческий музей.

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Фаддей: вымыслы и правда

Источников по истории Петровской слободы сохранилось мало, и восстановить биографию Фаддея Петрозаводского непросто: отделяем правду от распространенных вымыслов.

1. Фаддей — реальный исторический персонаж, живший в эпоху Петра Первого?

Правда. Долгое время из-за отсутствия достоверных источников старца Фаддея из Петрозаводской слободы считали вымышленным персонажем. Однако последние открытия историков подтверждают: Фаддей был.

В Санкт-Петербургском архиве Военно-Морского флота историки Александр Пашков и Павел Кротов обнаружили подлинник указа Петра Первого, в котором он повелел пожизненно содержать «мужика» Фаддея.

Указ императора Петра Великого ландрату Олонецкого уезда (дистрикта) Муравьеву об отводе на Петровский завод для прокормления вплоть до его смерти живущего в лесу богомольца Фаддея, почитаемого местными жителями за святого. «Г[осподин] Муравьеф Здешний мужик, которого зовут Федеем, стар и кажетца ума лишен. Живет в лесу, приходит в деревню, которого здесь за чюдо имеют, а худости и расколу не сказывают. Того ради дабы не было блазни, велел я его к вам на заводы отвесть, дабы там его кормить до смерти его».

2. Фаддей близко общался с Петром Великим и предсказал его скорую смерть?

Полуправда. Этот сюжет описал в конце XVIII — начале XIX века житель Петрозаводской слободы Тихон Баландин в сочинениях «Петрозаводские северные вечерние беседы» и «Повести о достодивном и благочестивом Фаддее» (его труды издали отдельной книгой в 2016 году). Тексты Баландина были основаны на воспоминаниях старших горожан, которые видели и Петра, и Фаддея.

Баландин пишет, что Петр во время приездов в Петрозаводск (а их было как минимум семь) «имел почтенно-уважаемого блаженного старца Фаддея в виду и пользовался его беседами с удовольствием». В слободе старец был известен прозорливостью, считали, что он может предсказывать будущее. И вот во время визита императора в 1724 году Фаддей бросился к нему в слезах и сказал, что Петр уже боле не вернется в слободу. Это предание легло в основу жития святого, составленного уже в наше время.

Петр умер меньше чем через год после этой встречи. Историки не могут однозначно ответить на вопрос: правда ли то, что описал Баландин. Основываясь на указе императора ландрату Муравьеву, который мы привели выше, доктор исторических наук Александр Пашков трактует эту историю так. Фаддей предсказал Петру его скорую кончину. Император уехал, но по дороге ему стало плохо (тогда Петр уже был серьезно болен), к тому же он помнил, что какой-то мужик сказал, что он скоро умрет. И Петр написал письмо, где приказал отвезти его на заводы, подальше от слободских жителей, чтобы не было «соблазна», чтобы он не болтал, что царь скоро умрет.

3. Даже если Фаддей и реальный исторический персонаж, он был юродивым, то есть обычным городским сумасшедшим?

Полуправда. В словаре Владимира Даля слово «юродивый» трактуется как «безумный, божевольный, дурачок, отроду сумасшедший». В православии — это подвижники, принимавшие на себя подвиг юродства, то есть внешнего, кажущегося безумия. Юродивые сродни монахам отказывались от прелестей земной жизни и, как сказали бы сейчас, эпатировали общество: нищенствовали, истязали свое тело, говорили бессвязно, иносказательно, тем самым производя впечатление слабоумных. Все это не мешало святым юродивым быть при жизни предсказателями, целителями, духовниками. Народ особо почитал таких людей.

Считается, что, намеренно отказываясь следовать общественным нормам, юродивые становились ближе к Богу. Примеры — Ксения Петербуржская, Матрена Московская и Фаддей Петрозаводский. После канонизации таких святых называют блаженными.

4. Могила Фаддея находится под зданием Музыкального театра?

Полуправда. Этого не знает никто. Известно, что Фаддея похоронили у входа в Святодуховскую церковь, на месте которой в 1800 году построили Воскресенский собор. Над могилой установили деревянную часовню. Спустя почти сто лет тогдашний губернатор Алексей Матвеевич Окулов построил на том месте новую часовню. В конце XIX века часовню вновь обновили, уже на пожертвования горожан.

Из «Летописи о петрозаводских кафедральных соборах…» конца XIX века: В часовне над могилой Фаддея каменное надгробие, на нем надпись: «Здесь погребено тело свято жившего и свято почившего раба Божия, блаженного старца Фаддея, скончавшегося в 1726 г., и все это сделано на собранные жертвы христолюбивых чтителей блаженного Фаддея (память его 21 августа), их же имена да напишутся в книге жизни вечной. Аминь».

В 1930 году, уже после того, как сгорели два деревянных храма Соборной площади, уничтожили и могилу блаженного, а каменное надгробие передали в музей. Стали оформлять новую площадь. И место, где был захоронен Фаддей, кануло в Лету.

В 2006-м проводили ремонт канализации и раскопали примерно там, где стояла часовня. Нашли чьи-то кости. Но экспертиза показала, что кости женские. Точное место, где покоится петрозаводский святой, не установлено до сих пор.

Под спудом

Настоящую археологическую экспедицию по заказу республиканского Минкульта на площади Кирова проводят в эти дни. Команде историков-практикантов из ПетрГУ под руководством археолога Марка Шахновича удалось откопать, или, говоря профессиональным языком, вскрыть часть фундамента Воскресенского собора.

Археолог Национального музея Карелии Марк Шахнович:

— Задачи стояли исключительно научные: исследовать центр Петровской слободы, исторический центр Петрозаводска. Мы приблизительно представляли, что в данном месте должна располагаться церковь Воскресения Господня. Но мы не ожидали, что попадем так удачно. В границы раскопа вошла только входная часть храма: крыльцо, притвор. Церковь была очень большой — 36 на 24 метра.

Кроме фундамента есть и другие находки: это медные нательные крестики, монетки, в том числе 1812 года. Кроме того масса железных вещей, части окладов икон. Но самым удивительным было то, что сохранился слой XVIII века — того периода, когда город только стал образовываться, слой Петровской слободы.

Для справки напомним, что в районе площади Кирова вплоть до начала ХХ века существовал ансамбль из трех древних храмов: Петропавловского, Воскресенского и Святодуховского. Если установлено, что сохранился фундамент одного из них, вполне возможно, что под асфальтом есть и остатки других. А если Фаддей был захоронен здесь же, то наверняка где-то есть и его мощи. Понятно, что археологическая экспедиция 2017 года — это только небольшой шаг в изучении истории Петрозаводска.

Директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг:

— Все начинается с научного исследования. Эта археологическая экспедиция показала все великолепие этого исторического памятника: виден валунный фундамент Воскресенского храма и остатки кирпичного фундамента часовни. По результатам экспедиции, я думаю, диспут, который велся в прессе, закончен.

Это колоссальное событие в истории музея. Мы будем им гордиться. Музей пополнит свои фонды, фотоколлекцию. В идеале и этот раскоп можно показывать как экскурсионный объект: в мире распространена такая практика. Это подарок, это шанс для города сделать аттрактивный, привлекательный объект историко-культурного туризма. Но решение о дальнейшей судьбе раскопа — это удел архитекторов, градостроителей.

Часовне быть?

В мае этого года жители Петрозаводска на общественных слушаниях проголосовали за идею восстановления часовни Фаддея Петрозаводского. Художественный проект архитектора Андрея Гречкина ранее одобрил градостроительный совет.

Проект часовни Фаддея Петрозаводского на площади Кирова Проект часовни Фаддея Петрозаводского на площади Кирова

Проект сохраняет облик часовни XIX века. Ее планируют расположить на историческом месте — рядом с вновь обнаруженным фундаментом Воскресенского храма.

Инициатор строительства часовни, протоиерей Константин Савандер:

— Андрей Гречкин запроектировал часовню на высоком цокольном этаже. Этот цоколь должен стать музейным. На градостроительном совете археологам эта идея понравилась. За осень и за начало весны мы согласуем рабочий проект, получим разрешение на строительство. И, если московские спонсоры нас не подведут, построим цокольный этаж, сверху — часовню, потом сделаем общее благоустройство. Часовню откроем к 2020 году, к 100-летию республики. А внутри цокольного этажа археологические работы могут продолжаться долгие годы.

Теперь встал вопрос дальнейшей судьбы открытия археологов. Здесь вариантов несколько: либо раскоп закопают, либо оставят как новый объект культуры и туризма. Объект может быть открытым, чтобы к нему могли прикоснуться и паломники, и ценители исторических древностей. А может быть закрыт специальным стеклом. Этот вопрос предстоит решить властям вместе с общественниками и специалистами.

На недавней встрече с журналистами врио главы Карелии отметил, что в вопросах судьбы археологического раскопа важно учесть мнения всех сторон. Новые объекты должны органично вписаться в сложившийся на площади Кирова ансамбль.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков:

— Я призываю горожан и жителей Карелии очень бережно относиться к нашей истории. И если есть возможность создать что-то связанное с другими эпохами, почему бы и нет? Я думаю, в конечном итоге это будет смотреться очень органично, а самое главное это будет важным музейным, туристическим объектом.

Часовня стояла рядом с гимназией и, видимо, поэтому именно к Фаддею Петрозаводскому ходили за помощью студенты, учащиеся XIX века. Так святой был признан покровителем учащихся. Это интересная легенда, которая, я думаю, будет с хорошо воспринята нашим молодым поколением.

У многих городов есть символ в лице святого: в Петербурге — Ксения Петербургская, в Москве — Матрона Московская. А у нас есть Фаддей Петрозаводский.

За помощь в подготовке материала «Республика» благодарит Национальный музей Карелии

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митрополита Петрозаводского и Карельского Константина