Карельский фронт: начало

Ранним утром 22 июня 1941 года немецкие войска вторглись на территорию Советского Союза. Так началась война, позднее названная Великой Отечественной — по аналогии с войной 1812 года против Наполеона.

Карелия приняла на себя удар одной из первых. И удар этот исходил не от немцев даже, а от соседей-финнов. Но давайте по порядку.

Без объявления войны

Так случилось, что Великая Отечественная война началась в воскресенье — в день, когда мирные советские граждане были меньше всего к ней готовы. С самого утра в Москве начались экстренные заседания и совещания, затем пошли первые приказы. Утром было решено, что в 12:00 с обращением к народу по радио должен выступить нарком иностранных дел Молотов.

Из выступления Вячеслава Молотова: Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории… …Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, вокруг нашего великого вождя товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Сразу после этого по всей стране — с запада на восток — прошли массовые митинги. В Петрозаводске на общегородское собрание вышли тысячи человек. Мужчины и женщины выкрикивали антивоенные лозунги, заявляли о готовности защищать родину от агрессора.

Перед собравшимися выступили первые лица партийной и правительственной иерархии, в том числе тогдашний первый секретарь карельского комсомола Юрий Андропов.

Многие участники митинга на месте подавали заявления с просьбой направить их на фронт. По изданному в тот же день Верховным Советом СССР приказу призыву подлежали мужчины от 23 до 36 лет. Но заявления писали и более молодые, и более взрослые жители Карелии.

23 июня митинги прошли на предприятиях и в учреждениях города, в том числе на старейшем – Онежском заводе. Работники завода приняли резолюцию, в которой пообещали:

Мы будем работать только так, чтобы полностью обеспечить нужды нашей Красной Армии. Мы удвоим, утроим свои силы и разгромим, уничтожим немецких фашистов.

Такие же собрания — пусть и не столь массовые — прошли на других заводах Карелии. Везде рабочие говорили об одном и том же: враг не пройдет, а мы для победы сделаем всё, что в наших силах. И на фронте, и в тылу.

Многие из рабочих действительно скоро оказались на фронте. Вообще в КФССР мобилизация первой волны прошла быстро, за какие-нибудь два дня: к вечеру воскресенья на призывные пункты явились около 60 процентов подлежащих призыву мужчин, к концу следующего дня план был практически выполнен.

Государственные мужи тоже без дела не сидели. 22 июня в семь часов утра началось заседание бюро ЦК КП (б) КФССР, на котором зачитали шифрограмму из Москвы ( в ней сообщалось о внезапном нападении). Сразу после на совещание собрались наркомы, начальники управлений и их замы.

Около 10 утра в районы выехали работники ЦК и СНК республики: они помогали местным органам проводить военно-организационные мероприятия, в первую очередь мобилизацию военнообязанных в армию и флот.

Ополчение

24 июня Совет народных комиссаров СССР принял постановление о создании истребительных батальонов. Они должны были охранять предприятия в прифронтовой зоне и бороться с вражескими агентами и диверсантами. К началу июля в КФССР насчитывалось 38 батальонов (и в них 4325 человек).

Параллельно в районах формировались группы содействия истребительным батальонам (их набралось около сотни). Эти формирования наблюдали за обстановкой на местах и в случае появления противника должны были оповестить местное руководство.

5 июля Совнарком и ЦК Компартии республики приняли постановление «О создании отрядов народного ополчения». К середине июля было подано около 30 тысяч заявлений о вступлении в их ряды. В августе в Карелии действовали три полка, 32 батальона и пять отдельных рот ополчения. В них состояли порядка 22 тысяч бойцов.

Ополченцы охраняли важные объекты — дороги, мосты и так далее. В первые месяцы их использовали в качестве резерва для пополнения фронтовых соединений.

А еще ополчение помогало возводить оборонительные сооружения, военные аэродромы, дороги. Практически круглые сутки люди работали в лесах и на болотах, жили в палатках и землянках – и всё это в условиях нехватки еды, обуви и одежды.

Летом и осенью 1941 года из-за тяжелой обстановки на фронте карельские истребительные батальоны то и дело направлялись на передовые позиции, где вели бои с противником.

Из оперативных сводок НКВД:

…Сводный истребительный батальон в количестве 354 человек, созданный из Медвежьегорского, Пудожского, Беломорского, Кемского и Сегежского батальонов, с 28 сентября по 1 октября участвовал вместе с частями Красной Армии в боях с противником по обороне Петрозаводска. Батальон занимал рубеж от совхоза № 2, что юго-восточнее Петрозаводска, до Шелтозерского тракта, в течение 4 суток боем сдерживал регулярные части противника… 28 октября по распоряжению командования армейской группы медвежьегорского направления сводный Петрозаводско-Медвежьегорский истребительный батальон в составе 362 человек был направлен на оборону Медвежьегорска, где и находился до 5 октября 1941 г., ведя непрерывные бои с белофиннами…



На фронте

А тем временем на западной границе Карело-Финской ССР вовсю шли бои. Вообще, очередная советско-финская война началась 25 июня налетом советской авиации на финские аэродромы. Но для того чтобы понять, почему этот налет случился, нужно вернуться немного назад.

Вторая мировая, как известно, началась 1 сентября 1939-го, когда войска вермахта напали на Польшу. Постепенно в войну ввязывались всё новые и новые государства, формировались блоки и коалиции. Первые пару лет Германия шла к своей цели очень уверенно — быстро и почти без сопротивления завоевывала территории сопредельных государств, расширяя «жизненное пространство».

Так летом 1940 года гитлеровская армия завоевала Норвегию и тем самым подошла к финской границе. И финны испугались.

В то же время Суоми с опаской глядела на своего восточного соседа. Уже после начала Второй мировой между СССР и Финляндией вспыхнул конфликт, перетекший в так называемую Зимнюю войну. Три с лишним месяца войска громадной империи и маленькой республики воевали на Карельском перешейке и в Северном Приладожье, пока Финляндия не признала поражение и не заключила выгодный Москве мирный договор.

По Московскому миру в пользу СССР отходили Северное и Южное Приладожье, а также часть территории на севере современной Карелии. Благодаря этому Сталин в первую очередь смог отодвинуть госграницу на запад от Ленинграда — в условиях неспокойной международной обстановки это было очень важно. Но финны потеряли значительную часть своих земель и забыть этого не смогли.

Весной 41-го финны проводят серию переговоров с нацистской Германией, по итогам которых соглашаются стать частью плана «Барбаросса». Их задача — взять на себя советские войска севернее Ладожского озера и помочь захватить стратегически важный Ленинград.

С самого начала Великой Отечественной немецкая авиация использовала финские аэродромы как площадку для налетов на советскую территорию. В Москве об этом знали, и именно поэтому 25 июня Сталин принял решение атаковать финнов.

Юрий Килин, доктор исторических наук: Финны на тот момент ждали подходящего момента, чтобы объяснить своему народу необходимость новой войны. И когда 25 июня советская авиация нанесла удар по финским аэродромам, где сидела авиация немецкая, финны получили повод заявить, что они находятся в состоянии войны. То есть это было не объявлением войны, а именно признанием факта, что страна уже находится в состоянии войны, потому что на нее напал большой сосед. Финскому народу необходимость войны объясняли, напоминая результаты Зимней войны — значительные территории, отошедшие по мирному договору в пользу СССР. И финны считали, что они идут возвращать себе то, что было утрачено в ходе этой войны. Момент для наступления финские власти выбрали дипломатически верно. Подожди СССР еще немного, финны сами бы начали атаковать — нападение было назначено на 1 июля. Но Москве не хватило терпения: решили взять на себя инициативу. Это было не совсем правильно и с военной, и с политической точки зрения — финны смогли представить себя как жертву нападения. На мой взгляд, это был серьезный промах советского руководства.



Военные действия на Карельском фронте (тогда его еще не выделили из фронта Северного) начались 1 июля: в тот день финские войска пересекли советскую границу. Противник вел наступление по нескольким направлениям — на севере (Кестеньга, Реболы) и юге республики. Главнокомандующий финской армией Карл Маннергейм официально заявлял, что цель «освободительного похода» — отвоевание территорий, отошедших к Советам по итогам Зимней войны.

Из приказа К. Маннергейма, изданного 10 июля 1941 года: В ходе освободительной войны 1918 года я сказал карелам Финляндии и Беломорской Карелии, что не вложу меч в ножны до тех пор, пока Финляндия и Восточная Карелия не станут свободными. Я поклялся в этом именем финской крестьянской армии, доверяя тем самым храбрости наших мужчин и жертвенности наших женщин. Двадцать три года Беломорская и Олонецкая Карелии ожидали исполнения этого обещания; полтора года Финская Карелия, обезлюдевшая после доблестной Зимней войны, ожидала восхода утренней зари. Бойцы Освободительной войны, прославленные мужи Зимней войны, мои храбрые солдаты! Настает новый день. Карелия встает своими батальонами в наши марширующие ряды. Свобода Карелии и величие Финляндии сияют перед нами в мощном потоке всемирно-исторических событий. Пусть Провидение, определяющее судьбы народов, поможет финской армии полностью выполнить обещание, которое я дал карельскому племени. Солдаты! Эта земля, на которую вы ступите, орошена кровью наших соплеменников и пропитана страданием, это святая земля. Ваша победа освободит Карелию, ваши дела создадут для Финляндии большое счастливое будущее.



На территории КФССР против советских войск действовала Карельская армия. 10 июля основные ее части пошли в наступление на Онежско-Ладожском перешейке. Начались затяжные и жестокие бои. Финны взяли станцию Лоймола – тем самым они перерезали важную железнодорожную линию коммуникации между советскими частями. 16 июля противник захватил Питкяранту.

Достигнув побережья Ладожского озера, финская армия развернула наступление одновременно на трёх направлениях: петрозаводском, олонецком и сортавальском. Советские войска отступали, ведя упорные бои с превосходящими силами противника.

Постепенно финны захватили всё Северное Приладожье, а к началу сентября взяли и Олонец. Противник продвигался в глубь Карелии ценой тысяч жизней с той и другой стороны. В конце сентября финская армия повела решающее наступление на Петрозаводск.

На эти цели в район боевых действий из резерва были брошены еще две пехотные дивизии Карельской армии и несколько танковых батальонов. 30 сентября они прорвали оборону и устремились к Петрозаводску. Командование Петрозаводской оперативной группы получило приказ оставить столицу и отошло на северный берег реки Шуи. Финские войска вошли в карельскую столицу 1 октября ранним утром – в 4 часа 30 минут.

Оккупация

Приход финнов кардинально изменил жизнь на всей захваченной территории КФССР (а противник подчинил себе около двух третей республики). По мере продвижения Карельской армии на восток советские власти эвакуировали мирных жителей, учреждения и предприятия в глубь Советского Союза.

К концу года неокупированными остались лишь несколько районов Карелии, в которых производилось меньше одной пятой доли промышленной продукции. На восток страны было эвакуировано более 300 тысяч человек. Удалось вывезти оборудование 291 предприятия, в том числе Онежского завода, петрозаводских лыжной и слюдяной фабрик, Кондопожского и Сегежского ЦБК.

Предприятия эвакуировались в крупные промышленные центры, где довольно быстро вновь приступали к выпуску продукции. Эвакуировать пришлось и Карело-Финский государственный университет (он переехал в Сыктывкар).

После того как финны оккупировали Петрозаводск, столица республики временно перебазировалась сначала в Медвежьегорск, а затем в Беломорск.

После оккупации большей части КФССР финские власти начали наводить в республике свои порядки. В управлении оккупанты использовали национальный принцип: населявшие республику народы были разделены на «родственные» (более правильный перевод — «национальные») и прочие (соответственно, «ненациональные»).

К «национальным» относили карелов, финнов, вепсов, ингерманландцев, мордву, эстонцев. Нацпринадлежность влияла на зарплату, распределение продовольствия и даже на свободу передвижения. С самого начала Маннергейм планировал выслать «неродственное» население на территории СССР, оккупированные немецкими войсками.

В Карелии финны организовали концентрационные лагеря, через которые, по некоторым данным, за годы оккупации прошло чуть меньше 24 тысяч жителей Карелии. Всего на территории республики действовали 24 лагеря, из них шесть – в Петрозаводске.

Юрий Килин, доктор исторических наук: Население на оккупированной финскими войсками территории в декабре 1941 года насчитывало примерно 86 тысяч человек, примерно поровну — представителей финно-угорских народов и остальных, в основном русских. Примерно половина «ненационального» (epäkansalliset) населения, около 20 тысяч человек, была помещена в шести концлагерях в Петрозаводске. В этом было самое главное отличие финской оккупации от немецкой: немцы, как правило, не помещали гражданское население за проволоку, считая это нерациональным с экономической точки зрения. Финны же организовали концлагеря не только для военнопленных, но и для гражданских, действуя по иррациональным основаниям – вдохновляясь националистическими идеями своего превосходства над славянами. На оккупированной территории планировалось создание чистого в расовом отношении государства – Великой Финляндии (Suur-Suomi). Славянский элемент им был не нужен. Военное командование вообще выступало за то, чтобы абсолютно всех славян поместить в концлагеря. Политическое руководство сочло это излишним, и поэтому в лагеря поместили около половины гражданского (преимущественно славянского) населения. До этого не додумался даже Гитлер, и в этом смысле финны, кстати, далеко превзошли немцев, которые никогда такое количество населения (в процентном отношении) в лагеря не помещали. Замысел у финнов был незамысловатый: помещаем славян в лагеря, а когда основные военные задачи будут решены, все они будут депортированы на территорию «исторической России» — южнее реки Свирь.

Отношения финнов к «национальным» народам строились по-другому. Карелов и вепсов оккупанты считали младшими братьями, частью «Великой Финляндии». Им выдавали более весомые пайки, у них была более высокая оплата труда, выделялись земельные участки, обеспечивался свободный доступ в церковь.

Карелам можно было держать свое хозяйство. Свобода передвижения, конечно, была тоже ограничена: нужно было получать разрешение. Но всё-таки для местного финно-угорского населения жизнь была вполне приемлемой — по крайней мере, в экономическом смысле.

Из книги «Политическая история Финляндии 1805-1995 гг.»: Финны считали себя освободителями Восточной Карелии: им казалось, что наконец-то идея родства народов обретает реальное воплощение. Четвертая часть проживающих в Восточной Карелии (85 тысяч человек) не покинула родных мест. Большинство из них, однако, относилось к финнам в основном так же, как всегда относятся к оккупантам. Финны развернули среди соплеменников активную миссионерскую деятельность, опираясь главным образом на церковь и школу. Часть русского населения Восточной Карелии (около 20 тысяч человек) была отправлена в концентрационные лагеря, в которых питание было особенно плохим.

Несмотря на постоянные отступления, к середине декабря 1941 года советские войска окончательно остановили продвижение вражеских армий на всех направлениях Карельского фронта. Линия фронта стабилизировалась на рубеже: южный участок Беломорско-Балтийского канала — станция Масельгская — Ругозеро — Ухта — Кестеньга — Алакуртти.

Планы противника, рассчитанные на быстрый захват северных районов СССР, провалились. Советским войскам удалось сохранить главную базу Северного флота — Полярный, незамерзающий порт Мурманск, северный участок Кировской железной дороги (с железнодорожной веткой Сорокская — Обозерская), по которому проходили грузы из Мурманска. На юге Карелии и на Карельском перешейке финским и немецким армиям не удалось соединиться и создать второе кольцо блокады.

Последняя значимая военная удача финнов — захват Повенца 6 декабря (было очень холодно, температура достигала -37 градусов по Цельсию). Тем самым противник перерезал сообщение по Беломоро-Балтийскому каналу, что было крайне важно со стратегической точки зрения.

В тот же день — 6 декабря — Великобритания объявила Финляндии войну. На следующий день то же самое сделали британские доминионы — Канада, Южно-Африканский союз, Новая Зеландия и Австралия.

Линия фронта в Карелии стабилизировалась. Изменится она лишь через два с половиной года — с освобождением республики от финских захватчиков. Всё это время более 80 тысяч жителей КФССР существовали в жестких условиях оккупации.