Провинциальный центр

С появлением Александровского завода поселение на Лососинке расцвело. По воле Екатерины оно становится городом, а позже — центром Олонецкой губернии, форпостом империи на Северо-Западе. Но каменные дома, большой завод и иностранные специалисты не помешали Петрозаводску остаться городом по сути провинциальным.

В центре дымит большой современный завод. Вокруг — две с половиной сотни деревянных домов на пяти улицах, в которых живут около тысячи горожан: купцов, мещан крестьян и других разных чинов.

Таким был молодой город Петрозаводск в 1780 году. К началу нового столетия число петрозаводчан возросло в пять раз. Толчок развитию Петровской слободы дала неутомимая Екатерина Вторая. В конце XVIII века в городе заложили основы для развития на столетия вперед.

Борис Акбулатов. Петрозаводск губернский

Борис Акбулатов Петрозаводск губернский. Источник: ptz.karelia.ru

Все пошло по плану

После того как на Лососинке построили Александровский оружеделательный завод жизнь Петровской слободы резко поменялась. Понаехало иностранных специалистов, инженеров, рабочих-крестьян. Вслед за ними потянулись чиновники, купцы — надо же кому-то организовывать всех и кормить.

Небольшое поселение превратилось в город по воле Екатерины второй. Сначала она велела называть Петровскую слободу городом Петрозаводском, потом перевела сюда все важные службы из Олонца, а после сделала Петрозаводск центром Олонецкой губернии.

21 марта 1777 года — Указ Екатерины II  о переименовании петрозаводской слободы в город Петрозаводск

«Олонецкой области Петрозаводскую слободу переименовать городом, назвав оный Петрозаводск, которому и быть на основании прочих Новгородского наместничества новых городов».

Во главе Петрозавосдка, как положено, стал городовой магистрат. В него выбирали градского голову, двух бургомистров, четырех ратманов, словестных судей и градского старосту. Первым петрозаводским головой стал выходец из заонежской крестьянской семьи Иван Митрофанов.

Высочайшим указом в 1781 году утвердили герб нового города: «На разделенном полосами золотом и зеленою краскою поле три железных молота, покрытые рудоискательною лозою в знак изобилия руд и многих заводов, обретающихся в сей области».

Герб Петрозаводска 1781 год

Таким был первый герб Петрозаводска. В те времена город был частью Новгородского наместничества, поэтому в верхней части — новгородская символика. Источник: biblioclub.ru

Застройка города вокруг завода началась немного раньше по плану, который еще в 1774 году разработал горнозаводской начальник Аникита Ярцов. Инженер предусмотрел рядом с Александровским заводом на берегу Лососинки круглую площадь. Годом спустя его план начали реализовывать: построили восемь каменных домов: заводскую канцелярию и дом начальника заводов, лабораторию и аптеку, школу и дом для двух «канцелярских членов», кладовые для архива и «прочих припасов».

План Ярцова задал тон дальнейшему строительству. Улицы центральной части современного Петрозаводска легко накладываются на его рисунок:

Однако еще через десять лет создается новый план Петрозаводска. На этот раз над ним трудится целая комиссия, которая по указу Екатерины II «О сделании всем городам, их строению и улицам планов по каждой губернии особо» перепланировала 416 городов из 497 существовавших.

Новый план сохранял две старые деревянные церкви — Петропавловскую и Святодуховскую, березовую рощу, «насажденную государем императором Петром Первым«. Отдельно предполагались кварталы для каменных, отдельно для деревянных зданий. Также на плане наметили место для будущей соборной церкви и приходской церкви заводских служителей. Кроме того, предполагалось перестроить здания на круглой площади под покои генерал-губернатора, губернатора и виц-губернатора, дома епископа олонецкого, училища и консистории. Выделили и городское гульбище, въезжую площадь с губернским замком, рабочим и почмейстерским домом, вал ко ограничению города, въезд от Санкт-Петербурга и въезд от Вытегры.

Обывательские дома предполагалось строить на арках с лавками в нижнем этаже. Утвердили и стандарты для фасадов. Горожанам, «желающим строить каменные дома» предполагалось выделять ссуды.

 

Первый губернатор

Несмотря на все преобразования, чиновники ехали в Петрозаводск неохотно. Карелия несмотря на близость к Петербургу была самой настоящей дикой глушью: леса, болота, отсутствие дорог. Петрозаводск был городом провинциальным: не было ни лечебных, ни учебных, ни культурных учреждений.

В 1784 году на это непаханое поле «всемилостивейшим повелением» отправили губернаторствовать действительного статского советника Гаврилу Романовича Державина.

Первому губернатору от благодарных потомков. Фото: "Республика"/Николай Смирнов

Первому губернатору от благодарных потомков. Фото: «Республика»/Николай Смирнов

Историки спорят, было ли назначение в Олонецкое наместничество повышением или ссылкой для Державина. Считают, что он мечтал о должности на свей родине — в Казани. Но тем не менее, тот берется за управление в Петрозаводске со всей рьяностью.

Из предложения Г.Р. Державина наместническому правлению — о роли и функциях губернатора 8 апреля 1785 года

…Губернатор недремлющим оком в губернии своей взирает на то, чтоб все и каждый по званию своему исполнял с возможным рачением свою должность, содержа в ненарушимом сохранении указы и узаконения ее величества, чтоб правосудие, истина во всех судебных подчиненных ему местах обитали и чтоб ни знатность вельмож, ни сила богатств совести и правды помрачить [не могли], а бедность вдов и сирот, тщетно проливая слезы, в делах справедливых утеснена не была.

…все земские правительства в губернии, словом, какого бы звания ни были гражданские места, должны состоять в ведомстве губернатора как истинного опекуна врученной ему от ее императорского величества губернии, дабы он, получа от них репорты и подобные о должностях и порядках их известия, точное о всем сведение имел и утесненных людей, не могущих за отдаленностью идти с жалобами своими к вышним тех мест правительствам, защищать и оборонять мог.

Для первого губернатора построили отдельный дом у Круглой площади. В годы войны его разрушили. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Для первого губернатора построили отдельный дом у Круглой площади. В годы войны его разрушили. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Первым делом Державин перевез в Петрозаводск свою библиотеку — около трех тысяч книг и журналов, за свои деньги купил мебель для канцелярских служб. За время его работы в губернском городе появились первые больница, аптека, народное училище, архив, почтовая служба. Державин помог разобраться с переделом крестьянских земель и разбирал многочисленные жалобы населения. Прославился первый олонецкий губернатор и другими делами. А вот с местными чиновниками подружиться не смог.

Из книги Александра Западова «Державин» («Жизнь замечательных людей» 1958 год)

Губернские чиновники, присланные из Петербурга, как на подбор были взяточниками и пьяницами, от них с радостью избавлялись столичные коллегии. Канцелярские служители, набранные на месте, полуграмотные, невежественные люди, требовали неусыпного присмотра, потому что, не успев постигнуть азбуки своего дела, они сразу же научались вымогать у просителей взятки натурой и деньгами. Державин наставлял, наказывал своих подчиненных, но, как ни бился, ничего поделать с ними не мог.

История сохранила любопытный эпизод о так называемом «деле о медведе». В губернаторском доме жил медвежонок, с которым любил забавляться заседатель верхнего земского суда Молчин. Один раз, когда Молчин отправился в суд, медвежонок увязался за ним.

В суде Молчин в шутку сказал, чтобы присутствующие приветствовали «нового члена Михаила Ивановича». Это происшествие в итоге дошло до Петербурга, его приписали Державину. Якобы бы тот для насмешки над малограмотным судьей Тутолминым приказал Молчину привести медвежонка в суд, что «Молчин посадил зверя в председательское кресло, намазал ему чернилами лапу, и медведь накладывал ее, как подпись, на служебные бумаги, которые подносил ему для скрепы секретарь».

Непонимание между губернатором, местными чиновниками и генерал-губернатором Тимофеем Тутолминым вылилось в то, что спустя 14 месяцев после своего назначения Державин уехал из Карелии. Петрозаводск не долго оставался губернским городом: в 1796 году Павел I разделил Олонецкую губернию между Новгородской и Архангельской. Восстановили ее только в 1801-м.

В 2011 году в Петрозаводске всерьез обсуждали вопрос установки в Петрозаводске памятника Екатерине II, которая по сути сыграла в судьбе столицы Карелии не меньшую роль, чем ее основатель Петр I. Однако этот вопрос так и остался на уровне идеи.

О том, каков вклад императрицы в развитие Петрозаводска, за круглым столом поговорят историки и краеведы. Приглашаем всех желающих присоединиться к дискуссии 15 марта в 15:30 в главном корпусе ПетрГУ.

«История подвига» — проект «Республики», объясняющий, за что Петрозаводск получил почетное звание «Город воинской славы». Мы делаем этот исторический проект вместе с мэрией города, Петрозаводским госуниверситетом и Карельским научным центром РАН. Каждый месяц наша проектная команда будет работать с одной из тем, касающейся страниц военной истории Петрозаводска: сначала мы готовим обзорный журналистский материал, а затем проводим круглый стол, в котором принимают участие ученые, общественники, студенты и журналисты. Итог — видеотрансляция этой встречи и текстовая расшифровка беседы на «Республике». Исторический проект «Республики» объединил прессу, ученых и чиновников для того, чтобы получился большой общегородской разговор о том, чем каждый из нас может гордиться — о военном подвиге Петрозаводска. Этот подвиг длился более трехсот лет и прославил наш город на всю страну.

 

История подвига   /   ,
Анастасия Залазаева
Анастасия Залазаева
Журналист «Республики»
Абзац