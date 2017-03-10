Провинциальный центр

В центре дымит большой современный завод. Вокруг — две с половиной сотни деревянных домов на пяти улицах, в которых живут около тысячи горожан: купцов, мещан крестьян и других разных чинов.

Таким был молодой город Петрозаводск в 1780 году. К началу нового столетия число петрозаводчан возросло в пять раз. Толчок развитию Петровской слободы дала неутомимая Екатерина Вторая. В конце XVIII века в городе заложили основы для развития на столетия вперед.

Все пошло по плану

После того как на Лососинке построили Александровский оружеделательный завод жизнь Петровской слободы резко поменялась. Понаехало иностранных специалистов, инженеров, рабочих-крестьян. Вслед за ними потянулись чиновники, купцы — надо же кому-то организовывать всех и кормить.

Небольшое поселение превратилось в город по воле Екатерины второй. Сначала она велела называть Петровскую слободу городом Петрозаводском, потом перевела сюда все важные службы из Олонца, а после сделала Петрозаводск центром Олонецкой губернии.

21 марта 1777 года — Указ Екатерины II о переименовании петрозаводской слободы в город Петрозаводск «Олонецкой области Петрозаводскую слободу переименовать городом, назвав оный Петрозаводск, которому и быть на основании прочих Новгородского наместничества новых городов».

Во главе Петрозавосдка, как положено, стал городовой магистрат. В него выбирали градского голову, двух бургомистров, четырех ратманов, словестных судей и градского старосту. Первым петрозаводским головой стал выходец из заонежской крестьянской семьи Иван Митрофанов.

Высочайшим указом в 1781 году утвердили герб нового города: «На разделенном полосами золотом и зеленою краскою поле три железных молота, покрытые рудоискательною лозою в знак изобилия руд и многих заводов, обретающихся в сей области».

Застройка города вокруг завода началась немного раньше по плану, который еще в 1774 году разработал горнозаводской начальник Аникита Ярцов. Инженер предусмотрел рядом с Александровским заводом на берегу Лососинки круглую площадь. Годом спустя его план начали реализовывать: построили восемь каменных домов: заводскую канцелярию и дом начальника заводов, лабораторию и аптеку, школу и дом для двух «канцелярских членов», кладовые для архива и «прочих припасов».

План Ярцова задал тон дальнейшему строительству. Улицы центральной части современного Петрозаводска легко накладываются на его рисунок:

Однако еще через десять лет создается новый план Петрозаводска. На этот раз над ним трудится целая комиссия, которая по указу Екатерины II «О сделании всем городам, их строению и улицам планов по каждой губернии особо» перепланировала 416 городов из 497 существовавших.

Новый план сохранял две старые деревянные церкви — Петропавловскую и Святодуховскую, березовую рощу, «насажденную государем императором Петром Первым«. Отдельно предполагались кварталы для каменных, отдельно для деревянных зданий. Также на плане наметили место для будущей соборной церкви и приходской церкви заводских служителей. Кроме того, предполагалось перестроить здания на круглой площади под покои генерал-губернатора, губернатора и виц-губернатора, дома епископа олонецкого, училища и консистории. Выделили и городское гульбище, въезжую площадь с губернским замком, рабочим и почмейстерским домом, вал ко ограничению города, въезд от Санкт-Петербурга и въезд от Вытегры.

Обывательские дома предполагалось строить на арках с лавками в нижнем этаже. Утвердили и стандарты для фасадов. Горожанам, «желающим строить каменные дома» предполагалось выделять ссуды.

Первый губернатор

Несмотря на все преобразования, чиновники ехали в Петрозаводск неохотно. Карелия несмотря на близость к Петербургу была самой настоящей дикой глушью: леса, болота, отсутствие дорог. Петрозаводск был городом провинциальным: не было ни лечебных, ни учебных, ни культурных учреждений.

В 1784 году на это непаханое поле «всемилостивейшим повелением» отправили губернаторствовать действительного статского советника Гаврилу Романовича Державина.

Историки спорят, было ли назначение в Олонецкое наместничество повышением или ссылкой для Державина. Считают, что он мечтал о должности на свей родине — в Казани. Но тем не менее, тот берется за управление в Петрозаводске со всей рьяностью.

Из предложения Г.Р. Державина наместническому правлению — о роли и функциях губернатора 8 апреля 1785 года …Губернатор недремлющим оком в губернии своей взирает на то, чтоб все и каждый по званию своему исполнял с возможным рачением свою должность, содержа в ненарушимом сохранении указы и узаконения ее величества, чтоб правосудие, истина во всех судебных подчиненных ему местах обитали и чтоб ни знатность вельмож, ни сила богатств совести и правды помрачить [не могли], а бедность вдов и сирот, тщетно проливая слезы, в делах справедливых утеснена не была. …все земские правительства в губернии, словом, какого бы звания ни были гражданские места, должны состоять в ведомстве губернатора как истинного опекуна врученной ему от ее императорского величества губернии, дабы он, получа от них репорты и подобные о должностях и порядках их известия, точное о всем сведение имел и утесненных людей, не могущих за отдаленностью идти с жалобами своими к вышним тех мест правительствам, защищать и оборонять мог.

Первым делом Державин перевез в Петрозаводск свою библиотеку — около трех тысяч книг и журналов, за свои деньги купил мебель для канцелярских служб. За время его работы в губернском городе появились первые больница, аптека, народное училище, архив, почтовая служба. Державин помог разобраться с переделом крестьянских земель и разбирал многочисленные жалобы населения. Прославился первый олонецкий губернатор и другими делами. А вот с местными чиновниками подружиться не смог.

Из книги Александра Западова «Державин» («Жизнь замечательных людей» 1958 год) Губернские чиновники, присланные из Петербурга, как на подбор были взяточниками и пьяницами, от них с радостью избавлялись столичные коллегии. Канцелярские служители, набранные на месте, полуграмотные, невежественные люди, требовали неусыпного присмотра, потому что, не успев постигнуть азбуки своего дела, они сразу же научались вымогать у просителей взятки натурой и деньгами. Державин наставлял, наказывал своих подчиненных, но, как ни бился, ничего поделать с ними не мог.

История сохранила любопытный эпизод о так называемом «деле о медведе». В губернаторском доме жил медвежонок, с которым любил забавляться заседатель верхнего земского суда Молчин. Один раз, когда Молчин отправился в суд, медвежонок увязался за ним.

В суде Молчин в шутку сказал, чтобы присутствующие приветствовали «нового члена Михаила Ивановича». Это происшествие в итоге дошло до Петербурга, его приписали Державину. Якобы бы тот для насмешки над малограмотным судьей Тутолминым приказал Молчину привести медвежонка в суд, что «Молчин посадил зверя в председательское кресло, намазал ему чернилами лапу, и медведь накладывал ее, как подпись, на служебные бумаги, которые подносил ему для скрепы секретарь».

Непонимание между губернатором, местными чиновниками и генерал-губернатором Тимофеем Тутолминым вылилось в то, что спустя 14 месяцев после своего назначения Державин уехал из Карелии. Петрозаводск не долго оставался губернским городом: в 1796 году Павел I разделил Олонецкую губернию между Новгородской и Архангельской. Восстановили ее только в 1801-м.

В 2011 году в Петрозаводске всерьез обсуждали вопрос установки в Петрозаводске памятника Екатерине II, которая по сути сыграла в судьбе столицы Карелии не меньшую роль, чем ее основатель Петр I. Однако этот вопрос так и остался на уровне идеи.

О том, каков вклад императрицы в развитие Петрозаводска, за круглым столом поговорят историки и краеведы. Приглашаем всех желающих присоединиться к дискуссии 15 марта в 15:30 в главном корпусе ПетрГУ.