Круглый стол: «Золотой век» Александровского завода

Мы продолжаем разговор о славной военной трехсотлетней истории Петрозаводска. И тема нынешнего круглого стола — Александровский завод от Екатерины до наших дней.

Но перед этим давайте узнаем, что же происходило с Петровскими заводами после смерти Петра.

В упадке



Доктор исторических наук, профессор ПетрГУ Александр Пашков После окончания Северной войны начался упадок Петровских заводов. Петр перевел Генина из Карелии на Урал и назначил его начальником Уральских законов. И кто бывал в Екатеринбурге, там в центре города на площади стоит памятник основателям Екатеринбурга: русский Татищев и иноземец Генин. Хотя по логике вещей Генина прислали разобраться с жалобами на Татищева и снять его. Короче говоря, Генин уехал, но он понимал, что в одиночку ничего не сможет сделать, и попросил у Петра разрешения взять с собой группу специалистов. С ним уехали несколько десятков человек. Плюс еще после того Генин вызывал еще людей. Я думаю, порядка человек 50 уехало. Причем среди них был Циммерман, который стоял у истоков Петровских заводов. Был совсем молодой парень Никифор Клеопин, только что закончивший горно-морскую школу. Потом он себя проявил, Генин взял его на Урал и Никифор Клеопин через 20 лет стал начальником уральских заводов. То есть ушел руководитель. Никто даже не может сказать фамилию начальника заводов после Генина. Я с большим трудом нашел. Некий капитан Хвощинский, но никому ничего эта фамилия не говорит. Петровский завод ослабел. Потом Петр придумал создать оружейный завод в Сестрорецке, в окрестностях Петербурга, и порядка полутора сотен оружейников с семьями были переведены туда. Отсюда были сняты войска и из батальона была оставлена только одна рота. Пока еще был жив Петр, заводы продолжали действовать. Было четыре завода: Петровский, Повенецкий, Кончезерский и со времен Бутенента Устьрецкий. Когда Петр умер, упадок заводов продолжился. Были закрыты Устьрецкий и Повенецкий заводы, и встал вопрос о том, что нужно закрывать Петровский завод, и в 1734 году Петровский завод был закрыт, причем это произошло не так, как писали в советских книжках, что непонимание чиновников важности этого завода или откровенное вредительство иностранцев привело к его закрытию. Это не так. Просто руды были не очень хорошие, руды были некачественные. Плюс ко всему тогда уже стали думать о себестоимости, о рентабельности. Все это выходило тогда очень дорого, а Петр ведь оставил страну в жесточайшем финансовом кризисе. Доходов не было, казна была пустая. Поэтому после смерти Петра стали думать о сокращении расходов, и Петровский завод был закрыт, но в расчете на то, что если вдруг заводы понадобятся, оставили Кончезерский завод. Он был двойного назначения. Он был и медеплавильным, и плюс к этому железоделательным. Завод оставили, чтобы в случае чего на его базе быстро развернуть производство. Завод перестал существовать, но сохранилась канцелярия, к тому же здесь за 30 лет подрастало второе поколение жителей. Им было некуда идти, поэтому поселение, которое тоже называлось Петровский завод, продолжало существовать.

И снова жизнь

Александр Пашков: Новое оживление экономической жизни началось при Елизавете Петровне, когда медные руды вокруг Кончезера истощились, и было решено медное производство перевести в корпуса Петровского завода, и в 1755 году здесь был основан на Лососинке Петровский медеплавильный завод, который существовал порядка 40 лет. Кроме того, в первые годы правления Екатерины здесь возникли французские фабрики. Если Петровский медеплавильный завод находился в корпусах старого Петровского завода – это территория нынешнего Парка культуры и отдыха, — то французские фабрики оказались в районе бывшего городского пляжа на Лососинке.

Французские фабрики тоже существовали недолго. Они продержались 10 лет и были закрыты. И наконец, новый этап – это 1774 год – когда был основан Александровский завод.

Максим Алиев: А зачем потребовалось возрождать здесь завод?

Александр Пашков: Руда здесь была хуже, чем на Урале. Процент железа здесь колебался в районе 25%, а на Урале доходил до 60%, но были плюсы: опыт мастеровых, близость Петербурга и крупных транспортных путей. Поэтому и была сделана ставка на восстановление завода.

Поскольку старые корпуса были заняты – там был медеплавильный завод, выше по течению были французские фабрики, — новое место для завода было выбрано выше французских фабрик. Петрозаводчане старшего поколения знают это место как первую площадку ОТЗ.

Максим Алиев: Какая была обстановка в это время в мире и в России?

Александр Пашков: Екатерина начала активную внешнюю политику. В 1768 году началась война с Турцией. В ходе этой войны русские войска вышли к Черному морю. Были основаны верфи в Херсоне и Николаеве, стал создаваться Черноморский морской флот, но для флота нужны были пушки. Пушки Россия сама не производила, то есть оставались либо старые пушки, которых было не так много, либо приходилось закупать пушки за границей, что было дорого и ненадежно. В продаже оружия могли отказать, поэтому и было принято решение о строительстве пушечного завода в устье Лососинки.

Место выбрал начальник Берг-коллегии обер-прокурор Михаил Федорович Саймонов, который потом уехал, а начальником оставил одного из своих подчиненных уральского горного офицера Аникиту Сергеевича Ярцова, который и был строителем Александровского завода.

Николай Кутьков: Хочу дополнить, почему вместо Урала Екатерина выбрала Карелию. К 1770 году 50 уральских заводов были разорены Пугачевым. Восставшие крестьяне примкнули к нему, и для них заводы – это было зло. То есть уральская металлургия села, так сказать, в большую лужу. И государство вынуждено было тратить огромные деньги, чтобы возместить затраты заводчикам.

Алексей Терешкин: Строительство Алекандровского завода – мера вынужденная, из-за того, что уральские заводы большей частью стояли, а пушки нужны были срочно. Потому что корабли строились, и часть из них уже была построена.

Максим Алиев: А как население здесь восприняло известие о заводе?

Александр Пашков: Здесь только что отшумело Кижское восстание.

Алексей Терешкин: Одна из причин восстания – возможность строительства завода в Заонежье. Крестьяне не очень-то радовались новым строительствам, потому что это лишние налоги. Попытки строительства заводов приводили к тому, что крестьяне отказывались. Ну как могли, конечно.

Николай Кутьков: Крестьян утихомирили, и они согласились.

Александр Пашков: Деваться было некуда.

Максим Алиев: Как в таких условиях Ярцов основал новый завод?

Александр Пашков: У Ярцова был опыт работы на Урале. Плюс к тому же он был потомственный горный офицер. Его отец тоже служил на Урале. Отец Ярцова считается первооткрывателем знаменитой горы Благодать – огромной горы с большими запасами железной руды. Поэтому, когда Ярцова сюда прислали, он стал опираться на свой уральский опыт.

Он построил трехэтажный доменный корпус. Здание было устроено таким образом, что можно было на телеге или на санях заехать на крышу. Заезжали на крышу и в домну засыпали руду, засыпали древесный уголь…

Ярцов справился с задачей по постройке завода в течение года. Весной 1773 года он приступил к строительству завода и в июне 1774 года он строительство завода закончил, пригласил местное начальство, духовенство. Отслужили молебен и торжественно задули домну. По-моему, 30 июня, по новому стилю — 11 июля.

Завод стал работать, но сразу возникли проблемы. Заводу пошли заказы на изготовление пушек, но с нашей рудой Ярцов справится не мог. У него получались еще маленькие пушки небольшого калибра, но когда требовалось большую пушку отлить, выходил брак либо трещины.

Пробы проходили серьезные. Закладывался двойной-тройной заряд пороха. Два-три ядра. Морские офицеры стояли рядом и смотрели, как пушка себя ведет. Иногда пушки взрывались, поэтому люди прятались в землянке и за веревочку дергали

Ярцов не мог понять, почему у него пушки не получаются и чем отличается уральская руда от карельской. Тогда еще не было химического анализа. Поэтому все делали по интуиции.

Ярцов сначала считал, что плохие пушки получаются от того, что нет дисциплины. В итоге у него мастеровые ходили строем. Потом он посчитал, что вредители добавляют туда какие-то добавки, которые выводят пушки из строя. Около домен стояли часовые день и ночь. Кстати говоря, отголосок этой легенды о вредителях есть в романе Пикуля «Фаворит». При описании морского сражения с турками Пикуль пишет: «Вдруг в разгар морского боя на русских кораблях стали взрываться пушки». И внизу он сделал примечание, что это произошло из-за диверсии английских мастеров, которые на Александровском заводе добавляли в руду свинец.

Ярцов пытался что-то делать. Как он мог, как он понимал, но результата не было. Екатерина понимала, что нельзя от человека требовать то, что человек дать не может, и поэтому в 1780 году Ярцов был отозван. Он был отозван не с позором. Его просто перевели в Петербург и назначили начальником горного училища.

Эпоха Чарльза Гаскойна

Александр Пашков: Когда отозвали Ярцова, то возник вопрос, кого поставить на его место. Был назначен временный начальник Грамматчиков. Екатерина попросила совета у своего адмирала Самюэля Грейда. Это шотландец, который служил в Балтийском флоте. Это был боевой офицер. Он участвовал в Чесменской битве и потом был начальником Крондштатского порта. Грейг сказал Екатерине: «Хотите получить хорошего директора заводов – надо вызвать из Англии Чарльза Гаскойна». Екатерина приказала русскому послу в Лондоне Воронцову связаться с Гаскойном и предложить ему переехать на русскую службу.

Максим Алиев: А Гаскойн к этому времени уже был знаменит?

Александр Пашков: Гаскойн был уже знаменит.

Алексей Терешкин: Мало того, он был директором карронской фабрики – это было лучшее предприятие по литью пушек. Поэтому можно представить, какое у него было жалование.

Максим Алиев: А что же ему пообещали?

Алексей Терешкин: Это ведь была целая операция, которая до сих пор до конца не раскрыта. Стоял вопрос о том, что нельзя специалистам покидать Англию под страхом смерти. А премьер-министр Англии дал бумагу о том, что выезжает Гаскойн как частное лицо. И это частное лицо, якобы на свои деньги, заказывает корабль, сманивает 14 инженеров, загружает корабль техникой и вывозит сюда. На какие деньги? На свои? Или на деньги русской казны? Вот такая операция. Как уговорили Гаскойна поменять родной Эдинбург даже не на город?

Максим Алиев: И какими же деньгами сманили Гаскойна?

Виктория Никитина: 15 тысяч рублей золотом.

Алексей Терешкин: Не только это. Была еще и прибыль от завода.

Александр Пашков: Вытащить такого специалиста для работы в России было не просто. И вопрос решался на очень высоком уровне. На уровне премьер-министра Великобритании. Потому что у России с Англией никогда не было откровенно хороших и никогда не было откровенно плохих отношений. В чем-то обе стороны были заинтересованы дружить, в чем-то обе стороны враждовали. Вопрос о приглашении Гаскойна был связан с заключением нового торгового договора. Англичане возили через Россию товары в Персию, и заключение торгового договора было им необходимо. Российская сторона, в свою очередь, объявила Англии, что условия торгового договора будут зависеть от того, выпустите Гаскойна или нет.

Но не надо думать, что Гаскойн процветал. Новейшие изобретения первоначально убыточны. Гаскойн как раз оказался в такой ситуации. У него было много долгов, и ему откровенно угрожали долговой тюрьмой. Его же приглашали несколько раз. Его сначала пригласили в 1783 году, и он отказался, потом в 1786-м, и он согласился.

Гаскойну предложили заключить контракт на работу в России, и он настоял на том, что контракт заключался только на три года. Гаскойн был буржуазным дельцом. Сюда он приехал зарабатывать деньги. Поэтому он составил контракт так, чтобы ему никто не мешал. Он брал завод в аренду, и он потребовал твердой цены на каждую изготовленную пушку.

Он потребовал, чтобы ему возили из Англии каменный уголь, огнеупорный камень и огнеупорную глину. Это было страшно затратно, но пушки были нужны. Все здания, кроме доменного трехэтажного корпуса, Гаскойн перестроил. Перестраивал он завод 10 лет, причем первые два года завод пушек фактически не выпускал.

Гаскойн решил улучшить качество металла, увеличив температуру плавки. Процент брака сразу же резко уменьшился. Не более 5% бракованных пушек было.

Когда в 1789 году контракт истек, советники Екатерины сказали, что Гаскойн требует себе в 5-6 раз больше, чем получает директор Уральского завода. Екатерина не только согласилась на все условия Гаскойна. Она даже пообещала от себя платить ему 2000 фунтов стерлингов в год в качестве премии. Это 10000 золотых рублей.

Третий контракт Гаскойн заключил в 1794 году, и этот контракт уже был бессрочный. Гаскойн реконструировал и запустил завод в Кончезере, он открыл завод в Кронштадте и Петербурге – современный Кировский завод. Он построил завод в Луганске. И кроме пушек Гаскойн занимался изготовлением всего, что приносит доход. Он основал чугунное литье. Набережные, ограды мостов, перила… Все чугунное литье Петербурга пошло от Гаскойна. Он отливал даже пуговицы с гербами губерний.

Но главное производство – пушки. В особенности коронады – это короткие пушки большого калибра, которые били на короткие расстояния, но сносили все на своем пути. Боевая тактика Ушакова и Нельсона как раз основывалась на боевой мощи коронад, когда корабли подходили вплотную к врагу и огневой мощью уничтожали корабли противника.

Передовое предприятие империи

Х ранитель фонда металла Национального музея Карелии Алексей Терешкин Александровский завод – было передовое предприятие. Это признают современники, которые жили тогда. Тот же Иван Филиппович Герман, член корреспондент Российской Академии наук, он изучал заводы на Урале, в Сибири и наш Олонецкий, и у него четко прослеживается мысль, что Олонецкие заводы могут служить примером всем прочим заводам. Здесь вводится не только новая технология, но и организация. Здесь впервые вместо клинообразных мехов были применены цилиндрические машины для нагнетания воздуха в домну. В результате увеличилась температура плавки и увеличилось не только качество металла, но и количество. Процесс проходил быстрее. Такие цилиндрические машины появляются и на Уральских и на Сибирских заводах, но там поршни вытачиваются из дерева, а здесь впервые появились металлические поршни, обработанные на токарных станках. Именно здесь, на Александровском заводе, научились с точностью вытачивать цилиндры. Есть цифры, что при Ярцове получалось 7600 орудий нормальных, а 120000 бракованных. Брак был очень большой. Конечно, у Гаскойна такого не было. Но тут надо сказать еще одно: кроме домен, на Александровском заводе был введен второй тип печей – это так называемые отражательные печи. Верхняя часть таких печей отражала тепло и посылала его обратно на чугун. Эта печь по сравнению с обычной домной легко останавливалась и легко запускалась.

В фонде металла Национального музея Карелии. Фото: «Республика»/Николай Смирнов В фонде металла Национального музея Карелии. Фото: «Республика»/Николай Смирнов Из коллекции Галереи промышленной истории Петрозаводска. Фото: «Республика»/Николай Смирнов В фонде металла Национального музея Карелии. Фото: «Республика»/Николай Смирнов В фонде металла Национального музея Карелии. Фото: «Республика»/Николай Смирнов

Отражательные печи чаще использовались для переплавки чугуна. Это стало революцией в металлургии, когда металл выплавляли не из руды, а из чугуна. В итоге металл получался более качественный и применялся в изготовлении орудий более крупного размера.

И такой чугун шел на изготовление мелких деталей, чем прославился наш завод. Использовались и иностранные инструменты. Из Англии привозили специальные сверла для сверления пушек.

Максим Алиев: Само производство, оно ведь зависело от водной тяги? Там была какая-то система каналов?

Алексей Терешкин: На схеме 1803 года видно, там идет плотина через весь завод. Вода от него подавалась на колеса, и эти колеса вращали механизмы во всех цехах. Известно, что сначала построили две домны, потом добавили еще две и потом еще две – то есть шесть домен было. Цилиндрические машины для нагнетания воздуха ставились между двумя домнами. Здесь же была построена первая железная дорога в России. Правда, на европейской части России. На Урале там попытались дорогу сделать раньше на несколько лет. Дорога была не только между цехами, но и внутри самих цехов.

Сверлильный цех тоже был нововведением. Пушки отливались болванками, а потом рассверливались. Возможности цеха позволяли одновременно сверлить по 10 пушек. Это было важно, потом что на производство одной пушки затрачивалось много времени.

Александровский завод был на тот момент передовым предприятием, и сюда даже приезжали специалисты из других заводов перенимать опыт.

Почему завод назвали Александровским?

Журналист, краевед Николай Кутьков У меня есть своя версия. Наименовала ведь завод Екатерина II, а она была дама грамотная и считала себя преемницей Петра I, поэтому все причуды, все традиции Петра она старалась внедрить. Она вернула из небытия фамилию Меншиковых. Вернула их ко двору, осыпала орденами. Кроме того, она старалась увековечить все заслуги Александра Даниловича Меншикова, который был правой рукой Петра Великого. Поскольку он был первостроителем и основателем завода, и когда зашла речь о том, как назвать этот завод, было предложено назвать его Петровским, она ту же этот вариант отклонила, потому что Петровских уже достаточно было. Она решила — пусть завод будет прославлять имя своего основателя Александра Даниловича Меншикова, и назвала этот завод Александровским, не объясняя причины. Кому надо, тот мог знать это, а документально это все никак не подтверждено. Поэтому до сих пор идут споры, в честь кого назван завод; некоторые уверяют, что в память об Александре Невском, но это не исключает версии с Меншиковым. Была ведь традиция именовать в честь святого патрона.

Алексей Терешкин: Ну это одна из версий, потому что версий много. Я как человек, занимающийся военной историей, могу точно сказать, что чаще всего называли в честь покровителей, ну а Александр Невский – это покровитель русского воинства. Может быть, именно поэтому и храм, который был построен при заводе, был назван именем Александра Невского.

Максим Алиев: Кстати, примерно в то же время, когда завод был назван Александровским, город был назван Петрозаводском?

Алексей Терешкин: Это произошло практически в одно время с разницей в три года. Это произошло, потому что население города увеличилось в несколько раз. Несмотря на то, что центром считался Олонец, больше всего жителей было возле Александровского завода.

Первые корпуса завода были деревянные, потому что шла война. Нужны были пушки, и пушки отливались, вполне возможно, когда стены еще не были до конца построены.

Максим Алиев: А те корпуса, которые сейчас сохранились, это здания какого времени постройки?

Директор Галереи промышленной истории Петрозаводска Историческим признаны всего три здания. Они были построены в конце 19-го — начале 20 века. Это здание заводской конторы — сейчас там деловой центр и здания двух цехов: ремонтно-механического и кузнечного. Эти здания планируются к сохранению. Цеха сейчас освобождаются от пристроек, которые были сделаны в советское время. Сейчас проект ждет инвесторов. Ранее планировалось, что там разместится концертный зал.

Максим Алиев: Эти корпуса были построены в 20 веке, когда завод уже стал снарядолитейным?

Алексей Терешкин: Он к этому времени уже и снарядолитейным практически быть перестал. Чугунные снаряды уступали стальным. Начавшаяся русско-японская война и революция помешали планам перестройки завода. А перестройка его намечалась. Если бы она состоялась, он бы работал до сих пор, и и это было бы работающее предприятие нашего ВПК.

Следующий круглый стол в рамках проекта «история подвига» пройдет в марте. Он будет посвящен дореволюционному Петрозаводску. Республика» приглашает к участию всех заинтересованных. Следите за нашими анонсами.