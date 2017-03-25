Круглый стол: Петрозаводск изначальный

«Республика» продолжает проект «История подвига», посвященный воинской истории Петрозаводска. Тема этого круглого стола: Петрозаводск времен Екатерины. Именно в это время город начинает обретать узнаваемые черты и получает планировку, сохранившуюся до наших дней.

Гаврила Романович Державин

О личности первого губернатора Олонецкой губернии рассказывает доктор исторических наук, профессор ПетрГУ Александр Пашков. Гаврила Романович Державин блеснул на здешнем небосклоне, как яркая комета. Он пролетел, разом осветил всю окрестность и затем исчез за горизонтом. Державин родился под Казанью в 1743 году. Он был потомком знатного, но обедневшего дворянского рода, прародителем которой являлся татарский князь Мурза Багрим. Отец Гаврилы Державина умер, когда он был маленьким. Мать устроила сына в казанскую гимназию, находившуюся в ведении Московского университета. После завершения учебы он оказался рядовым солдатом Преображенского полка. Как любой дворянин, живущий в Петербурге, он был подвержен веяниям того времени. Он пристрастился к картежной игре. Он проигрывал кучу денег, забывал за картами все и однажды, уехав в отпуск, так увлекся игрой, что пропустил срок возвращения назад. Вернулся он в полк спустя несколько дней после конца отпуска. Это был серьезный проступок, но офицер, который должен был фиксировать время его возвращения, был его приятелем, и они задним числом оформили продление отпуска, и Державин выпутался из этой истории. В 1783 году он написал оду «Фелица», которая сделала его знаменитым. В образе Фелицы он вывел Екатерину, которую окружали вельможи. Про каждого он написал так, что легко можно было узнать. Целый год он боялся это стихотворение опубликовать. Но один из знакомых переписал его, и оно стало известным. Когда Екатерина прочитала эту оду, то она, по ее собственному высказыванию «каталась по кровати и хохотала как девчонка». Эта ода сделала Державина одним из самых известных в России поэтов. Стихи стали очень популярны и Екатерина, заметив этого дворянина, решила сделать из него крупного государственного деятеля. Надо было, чтобы он показал себя на какой-то конкретной самостоятельной работе. В это время происходило образование новых губерний. Среди прочих в 1784 году была создана Олонецкая губерния, и Екатерина приказала назначить наместником Олонецкого наместничества Гаврилу Романовича Державина. В сентябре 1784 года Державин приехал в Петрозаводск и вступил в свою должность.

Поэт-губернатор против генерал-губернатора

Максим Алиев: А он хотел этой должности? Край-то был дикий…

Александр Пашков: Дворянское понятие о чести и долги сформулировано в «Капитанской дочке», когда отец Гринев дает наказ своему сыну Петруше: «На службу не напрашивайся, но и от службы не отказывайся», то есть если поручили — поезжай.

Екатерина в то время решила укрупнить губернии и создать над каждой из них вышестоящий орган во главе с генерал-губернатором. Так получилось, что Архангельская и Олонецкая губернии попали в одно генерал-губернаторство, и генерал-губернатор жил как раз в Петрозаводске.

Получилось так, что в Петрозаводске жил Державин, которому подчинялась только Олонецкая губерния, и здесь же жил генерал-губернатор Тимофей Иванович Тутолмин, которому подчинялись Олонецкая и Архангельская губернии. Сразу же возникла проблема разделения властей.

Если сначала отношения Державина с Тутолминым были хорошими, то потом, когда каждый стал отдавать распоряжения и эти распоряжения входили в противоречие, начался конфликт.

Тутолмин был хороший администратор. Он умер в должности главнокомандующего Москвы. Если сравнивать с современностью, его должность была на уровне Собянина. Тем не менее, таких чиновников среднего и высшего ранга в России было много, а поэтов таких как Державин всего несколько. Державина мы все-таки помним больше как поэта, а не как чиновника.

Как часто бывает в случае конфликтов, часть чиновников поддержала Державина, часть — Тутолмина, и началась затяжная позиционная война. В итоге возникли даже комичные ситуации. К таким относится «дело о медведе».

Многие петрозаводчане охотились, в том числе на медведей. Бывало так, что убивали медведицу, а маленьких медвежат забирали себе. В итоге, в Петрозаводске проживало несколько медведей на правах, так сказать, домашних животных. Они иногда болтались по улицам, искали себе пропитание.

Однажды один чиновник судейский шел на работу, подходил к современной площади Ленина и увидел, что на одной из лужаек бегает медвежонок. Чиновник взял его с собой в суд и сказал своим сотоварищам, чтобы принимали нового судебного заседателя Михайлу Иваныча Потапова.

Председатель приказал выгнать медведя вон, но дело стало дополняться разными вымышленными подробностями. Стали говорить, что медведя привели в суд не случайно и это было распоряжение Державина, который хотел высмеять председателя суда — малограмотного родственника генерал-губернатора Тутолмина. Дело о медведе тянулось много месяцев, дошло до Сената, и Вяземский, которого высмеяли в «Фелице» и который стал врагом Державина, говорил: «Вот посмотрите, кого мы губернатором назначаем. Он стал губернатором, а теперь медведей делает судьями».

Максим Алиев: А председатель суда действительно был малограмотным?

Александр Пашков: Да, но это не редкость была в то время.

Державин, на мой взгляд, как чиновник был не очень хороший. Чиновник должен быть умеренным и аккуратным. Он должен уходить и приходить на службу вовремя, составлять важные бумаги, выполнять распоряжения начальства, а Державин был поэтом. Поэт — это эмоциональный человек с перепадами настроения и приступами буйства и меланхолии. Державин как чиновник был не очень на своем месте.

Тутолмин как чиновник был более изощренным. Он умел интриговать и перетягивать на свою сторону колеблющихся, и Державин оказался в одиночестве. Все его сторонники оказались в стане Тутолмина, и Державину настолько опостылела жизнь в городе, что он решил уехать.

В правилах управления губерниями был такой пункт: раз в три года губернатор должен объехать губернию, посмотреть положение на местах и составить описание губернии. Державин объявил, что в соответствии с этим пунктом он собирается проехать по Олонецкой губернии, тем более надо было провести официальную церемонию открытия Кеми.

Державин доехал до Марциальных вод, оттуда в Кончезеро, оттуда в Вороново, там они пересели в лодки и двинулись вверх по течению Суны и скоро достигли водопада Кивач.

Этот водопад был известен местным жителям, но за пределами Олонецкой губернии о нем мало кто знал. Водопад на Державина произвел огромное впечатление, и через 6 лет в 1792 году Державин написал свою знаменитую оду «Водопад»

С этого времени кто бы из высоких гостей не посещал Олонецкую губернию, всех отвозили смотреть на Кивач. Теперь это бренд Карелии, и мы можем с уверенностью говорить, что это брендирование началось от Державина.

Когда Державин вернулся назад, он увидел, что все чиновники все еще против него и игнорируют его. Тогда он объявил, что желает посмотреть южную часть Карелии и оттуда поехал в Петербург жаловаться на Тутолмина.

Сохранился рассказ секретаря Екатерины Храповицкого о том, как пришел Державин и стал добиваться аудиенции. Екатерина его приняла и из кабинета доносился какой-то шум, крики. Из кабинета выскочил Державин, затем вышла Екатерина, тоже вся взволнованная, и сказала: «Ну и горяч. Даже на меня кричал. Пускай лучше пишет стихи».

Все-таки Державину дали шанс побывать губернатором в Тамбове, но там было тоже самое.

Петрозаводск распланированный

Максим Алиев: Давайте теперь поговорим о самом городе. Екатерининское время — не только время, когда поселение при Петровских заводах получило название Петрозаводск, но и обрело черты, узнаваемые современным жителям. Елена Евгеньевна, расскажите о планировке и облике города

Архитектор, специалист по охране объектов историко-культурного наследия Елена Ициксон Для того, чтобы понять, как мы пришли к конфирмованному (утвержденному Екатериной) плану 1785 года, нужно начать немного раньше. 1770-е годы Аникита Ярцов — строитель Александровского завода — занялся не только промышленным, но гражданским строительством. Он начал располагать жилые и общественные дома за пределами прежней слободы. Таким образом из-под его руки появилась Круглая площадь и две основные улицы. Одну Ярцов назвал Нагорная линия, вторую — Заводская линия.

Максим Алиев: Заводская улица — это нынешняя улица Калинина?

Елена Ициксон: Это улица Энгельса, переходящая в улицу Калинина. Это была одна линия, которая соединялась плотиной. Мы видим это на схеме, срисованной с плана Ярцова. Мы видим обрыв вдоль улицы Нагорной, почему и пошло такое название.

Максим Алиев: Этот обрыв многие связывают с наводнением 1800 года.

Елена Ициксон: Связывают. Но это не так. Это наша родная топография. Этот обрыв виден еще на предыдущих планах. Эти обрывы по берегам Лососинки и Неглинки присутствуют, мы их видим не только в этом месте.

Аникита Сергеевич Ярцов проектирует 8 зданий на Круглой площади. Это здания заводского управления, и по Нагорной лини он строит 8 домов, и по Заводской линии он строит 4 дома. Одинаковых, из дерева, для заводских офицеров.

На этом плане на прибрежной полосе видна застройка прежняя Петровских заводов. Мы видим, что она была хаотичной.

Позднее Ярцов предлагает продать здания заводского управления на Круглой площади в казну, чтобы там разместить присутственные места. Здания были примерно все одинаковые, под один карниз. В 1786-1787 году три здания с одной и три здания с другой стороны площади были объединены. Остались лишь два отдельных здания. Они и сейчас стоят на въезде на улицу Энгельса.

Ярцов свой план дорисовал кварталами в духе екатерининской планировки так, как город мог бы развиваться дальше. Мы видим, что главный и композиционный стержень — улица Нагорная, потом она стала Английская, потом Петербургская, потом Мариинская (современный проспект Карла Маркса). Основную базовую линию координат задала улица Заводская — ныне улица Энгельса, переходящая в улицу Калинина.

Почему сделали Круглую площадь? У нас есть такой непрямой угол, и логично и достаточно композиционно симпатично соединить такой угол только кругом.

Вся система координат сохранилась для всего города Эта система кварталов, которую нарисовал Ярцов, она оказалась так хорошо нарисована, что она сохранилась у нас до сегодняшнего дня.

Опираясь на план Ярцова, был разработан конфирмованный план, подписанный архитектором Иваном Леммом.

Этот план оказался нежизнеспособным по нескольким моментам. Тут обозначена улица, которая идет от Круглой площади напрямик к Зареке. Тот, кто это рисовал, ни разу не был в Петрозаводске, ведь там страшный обрыв. К тому же нежизенными оказалось размещение присутственных мест на Зареке. В районе, где сейчас находится храм Александра Невского.

На Зареке же у нас селились не самые богатые горожане, а по этому плану в этот непрестижный район предполагалось перенести центр губернии.

В северо-западной части в конфирмованном плане улицы пошли под углом. Я такой вывод сделала, что нужно было сократить длину городского вала и поэтому в одной из частей города сделали такой скос.

Порядок и хаос

Елена Ициксон: На комфирмованном плане было обозначено четко, где строить кирпичные, а где деревянные здания. На набережной озера должны были быть каменные здания, на Соборной улице. И улица Нагорная — тоже должна быть в кирпичных зданиях.

Там 8 зданий уже было построено, но они были деревянными, и Гаскойн не стал их перестраивать, и их перестроили только в середине 19 века. В одном из этих домов, кстати, жил Державин. Тутолмин хотел действовать по плану, но нельзя забывать, что Петрозаводск был моногородом и Гаскойн тут был даже не вторым, а первым губернатором.

Тем не менее, Тутолмин старался придерживаться утвержденного плана. Он приехал из Твери, которая пережила большой пожар и заново была отстроена в соответствии с новым планом.

Вот такими типовыми домами предназначалось застраивать улицы, чтобы придать им европейский вид. Фасады, вне зависимости о достатка, нужно было соблюдать такими, какие были предписаны планом.

В городах хотели избежать избяного строения на «мужичий манер». Люди приезжали зачастую из деревень, и городского населения как такового не было,

Максим Алиев: А в Петрозаводске это получилось?

Елена Ициксон: В Петрозаводске частично это получилось, а частично нет. Часто получалось так, что на проектируемых улицах стояли частные дома. Особенно это часто встречалось в прибрежной зоне. Там было мало богатых людей, и они не могли свои дома снять с улицы.

Тогда наместнику Чирикову они написали прошение строить дома за городским валом, чтобы «не позорили своими жилищами».

Наместник разрешил, однако Тутолмин страшно разгневался, потому что город в его границах еще был пустой.

Очень много бедных жителей жило на площади. Тутолмин захотел освободить эту площадь, потому что там был «Шанхай».

Тутолмин попросил коменданта, чтобы ему предоставили опись всех жильцов со строениями. Опись ему представили. Она лежит в архиве у нас. Оказалось, что там находится 109 домов, это на территории современной площади Кирова.

Дома были очень маленькие. Сажень на сажень, полторы сажени на полторы сажени, а сажень — всего два метра. Жили там люди бедные.

О Петрозаводчанах

Научный сотрудник Национального музея Карелии Михаил Данков Как историк хочу сказать, что справедливо Петрозаводск называть губернским городом лишь с 1801 года. До этого город входил сначала в состав провинции, потом в состав Олонецкой области, потом в состав наместничества. Только в 1801 году Петрозаводск становится полновесным городом. Север — он бескрайний. Мы богаты природой, минералами, рудами. Вся минералогия оказалась близко к зеркалу земли, и добывать все это было легко. Промышленность, которая начала развиваться с конца 17 века, продолжалась весь 18 век, но это не означает, что местные жители были богатыми.

Оказывается, к концу 18 века людей в Петрозаводске было примерно столько, сколько во времена Петра.

В 1801 году в Петрозаводске проживало 4500 человек, а по ревизским сказкам 1722 года жителей было 3500 человек.

В городе проживали разночинцы, мещане, купцы и государственные крестьяне. Они звались по документам «Петрозаводский десяток Шуйского погоста». Крестьяне обязаны были работать на Александровском заводе.

То, что давал лес, рыба — это помогало людям питаться. То, что крестьяне были приписаны к заводу, это говорит об изменении крестьян как класса. Они перестали сидеть на земле и они стали работать в цехах. По документам они идут как крестьяне, но фактически они крестьянами уже не являются.

Даже состоятельные люди, связанные с производством, жили своим трудом, плюс натуральное хозяйство, которое у них было. Люди жили, не покидая своих мест десятилетиями, формируя портрет петрозаводчанина.

Помимо монопредприятия, развивалась торговля. Купцы делились на две гильдии, и по всем документам они проходят как петрозаводские купцы. Они развивались за счет привозной и вывозной торговли.

Практически не было социальной группы «Дворяне». Они были, но очень мало. По документам 1801 года, в Петрозаводске насчитывалось всего 32 дворянина из 4500 человек.

Большое значение для нашего города играла старообрядческая культура. Старообрядцы с Выга поставляли в Петрозаводск хлеб. Рабочие Александровского завода ели хлеб старообрядцев.

Старообрядцы в Петрозаводске даже построили Троицкий храм. Он находился рядом с Крестовоздвиженским собором на Вытегорском шоссе.

Во времена коменданта Гирша в 1789 году были сделаны металлические знаки. Это была первая нумерологическая история Петрозаводска, который не имел названий улиц, но железные клейма на перекрестках были установлены. Они определяли кварталы по номерам.

История герба Петрозаводска

Геральдист, соавтор современного герба Петрозаводска Илья Емелин Прежде чем посмотреть на герб Петрозаводска, хотелось бы обратить внимание на проект герба Олонца 1774 года, который создал князь Михаил Михайлович Щербатов. На этом гербе изображены фрегат, а вверху два молота и рудоискательная лоза. Этот герб отражает как Олонецкие заводы, так и Олонецкие верфи. Но поскольку ни заводов, ни верфей в Олонце не было, проект принят не был, но он послужил основой для герба города Лодейное поле 1788 года. Когда в 1781 году Александр Андреевич Волков создал герб Петрозаводска, этот проект герба города Олонца послужил прототипом для герба города Петрозаводска. Описание: «В верхней части изображен герб Новгорода, а в нижней части сам герб города — на разделенной полосами золотой и зеленой краской поле три железных молота, покрытые рудоискательной лозой в знак изобилия руд и многих заводов».

В описании есть рудоискательная лоза, но в самом гербе она исчезла. По крайней мере, мне ни одного варианта с рудоискательной лозой не встретилось. Мне кажется, что фраза «покрытые рудоискательной лозой» обозначает, что три молота положены в виде рудоискательной лозы.

Интересно, что в Петрозаводске первые несколько лет не знали о существовании герба, и когда вставал вопрос, что надо где-то изобразить герб, писали в Петербург, что у нас герба нет.

Дальше происходит уникальная ситуация, когда академик Озерецковский при описании Петрозаводска указывает, что герб города представляет собой «на желтом поле простертую из облака руку, покрытую светло-голубым щитом, внизу которого видны 4 цельные ядра или книппеля расположенные накрест.

На самом деле это был утвержденный герб не Петрозаводска, а Олонца. Можно подумать, что академик Озерецковский ошибся, но, возможно, что когда утверждали герб в 1781 году Петрозаводска и Олонца, то Петрозаводск и Олонец были уездными городами новгородского наместничества, а в 1784 году было создано Олонецкое наместничество, и оно получило герб Олонца, а когда центром наместничества стал Петрозаводск, то вместе с присутственными местами в Петрозаводск переехал и герб.

В 19 веке реформировалась российская геральдика. Были созданы проекты гербов для Петрозаводска и для Олонца. Петрозаводск сохранил свой герб, а для Олонца сделали свой герб на основе предыдущего с одним книппелем.

Впервые элементы герба Олонца были использованы в гербе Олонцких полков, участвовавших в Северной войне. Петр Первый повелел полкам, собранным на средства российских губерний, иметь свои знамена с гербами губерний.

На знамени Олонецкого полка 1712 года изображена рука, держащая щит и оливковую ветвь. А в качестве военной атрибутики были изображены черный и белый книппеля – соединенные цепью ядра. Эта эмблема взята из книги «Символы и эмблематы» 1705 года, которая была издана по приказу Петра.

В дальнейшем оливковая ветвь исчезла, а ядра заняли место в гербе. Корни этих символов уходят еще во времена Древнего Рима, потому что, по одной из версий, рука из облака – рука бога война Марса.

Потом о гербах забыли и вернулись к этой теме в 70-х годах XX века. Многие города в эти годы праздновали юбилеи своего основания, и чтобы иметь свой символ, в 1973 году после закрытого конкурса был принят герб Петрозаводска. Его авторами стали архитектор Тамара Ковалевская и Эльвина Адалева.

Герб использует историческую символику в нижней части, а в верхней части изображен корабль, парусами которого являются кантеле и прокатный лист металла или рулон бумаги.

В 1991 году был создан новый герб Петрозаводска. Автором стал Олег Чумак, а описание составил Александр Михайлович Пашков. Однако герб не был внесен в единый регистр гербов.

В 2016 году я и художник Алексей Максимов создали новый герб, и он внесен в реестр. Появились три вида нашего герба, которые могут использоваться в самых разных ситуациях, при этом все формы равнозначны.

На гербе появилась корона, которая обозначает статус столицы республики, мечи, которые обозначают статус города воинской славы. Девиз из фразы «Петрозаводск знаменит», которая приписывается Суворову, лента трудового красного знамени, которой Петрозаводск был награжден в 1978 году, и щитодержатели: мастеровой и гвардейский офицер Петровских времен.

«Республика» благодарит Профком студентов Петрозаводского университета за помощь в организации круглого стола. Следующая встреча пройдет в апреле.