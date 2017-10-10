«История подвига»: начало войны

Информационное агентство «Республика» совместно с Петрозаводским университетом, Карельским научным центром и администрацией Петрозаводска продолжает проект «История подвига». Он посвящен присвоению столице Карелии звания «Город воинской славы».

Очередной круглый стол открывает серию встреч, посвященных событиям на Карельском фронте Великой Отечественной войны.

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Почему противником СССР в Великой Отечественной войне стала Финляндия, которая за несколько лет до этого была составной частью Российской империи? Если бы не было Зимней войны 1939-1940 годов, напали ли финны на Советский Союз?

Юрий Килин. Доктор исторических наук, профессор ПетрГУ

Это вопрос из альтернативной истории. Я альтернативной историей не занимаюсь. Могу сказать только, что если бы финская армия остановилась бы на границах 1939 года, то можно было бы утвердительно ответить на этот вопрос. И советско-финляндская война 1941-1944 годов, возможно, по-другому бы сложилась. Но Финляндия вышла за эту территорию, ее командование пыталось дойти до Белого моря. Известно, что были назначены коменданты еще не захваченных городов: Беломорска и Кеми.

Должна была быть построена та самая великая Финляндия, о которой не все, но многие финны грезили еще с середины XIX века. Поэтому вопрос остается открытым. Если бы не было советско-финляндской войны 1939-1940 годов, то вышла бы из летаргии или нет та идея о создании великой Финляндии, которая была очень популярна в 1917–1920 гг.?

Не будем забывать, что на окраине Петрозаводска у нас стоит памятник сражениям лета 1919 года, когда сюда подошли так называемые финские добровольцы. В реальности же в большинстве своем это были офицеры финской армии, которые получили отпуска и формально не были военнослужащими, поскольку были в отпуске. В реальности они таковыми являлись.

Эпизоды нашей совместной истории: поход финского отряда на Кемь в 1918 году, выход на Свирь в 1919 году, поход на Петрозаводск. Все эти моменты позволяют по-своему взглянуть на ваш вопрос. Идея великой Финляндии была и жила в финском обществе, особенно среди политической элиты. Эта элита в значительной степени была составлена из членов общества «Братья по ненависти». Ее члены клялись в ненависти России. Среди близких к этой группе людей был и будущий президент Финляндии Кекконен, который, кстати, входил в группу «лодейнопольцев» — это люди, которые в период племенных войн дали клятву не останавливаться, пока не будет захвачено Лодейное Поле на южном берегу реки Свирь.

Если бы не было Зимней войны, то воспрянул бы финский экспансионизм? Это очень большой и больной вопрос, ответа на который я бы не стал давать.

Германия ведь всячески подпитывала эти идеи, понимая, что Финляндия будет ее стратегическим союзником в грядущей войне?

Это определенно так. Сближение происходило начиная с завершения Зимней войны, с весны — лета 1940 года, и окончательно все позиции были согласованы в конце мая — начале июня 1941 года. Об этом хорошо известно благодаря исследователю Мауно Йокипии, участнику войны, кстати. Он приезжал сюда, в наш университет. Он очень критично относился к своему государству, в том числе как ветеран войны и как ученый. В своих исследованиях он утверждает, что финны сознательно сближались с Германией, преследуя свои экспансионистские цели.

С другой стороны, не будем забывать, что советско-финляндская война 1939-1940 годов для финнов – это священная война. В этом они абсолютно правы. Так же как для нас Великая Отечественная война является священной войной.

Подготовка к войне

С какими силами подходили к войне обе стороны? Финляндия после поражения в Зимней войне была серьезно обескровлена или нет?

Эта тема хорошо исследована, в том числе в Финляндии. Над ней работал Ари Раунио, полковник в отставке и очень крупный специалист военной истории. Финская армия к 1941 году не была обескровлена никоим образом. К концу 1940 года она стала значительно сильнее, чем в 1939 году. Финнам удалось решить главную проблему. Она у них была не военная, а инфраструктурная. Они не могли обеспечить переброску к фронту войск, боеприпасов, снаряжения и раненых в обратном направлении. То есть у них был транспортный коллапс, и если бы война продлилась еще 2-3 недели, то Финляндия бы потерпела полное поражение. Финны очень вовремя заключили Московский мирный договор.

В 1941 году финская армия была намного сильнее. Во-первых, прибыло все вооружение, которое Финляндия получила как гуманитарную помощь, либо купила самостоятельно. Армия была хорошо мотивирована, особенно те солдаты, которые были родом из утраченных территорий.

Единственное, финнам для более быстрого продвижения пришлось принять решение, от которого они не были в восторге. Они передали немцам часть своей зоны на севере Карелии и на Кольском полуострове.

Чудом для финнов было то, что им удалось захватить всю южную Карелию. Стало это возможным из-за того, что те подразделения Красной армии, которые по мобилизационному плану должны были действовать в южной Карелии, на Карельский фронт не прибыли, потому что их направили в Прибалтику, где в это время тоже все было очень плохо. Не будем забывать, что 8 сентября немцы вышли к Шлиссельбургу, а 7 сентября финны вышли к Свири.

В этом смысле финская армия решила все задачи, которые были перед ней поставлены, кроме одной: она не вышла к Белому морю.

О том, что в Москве к угрозе выхода финнов к Белому морю относились серьезно, свидетельствует то, что осенью 1941 года, в сентябре, была создана первая саперная армия, единственной задачей которой было построить долговременные оборонительные сооружения на перешейке в районе Пудожа и Белого моря и еще две линии обороны в сторону Вологды. Где остановится финская армия, было неясно, и в Москве готовились к любому сценарию.

Давайте поговорим о вооружении. Есть устоявшийся миф, что в начале 1941 года не было ни оружия, ни обмундирования, в то время как враг был очень хорошо вооружен и прекрасно одет. Или это все-таки не миф?



Илья Герасев. Поисковик, заместитель председателя фонда «Эстафета поколений»

Любая дивизия, которая прибывала сюда, формировалась в том районе, откуда прибыла, и все зависело от того, насколько интендантство той области было обеспечено тем или иным имуществом. Если говорить про 313-ю стрелковую дивизию и тех солдат, которых мы находили, то дивизия получила обмундирование полностью. Где-то, может быть, не по уставу. Например, у них были стеклянные солдатские фляги еще царской армии. Это то, что оставалось на складах. Формировалась дивизия в Свердловской области. Она была обеспечена полностью. И я бы сказал, она была хорошо вооружена. У солдат были винтовки СВТ 40. По тем временам — передовое оружие. Особенно на высоте 168.5 очень много этих винтовок было найдено. Вернее, штык-ножей от винтовок.

Где-то чего-то не хватало, но рассказы, что ходили в атаку с одной винтовкой на пятерых, – это миф.

Юрий Килин: Многое ведь зависело не от качества вооружения, а от выучки солдат. К тому же фронт не был и не мог быть сплошным, потому что воевали вдоль дорог. Это единственная возможность, потому что везде болота и реки. Была одна основная проблема – своевременное снабжение боеприпасами — от патронов до смазки для оружия. Этого всего не хватало катастрофически. И это было характерно для всех частей и соединений. Оружия было достаточно, а вот что касается снабжения боеприпасами и продовольствием – эта работа была поставлена плохо, в том числе из-за неразвитой дорожной сети.

А как же с тактикой? Она ведь была наступательной. Военная же доктрина того времени гласила, что мы будем бить врага на его территории.

Когда читаешь донесения того времени, удивляет то, насколько активно армия ходила в контратаки. Буквально ни одного боевого дня без контратак не было. Иногда это было целесообразно, а иногда нет, но, во всяком случае, это серьезно осложняло жизнь противнику. Если за Зимнюю войну финны потеряли 26 662 человека, то за эти 5 месяцев, что они воевали на Карельском перешейке, они потеряли тоже 26 тысяч. Кстати, Маннергейм мотивировал неучастие финнов в блокаде Ленинграда тем, что финская армия понесла слишком большие потери.

26 тысяч только убитыми для Финляндии – это серьезная цифра. За пять месяцев был выбит полностью один призывной возраст. Мальчиков в Финляндии рождалось около 30 тысяч в год.

А по сравнению с немцами тактика финнов как-то отличалась?

Есть материалы с оценкой боевых качеств финской армии и немецкой армии, написанные в 1941 году в штабе Карельского фронта. Многие командиры Красной армии воевали еще в Первую мировую войну и хорошо знали немцев как противника. Впечатление было следующее: немец – плохой солдат, трусливый. Без техники и поддержки артиллерии в бой не идет. Если ранен, «верещит как заяц». Это армия богатой страны. Они без техники, кстати, так же как и американцы, не воевали.

С другой стороны, финская армия – армия бедной страны. Это даже было видно по ткани формы. Она была очень плохого качества. Одних только касок у финской армии было 14 разных моделей. Было обмундирование, которое использовалось еще с Первой мировой войны. Оружие не всегда было первоклассным, правда, его содержали в хорошем состоянии.

Илья Герасев: Финны были вооружены различными винтовками, наверное, всех стран мира, включая японские «Арисака», «Манлихер» (Австро-Венгрия), «Каркано» (Италия) и прочее оружие.

Казалось, что одеты солдаты были кто во что горазд. Самые разные каски находили. Бывало, что рядом с убитым советским солдатом находили финские ботинки.

Хоть и говорят, что в 1941 году еще не могло быть ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), но, тем не менее, на высоте 168.5 мы находили красноармейцев с дисками от ППШ. ППД (пистолет-пулемет Дегтярева) тоже были, но в маленьком количестве. У финнов, если я не ошибаюсь, было по два автомата на отделение по уставу. Пистолет-пулемет «Суоми». Неплохое оружие, которое показало себя эффективно еще в Зимнюю войну, и, конечно, в этом смысле Красная армия проигрывала. Тем не менее, что касается пулеметов, финны отдавали предпочтение советскому пулемету Дегтярева, поскольку их «Лахти» не смог себя хорошо зарекомендовать.

Юрий Килин: Достаточно сказать, что ДП – это было личное оружие будущего президента Финляндии Мауно Койвисто.

Илья Герасев: Надо еще понимать, что не всегда в условиях лесной войны пистолет-пулемет так применим, как это показывают в фильмах, но, тем не менее, преимущество было.

Юрий Килин: По огневой мощи стрелкового вооружения финны превосходили Красную армию на этом участке фронта, но по артиллерии они определенно наших не превосходили. Ни по количеству, ни по качеству. И очень сильно превосходили по минометам. Об этом надо отдельно сказать, потому что в лесном бою миномет – страшное оружие. Еще в Зимнюю войну была разработана тактика концентрированного обстрела одной точки. Это стало одним из главных их аргументов в боях 1941 года.

Финское наступление

Давайте остановимся на основных направлениях финского удара. Почему финны выбрали именно эти направления?

Юрий Килин: На самом деле у нас мало что известно, и даже в новой 12-томной истории Великой Отечественной войны по 1941 году вообще ничего не написано. Коллектив в этом плане не сильно постарался. В Финляндии это уже давно известно, и им даже как-то неудобно, что мы этого не знаем.

Было несколько этапов наступления, и каждый из них объяснялся и внутренней политикой Финляндии, и позицией Маннергейма, и Рюти (Ристо Рюти — президент Финляндии), и давлением немцев. Первый удар Карельская армия Финляндии нанесла с выходом на границы 1939 года. Они, правда, ненамного за нее вышли.

Маннергейм был большим пессимистом, и буквально через 3-4 недели он понял, что Германия войну не выиграет. Поэтому Маннергейм, что называется, стал маневрировать как дипломат. Был отдан приказ остановить наступление. Не только для того, чтобы не злить американцев и британцев, которые вскоре объявили войну Финляндии. Маннергейм решил остановить наступление, ожидая результатов наступления немцев в Прибалтике. Их наступление задерживалось на месяц по сравнению с согласованным графиком, и Маннергейм решил подождать и вернуть Карельский перешеек. Этого весьма громко требовали влиятельные и богатые люди Финляндии, чья собственность осталась на Карельском перешейке. Поэтому у этого наступления были внутриполитические причины. Оно, кстати, было самым удачным. Есть явный контраст по сравнению с довольно долгими действиями в южной Карелии. На Карельском перешейке за месяц были нанесены поражения всем дивизиям Красной армии, которые там находились. Только после того, как финны вернули себе Карельский перешеек, стало возможным нанесение третьего удара. Он продолжался с 4 сентября и до декабря 1941 года.

Теперь финны действовали в своих интересах безотносительно того, повезет или нет Германии. Наступление на Кондопогу и Повенец вообще не было в интересах германской армии, но ее руководство не особенно протестовало. Выход на берег Свири в первую неделю сентября 41-го года был уже серьезным ударом по позициям СССР во всей войне. Финнам, правда, не удалось захватить Лодейное Поле, как они клялись в 1919 году, но подошли близко и обстреливали его.

Почему финны не пошли дальше? Была ли возможность у финнов замкнуть второе кольцо блокады Ленинграда? Или все дело в желании Маннергейма?

Юрий Килин: Была возможность, не было желания. Маннергейм обосновал это перед Кейтелем (Вильгельм Кейтель – начальник верховного командования Вермахта) свое нежелание двигаться дальше к югу от реки Свирь тем, что у финской армии для этого нет сил. Но это было политическое объяснение. В реальности же Маннергейм был старый мудрый человек. Он понимал, что не пойдет у немцев эта война.

Это отражено в каких-то документах, его воспоминаниях?

Об этом есть свидетельства близких к нему людей, генералитета. Когда немцы не взяли в согласованные сроки Ленинград, а он должен был быть взят самое позднее к концу июля (немцы к Ленинграду вышли только в сентябре), тогда Маннергейм понял, что война точно так не закончится. Он понял, что нужно действовать самостоятельно. Выходить в том числе на Масельский перешеек для того, чтобы в будущем в переговорах с Советским Союзом использовать его как козырную карту. Оккупировав большую территорию Советского Союза, можно было торговаться за другие условия.

Это был своеобразный «задел на будущее»?

Да. Рюти (Ристо Хейсти Рюти в 1940-1944 гг. президент Финляндии) в феврале 1944 года в своих документах совершенно определенно писал, что Финляндия рассматривает Карелию как козырной туз на будущих переговорах о послевоенном устройстве.

Перейдем к наступлению на Петрозаводск. Какие силы двигались к столице Карелии?

Сергей Веригин, доктор исторических наук, профессор ПетрГУ

До последнего времени очень сложно было доказать, что под Петрозаводском шли серьезные бои, и статус «Город воинской славы» мы получали очень сложно. Несколько раз приходилось подавать записки, доказывать, потому что считалось, что оставили без боя Петрозаводск. Это очень важный момент, что на основе документов, материалов наших и финских архивов, благодаря поисковой работе нам удалось это доказать.

Только сейчас стали известны все 4 рубежа обороны Петрозаводска. Они исследованы, и стала понятна картина обороны. Они позволили провести эвакуацию. Основная часть населения была эвакуирована из Петрозаводска. Из Карелии удалось эвакуировать 540 тысяч человек.

Юрий Килин: Я бы добавил, что в Карелии из предвоенных 700 с лишним тысяч человек на оккупированной территории осталось лишь 80 тысяч. Получается, что 80 с лишним процентов населения было вывезено в другие территории. Ни одна союзная республика и близко к такому не подошла, да и не могла подойти. Это говорит о том, что хотя и были проблемы, но наличие планов эвакуации, которые составлялись еще с 20-х годов, наличие опыта, все это позволило быстро провести эвакуацию населения.

А что касается рубежей обороны, то они тут зафиксированы на начало сентября 1941 года. Вообще-то, дальние рубежи защиты города находятся гораздо западнее. Прежде всего это перешеек между Шотозером и Ведлозером, иначе говоря, старая граница, где какие-никакие, а укрепления были.

Когда финны 10 июля 1941 года прорвались в районе деревни Карпесельга (Суоярвский район), уже тогда было принято решение о начале эвакуации города, а во-вторых, о начале строительства этих рубежей. На самом деле к ним не хотели допустить финнов, должны были остановить гораздо раньше. По разным причинам, в том числе и вследствие ошибок, допущенных Ворошиловым, который был главнокомандующим северо-западного направления, 23-ю7 стрелковую дивизию отсюда убрали прямо накануне прорыва финнов.

Ее перебросили на южное побережье Балтийского моря, а заменить эту дивизию было нечем. Кого только сюда не бросали!

Илья Герасев: Что касается рубежей, то очень сложно было все их выявить. Где проходили первые два, было понятно. Все читается по документам, и на самой местности видны следы глубоко эшелонированной обороны. Укрепления от Пряжи чуть ли не до Половины идут.

А что осталось?

Илья Герасев: Остались траншеи, окопы, стрелковые ячейки, блиндажи, землянки. Все, что было подготовлено, все сохранилось. В Виллагоре даже до сих пор стоят противотанковые надолбы, противотанковые рвы. Все это сохранилось.

Все это читается на местности, потому что войска пришли на уже подготовленные рубежи. Мы сейчас говорим о рубежах обороны с северо-запада от города, там, где воевала 313-я дивизия. Там принимали участие и 24-й, и 15-й полк НКВД, но основная роль, конечно, у 313-й дивизии.

На этих рубежах финское командование уперлось в сопротивление, которое достаточно много проблем им принесло. Им приходилось и обходить, и взламывать оборону. Что касается Виллагоры, там конкретно взламывали оборону: подгоняли и бронепоезда, и тяжелую артиллерию в 152 мм и 200 мм. Были и многодневные минометные обстрелы. Все потому, что оборона была построена грамотно. Фортификации сделали перед огромным естественным препятствием – болотом, поэтому взять с ходу этот рубеж у финнов не получилось.

Что касается двух других рубежей, западного и южного, они весьма условны. Они никак не обозначены на местности. Это были вынужденные бои под Петрозаводском в самые последние дни.

Ситуация там была довольно сложной. Как можно говорить о защите города, когда подразделение пытается зайти в город? Речь идет о 49-й стрелковой дивизии — она же 3-я Ленинградская дивизия народного ополчения. (Солдаты ополчения шли из района Олонца и должны были соединиться с 272-й дивизией, защищавшей город, но им путь перерезали финны.)

Солдаты 272-й дивизии также должны были соединиться в районе Пряжи с 313-й дивизией, но вынуждены были через Верхние Важины выходить лесами к Петрозаводску. Потеряв всю материальную часть, дивизия вышла в районе Лососинного. На 9-м км автодороги Петрозаводск – Лососинное была перерезана колонна. Может, кто-то скажет, что не такие уж и большие потери там были. Финны называют 45 человек, но мы нашли немного больше людей. Конечно, если сравнивать с другими атаками (Смоленск, Ржев), это другие совсем потери, но и силы наступающих тоже были не такими огромными.

Поминутно еще мало что восстановлено, но я надеюсь, что мы сможем это сделать. Тем не менее основные очаги сопротивления перед самой сдачей города мы сегодня определили. Они были и в других местах. Повторюсь, они были и в Матросах, и в Половине, но они были не столь значительны. Были бои и в районе Сулажгоры, были бои и в районе второй площадки ОТЗ. Но это все были арьергардные столкновения.

Юрий Килин: Хотел бы добавить, что до этого Красная армия потерпела катастрофу под Порлампи. Это чуть южнее Выборга, где было взято в плен за считанные часы 9 тысяч военнослужащих. Фактически целая дивизия вместе с генералом Кирпичниковым, который был позднее, уже в 1950 году, расстрелян за сотрудничество с противником во время пребывания в плену. В Петрозаводске все могло быть гораздо хуже. 30 тысяч человек полуподковой прижаты к озеру без средств эвакуации по воде (все эти средства были использованы для эвакуации гражданского населения), высаживаться на другом берегу Петрозаводской губы было фактически невозможно, поэтому военнослужащие в районе Виллагоры буквально спасли «затягивание петли» севернее Петрозаводска. Если бы они этого не сделали, здесь бы был котел на 30 тысяч человек. И это был бы сильный удар по престижу СССР, по его боеспособности. Более того, такая ситуация открывала бы финнам прямой путь без всякого сопротивления к Белому морю. Некому бы было сопротивляться на Кондопожском и других, более северных рубежах.

Эвакуация была бегом в прямом смысле этого слова, на утренних сумерках. Живую силу смогли вывезти на Кондопогу в основном. Пленных в Петрозаводске было взято не так много.

Хотелось бы еще добавить, что я вхожу в комиссию по историко-культурному наследию Петрозаводска, и мы хотим назвать одну из новых улиц Петрозаводска именем генерал-лейтенанта Филиппа Даниловича Гореленко, который на тот момент принял расстрельное решение о выводе войск из Петрозаводска. Еще бы пара-тройка дней, и спасать бы уже было некого. Даже не дней, а часов. Там все в часах измерялось.

А войска когда оставили город?

Организованный отход был осуществлен в ночь на 1 октября.

И финны уже 1 октября были в городе?

Да.

А были ли уличные бои?

Юрий Килин: Боев не было. Были стычки. Были стычки тех, кто прорывался на север, и если они встречали противника, то тогда были стычки. Кстати, первые соединения финнов зашли в город через современную Древлянку. Это был отряд Рёнквиста. По руслу реки они спустились к Онежскому озеру, и были стычки с этим первым отрядом.

На ваш взгляд, такая глубоко эшелонированная оборона Петрозаводска – это борьба за город до последнего или просто оттягивание времени, поскольку командование понимало, что город не спасти?

Юрий Килин. Я прибегну к авторитету Мерецкова, который был здесь, правда, недолго. Он поставил задачу организовать здесь такую подковообразную оборону. Задача была поставлена держать оборону долго, правда, по дням не уточнялось. Сдавать город не собирались, но если посмотреть на карту, значительные укрепления были сделаны только на западе от города. Южные рубежи не были защищены, и там приходилось обороняться из наспех вырытых индивидуальных стрелковых ячеек. Эта незащищенность ускорила сдачу города.

К тому же вместо усиления обороны командование приняло решение перебросить войска с этого направления на другие. Потом начали «затыкать дыры». Это были ошибки генштаба, это ошибки Ворошилова как главнокомандующего северо-западным направлением. Остававшимися силами предотвратить оккупацию было фактически невозможно.