Зона отдыха

Детские сады

Наша поездка по Древлянке начинается с детского сада №121. Это одно из четырех дошкольных учреждений в пятом избирательном округе и, по словам заведующей Ольги Коржук, самое беспроблемное: в здании стоят стеклопакеты, постелен свежий линолеум, отремонтировано освещение. Для счастья не хватало обновить теневые навесы на территории садика: у старых конструкций заржавела кровля.

С этой проблемой руководство садика обратилось к депутату Александру Назаркову, который тогда только-только начал представлять интересы округа в Петросовете.

— Первую беседку отремонтировали за счет средств спонсора, которого я привлек, сделали нормальную металлопрофильную кровлю, — рассказывает Александр Назарков. – Следом за счет бюджета отремонтировали еще несколько навесов на территории детского сада.

Это был первый наказ избирателей, за который депутат взялся после избрания в горсовет. Подобной работы впереди еще много: садику №118 нужна новая кухонная вытяжка, приборы учета тепла, ремонт крыльца и кровли, садику №119 – ремонт асфальта на прилегающей территории.

Наказы избирателей депутата Александра Назаркова • Установить регулируемый светофор на Лососинском шоссе (от торца дома Лососинское шоссе,34,36 и Лососинское шоссе,35).

• Организовать автобусное движение до микрорайона «Скандинавия», оборудовать остановочные комплексы.

• Разработать ведомственную программу Администрации ПГО на 2017-2019 гг. «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов».

• Выполнить ремонт и асфальтирование на территории МДОУ «Детский сад № 121», МДОУ «Детский сад № 119» и МДОУ «Детский сад № 118».

• Выполнить ремонт и асфальтирование проездов вдоль б. Интернационалистов, 6/2 к МДОУ «Детский сад №119», от Березовой аллеи,28/21 к МОУ «Средняя школа №42», между домами Лососинское шоссе,30 и Лососинское шоссе,34 к МДОУ «Детский сад № 112.

• Выполнить ремонт и асфальтирование проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: проезд между б. Интернационалистов,10 и б. Интернационалистов, 6/1 к двору б. Интернационалистов 6/3;

проезд б. Интернационалистов, 6/2 к двору б. Интернационалистов, 6/3;

проезд Лососинское шоссе,21/5 и Лососинское шоссе,21/3;

проезд пр. Лесной,17 и пр. Лесной,19;

проезд пр. Лесной,27 и Лососинское шоссе,22/1;

проезд Лососинское шоссе,24/1,24/2 и парковка;

проезд Лососинское шоссе,26 и Лососинское шоссе, 24/1;

проезд пр. Лесной, 5 и пр. Лесной,7 от бул. Интернационалистов, 6/4;

проезд Лососинское шоссе, 31\3,31\5;

проезд Лососинское шоссе, 33\4,33\6;

проезд Хейкконена, 22,20. Проезд Лососинское шоссе 33\1,33\2. • Выполнить работы по замене теплового узла и оснащению приборами учета тепловой энергии МДОУ «Детский сад № 121», МДОУ «Детский сад № 118».

• Выполнить работы по благоустройству пешеходной зоны (брусчатка), озеленение, установки ограждения и круглогодичному содержанию на ул. Березовая аллея (пешеходная зона).

• Установить детские площадки, демонтировать старую площадку у МДОУ «Детский сад № 121».

• Организовать ремонт и благоустройство детской площадки у ТЦ «Столица».

• Выполнить работы по восстановлению асфальто-бетонного покрытия дворовой территории: на ул. Березовая аллея, 22,24;

в районе домов № 21/2, 21/5, 21/6, 21/9, 22/1, 23/2, 23/3, 24/1, 25, 28/21, 29, 30, 31/1,34/1, 36, 35 по Лососинскому шоссе;

в районе домов № 9, 13, 15, 17, 19 по пр. Лесному;

в районе домов № 9,11,16, 18, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 по б. Интернационалистов;

на ул. Хейкконена, 14, 20. • Выполнить ремонт кровли, обновить материально-техническую базу (кухонная вытяжка), произвести ремонтные работы (крылец, земляных настилов под теневыми навесами) в МДОУ «Детский сад № 118».

• Обновить материально-техническую базу МДОУ «Детский сад №121» (автоматическая заглушка противопожарных кранов, кухонное оборудование).

• Выполнить работы по устройству детской игровой площадки в МДОУ «Детский сад № 118, спортивной площадки в МДОУ «Детский сад №119».

— Нам тоже кое-какая помощь нужна, — продолжает Ольга Коржук. – На перспективу хотелось бы установить автоматическую заглушку противопожарных рукавов. По новым требованиям пожарного надзора такая система должна быть на всех этажах, у нас ее пока нет.

— Новые требования пожарной безопасности появляются довольно часто, и хорошо бы не ждать, пока пожнадзор вынесет предписание, — добавляет Александр Назарков. — Затраты там не такие большие для города, если грамотно подкорректировать расходную часть бюджета, помочь садику можно будет уже в 2018 году.

Дворы и дороги

Отъехав от садика №121, попадаем на улицу Хейкконена. Ехать по ней легко и приятно: даже под снегом угадывается ровный асфальт. А еще недавно участок от Лесного проспекта до школы №46 был совсем разбит.

— Изначально на эту дорогу не было запланировано средств, но в этом году из республиканского бюджета выделили дополнительные деньги, — говорит Александр Назарков. – С администрацией Петрозаводска и коллегами-депутатами удалось договориться, чтобы этот кусок тоже попал в план работ.

Около школы №46 отремонтировали асфальт, установили «лежачих полицейских» и знаки на пешеходных переходах. Это первая точка в масштабном плане работ, в которых нуждается пятый округ. Большие улицы вроде Лесного проспекта время от времени чинят, а вот на менее значительные пока не хватает денег. Сюда относятся, в первую очередь, междворовые и межквартальные проезды и дворовые территории.

— Тут есть и сопутствующие проблемы, — поясняет депутат. – На Интернационалистов, например, плохо работает ливневая канализация. Вода, соответственно, не уходила, размывала асфальт, и его состояние становилось еще хуже. Только в этом году удалось частично решить вопрос, и «Служба заказчика» стала заниматься обслуживанием ливневки, раньше этого никто не делал.

Что касается дворов, большие надежды Александр Назарков возлагает на программу «Комфортная городская среда». Когда ее только запустили, депутат вошел в состав общественной комиссии, которая занимается отбором проектов-победителей.

— Предпочтение отдается тем проектам, по которым есть первичные документы: проведено собрание собственников, подготовлена проектно-сметная документация. Ну и конечно, большой плюс, если жильцы готовы участвовать в софинансировании.

В округе №5 по программе в этом году отремонтировали двор на Лососинском шоссе, 23к2: заменили асфальт и организовали парковку. Никакой помощи жильцам не понадобилось: активисты сами грамотно составили проект и существенно вложились в его реализацию, доля софинансирования составила 10-15%.

— Я жильцам соседнего дома предлагал организоваться и тоже составить заявку, мы готовы помочь оформить документы, — говорит Александр Назарков. – Но там пока нет активистов, готовых этим заниматься. А ведь очень трудно помогать людям, которые хотят, чтобы кто-то за них все сделал, а сами не проявляют хотя бы минимальную инициативу.

Гаражи и ограждения

С Лососинского шоссе едем на бульвар Интернационалистов. Там между домами №9 и №11 стоит несколько гаражей, причем статус у них разный: одни поставили на законных основаниях, другие – самовольно.

— По периметру вокруг гаражей разбиты газоны, — рассказывает председатель совета дома №11 Сергей Петруничев. – И по траве, и по пешеходной дорожке постоянно ездили машины, нам это, конечно, очень не нравилось. Мы обратились к Александру Алексеевичу, и он помог установить вокруг газонов ограждения. Причем все решилось довольно быстро: ближе к зиме мы написали обращение, а как стало тепло, сразу же провели нужные работы.

На этом, однако, проблемы не закончились: выяснилось, что теперь хозяевам гаражей никак не подъехать к своему имуществу. И это притом, что большей части построек там вообще не должно быть, по решению горадминистрации они подлежат сносу.

— На муниципальной земле стоит только три гаража в первом ряду и еще один за ними, который выделили мужчине с инвалидностью, — поясняет Александр Назарков. – Нужно с администрацией совместно решить этот вопрос: убрать незаконные конструкции и перенести те гаражи, которые установили на законных основаниях, на более удобное место, чтобы владельцы могли ими пользоваться. Мы сейчас над этим работаем.

По району таких незаконных построек немало. В конфликты вокруг них оказываются втянуты сразу несколько сторон: это и владельцы самостроя, и мэрия, и люди, которые хотят свободно ходить по собственным дворам.

— Это все решаемо, — говорит депутат. – Главное – найти документы и определить, кому принадлежит гараж, а кому – земля под ним. Исходя из этого, уже можно принимать какое-то решение.

Совет ветеранов

Поездка по округу завершается в гостях у Надежды Прудниковой. Она уже год возглавляет Совет ветеранов Древлянки, в котором состоят, пожалуй, самые активные общественники избирательного округа №5. Александр Назарков познакомился с ними, когда организация переживала непростой период: старый состав ушел, новый только начал работу.

— Год назад был избран новый совет в составе шести человек, — рассказывает Надежда Рюриковна. – Как только мы организовались, сразу пошли к Александру Алексеевичу, это как раз под Новый год было.

— Я помог Совету ветеранов зарегистрироваться в качестве общественной организации, завести расчетный счет, чтобы у них появился какой-то официальный статус. Мне понравилось, что эти люди очень активные, таких действительно хочется поддерживать, — признается Александр Назарков.

Совет ветеранов занимается организацией активного досуга для пенсионеров: у них есть пять танцевальных коллективов, одна вокальная группа, четыре группы здоровья. Всего в них занимается около трехсот человек.

— Сами понимаете, как сложно пожилым людям выбираться в центр города, — рассказывает Надежда Рюриковна. – Поэтому мы стараемся делать мероприятия на Древлянке, чтобы пенсионеры не чувствовали себя забытыми, общались друг с другом. Недавно мы провели новогодний вечер, Александр Алексеевич нам любезно оказал спонсорскую помощь. Он вообще наша палочка-выручалочка, отзывается на все наши нужды: когда переезжали в новое помещение, он организовал транспорт и помощников, чтобы загрузить-разгрузить мебель, обеспечил оргтехникой. Обещал, кстати, еще вывеску нам сделать.

— Готовьте макет, — тут же с улыбкой отзывается депутат. – Придумаете, как вывеска будет выглядеть, — сразу же сделаем.

Молодежи на Древлянке проще, объясняет Александр Назарков, они могут сходить в клуб, кафе или фитнес-центр. А для людей постарше практически нет мест, где они могут собраться, попить чаю, пообщаться и провести время с пользой – разве что культурно-досуговый центр. Поэтому работа Совета ветеранов имеет такое большое значение для округа и района.

— Мне очень понравились их мероприятия на 9 мая, в них участвовали и пожилые люди, и воспитанники детского клуба «Родник», — говорит депутат. – На мой взгляд, важно поддерживать эту связь поколений, передавать молодежи опыт, не просто говорить о патриотизме, а воспитывать его через живое общение.

Совет ветеранов приходит к Александру Назаркову не только с просьбами. Весной они, например, уже готовы поучаствовать в субботнике, чтобы привести район в порядок. С такими людьми, говорит депутат, округ быстро расцветет.