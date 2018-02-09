Свободное время

— Здесь, ниже улицы Московской, традиционно отдыхают жители Петрозаводска. Сейчас все благоустроили: и детская площадка есть, и дорожки, где можно со скандинавскими палками пройтись, на велосипеде проехать. Зимой тут собираются любители зимнего плавания — видите прорубь?

На берег Онежского озера вместе с депутатом Олегом Лексуновым пришла его помощница — Лилия Младенова. По делу: проинспектировать выход ливневой канализации.

— Раньше генеральный план города предполагал, что все ливневые стоки связываются в единую сеть (с канализационными их связывать нельзя), — говорит Лилия Григорьевна. — И единой сетью стоки идут вдоль побережья в направлении «Авангарда». Предполагалось, что там будут строиться очистные сооружения, в том числе снегоплавильная станция. Потом решили делать локальные сооружения — это выход из положения, но вопрос пока не решен окончательно. Ливневка — вопрос сложный, требует больших капитальных вложений. Трудно сдвинуть его с места.

На берегу — огороженная территория. Здесь закопаны резервуары для поэтапной очистки сточных вод, труба выведена в озеро. Качество очистки сразу вызывает сомнения: на выходе маслянистые разводы.

— Очевидно, что сточные воды очищаются не полностью, — говорит Олег Лексунов. — Видимо, надо искать какое-то другое техническое решение. Будем писать запрос в администрацию: что сделано, с кем согласовано, какое финансирование город готов предусмотреть на будущее, чтобы гарантировать полную очистку сточных вод. В этом месте чистота воды особенно важна: хотя здесь и нет разрешенного пляжа, но летом дети все равно купаются. Зон отдыха на берегу озера в городе не так много.

Проблему ливневки город не сможет решить в одиночку. Надо работать с экологическим сообществом, с научным сообществом — и предлагать варианты решения этой проблемы. И только сообща, через разработку программ можно что-то решить.

Выход ливневой канализации в Онежское озеро. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин После очистки. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Утки тоже предпочитают чистоту. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин

Опять вода

Только на сей раз проблема другая.

— С водой беда, — говорит Анатолий Тямков, житель дома № 16 по улице Коммунистов. — В ноябре нашему дому выставили счет за 70 кубов. Дом — всего 12 квартир. И в январе (я посчитал) кубов 50 уже пришло. Откуда они берут эти цифры? Мы что, пожар тушим каждый месяц?

— Я позвонил сантехнику, который раньше обслуживал наш дом, — продолжает Анатолий. — Спросил: где у нас такой волшебный счетчик стоит? Говорит, есть в одной из квартир. Должна приходить женщина, снимать показания. Я никаких женщин не видал, с жильцами этой квартиры общаюсь — проверяющих они не видели. Счетчики (индивидуальные) у нас стоят в каждой квартире, дом маленький, полублаг — откуда такие начисления по ОДН?Обратились к нашему избраннику, стал нам помогать очень хорошо. Дело зашевелилось. Хоть и небольшими шажками, но идем к обозначенной цели.

— Решаем проблему через подготовку индивидуальных обращений в суд, — говорит Олег Лексунов. — И параллельно работаем с тем, чтобы на законодательном уровне внести изменения в существующую нормативную базу. Проблемы с ОДН не только у жителей этого дома. Это весь округ, весь город — вся страна.

Очередь

Улица Свердлова, городская поликлиника № 1. Место паломничества пенсионеров, бережно несущих в руке талончик к врачу.

— Олег Геннадьевич, когда заработает электронная очередь на запись в поликлинику?

— В первой поликлинике электронная очередь организована очень неплохо, есть специальные программные продукты, которые позволяют регистраторам быстро и качественно работать. Есть разные варианты решения, один из них — запись через регистратуру (личная или по телефону). Есть вариант и самозаписи (к примеру, через сайт госуслуг). Выбирайте свободное время!

— Важно понимать, что записаться самостоятельно вы можете только к участковому терапевту и педиатру. Запись к узкому специалисту назначается по необходимости, которая выявляется как раз на приеме у участкового терапевта. Так прописано в программе госгарантии. Это, конечно, удлиняет срок получения помощи, но есть нормативы этого ожидания — до двух недель.

Конечно, существует технология самозаписи через личный кабинет пациента, но ее только-только начали внедрять. Слышали о «Бережливой поликлинике»? Мне кажется, наши пациенты не совсем правильно понимают суть этого проекта. Бережливость заключается в том, чтобы сберечь время пациента. Чтобы он мог вовремя получить медицинскую помощь и меньше времени проводил в очередях, в регистратуре и перед кабинетами.

В нашем офтальмологическом центре мы отладили эту работу, не дожидаясь федеральных проектов. Логистика, маршрутизация — все это очень эффективно работает. И персонал работает продуктивно, и производительность труда вырастает.

А главное — пациент удовлетворен: не тратит массу времени на пустые ожидания.