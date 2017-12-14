«Работаю открыто»

В кабинете Виталия Голова напротив рабочего стола висит карта округа. На полках — профессиональная литература: книги по теплоэнергетике, справочник по физике и технике, математический словарь.

— Эти книги у меня остались еще со времен учебы. Я родился в городе Экибастузе, это энергетический центр Казахстана, а на тот момент Советского Союза. Там большие по мощности ГРЭС, огромный угольный бассейн. Конечно, все институты были заточены на подготовку специалистов именно в этой области, и я пошел учиться на теплоэнергетика. Тем более у меня всегда был пред глазами пример родителей, они тоже работали в энергетической отрасли.

— Карелия — не самый близкий к Казахстану регион. Как вы здесь оказались?

— В 90-е годы пришло время выбирать, где жить, потому что распался Советский Союз. В России у меня никого не было, кроме брата, он чуть раньше перебрался в Карелию. Я съездил к нему в гости, оценил местную природу, зимы не такие суровые, как в Казахстане, и в двухтысячных переехал окончательно.

— За прошедшие годы Карелия стала для вас домом?

— Наверное, да. С тех пор, как переехал сюда, я ни разу не приезжал в Казахстан — не тянет.

Биографическая справка Голов Виталий Геннадьевич Депутат избирательного округа № 11 Родился 12 сентября 1977 года. Окончил Павлодарский государственный университет, факультет теплоэлектростанции, по специальности «инженер-теплоэнергетик». С 1999 по 2002 год работал на предприятиях в Павлодаре на должности инженера. С 2005 по 2007 год работал в ООО «Гарантии — Плюс», от специалиста производственно-технического отдела до заместителя директора по производству. С октября 2007 года является директором управляющей организации ООО «Петрозаводская компания Выбор». Женат, трое детей.

— Будущую жену вы встретили в Петрозаводске?

— Нет, она из Павлодара, вслед за мной сюда приехала, здесь и поженились. Мы, наверное, где-то в душе кочевники, хотя и русские по национальности. Тогда к этому относились легко: есть работа — переезжай, меняй жизнь. Хотя сейчас, предложи мне кто-нибудь уехать за интересной работой, я бы уже задумался. Шесть лет назад стоял выбор переехать в Германию. Там живут родители и брат с семьей, но я не вижу себя в другой стране, мое место здесь.

— В Карелии с чего начали строить новую жизнь?

— С получения гражданства: полтора года у меня был только вид на жительство. Поначалу занимался предпринимательской деятельностью, потом устроился по специальности: в то время как раз появились первые управляющие компании, и в одну из них я пошел инженером. Буквально за два года стал заместителем директора, а в какой-то момент понял, что совершенно по-другому вижу предоставление жилищно-коммунальных услуг населению. Тогда основал свою управляющую организацию ООО «Петрозаводская компания Выбор».

— На каких принципах вы построили работу организации?

— Компания, в которой я работал, предоставляла только жилищные услуги. Мой принцип был в том, чтобы предоставлять полный комплекс жилищно-коммунальных услуг. Чтобы была единая квитанция, чтобы люди могли прийти в свою управляющую компанию с любыми вопросами, а не ходили по разным инстанциям и окнам, не понимая, откуда берутся начисления и кому они должны платить.

— Многие ругают работников коммунальной сферы. Вам приходилось сталкиваться с подобным?

— Обычный день человека начинается с того, что он включает телевизор, а там часто рассказывают о коммунальных авариях и обвиняют во всем управляющие компании. Такой накал всегда есть, управляющие компании изображают как вселенское зло. Я понимаю, откуда такое мнение берется, но совершенно с ним не согласен. Всегда легче всего найти крайнего, чем менять систему жилищно-коммунального хозяйства в целом.

— Вы достаточно критично относитесь к СМИ. Наверное, поэтому не так часто в них появляетесь?

— Не ищу повод появляться в СМИ ради пиара, потому что не связываю свое будущее с большой политикой. В моих планах как депутата Петрозаводского городского Совета — сделать более понятными, доступными к исполнению правила в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе с внесением некоторых поправок в действующие законодательство. Я хочу поделиться своим опытом и знаниями, чтобы людям жить стало лучше.

— А телевизор вы смотрите или предпочитаете интернет, соцсети?

— Телевизор, конечно, смотрю, стараюсь следить за новостями. Соцсети не люблю, мне нравится живое общение, когда люди приходят, рассказывают о своих проблемах, приносят документы, и я могу сразу с ними поработать. Хотя, конечно, я есть в соцсетях, завел официальную страницу депутата.

— Не устаете от потока живого общения?

— Нет, я чувствую себя комфортно, потому что мне есть что ответить. Я всегда могу объяснить, почему в конкретном доме сложилась такая ситуация и какие есть пути ее решения. Могу оказать помощь, которая зависит от меня как руководителя управляющей организации и депутата Петрозаводского городского Совета.

Силами управляющей компании мы выпускаем газету, в которой объясняем людям, как можно улучшить свою жизнь: как попасть в «Комфортную городскую среду», почему выгодно устанавливать теплосчетчики и многое другое. Материалы пишут мои сотрудники, а я вроде как редактор.

— Работа в управляющей компании, должно быть, во многом пересекается с работой депутата.

— Да, процентов 80-90% обращений ко мне как к депутату как раз по поводу коммунальных проблем. Я и в Петросовет пошел, чтобы исправить ситуацию в этой сфере на нормотворческом уровне. За время работы заметил, что многие нормативные акты далеки от жизни и не отвечают современным реалиям. Моя позиция: если с чем-то не согласен, попробуй это изменить.

— Двойные обязанности отнимают много времени?

— На работе я практически 365 дней, в отпуск уезжаю недели на две. И то я всегда на связи, мобильный телефон включен. Но это обычная работа, не вижу тут никакого подвига: я сталь не варю, просто занимаюсь делом, в котором разбираюсь.

— Но свободное время в таком плотном графике находится?

— Это не так легко, когда у тебя семья и дети. А вообще люблю выехать на природу, порыбачить, пособирать грибы. С удовольствием бы освоил теннис, но в городе для этого мало инфраструктуры. В зале, который есть, время расписано по минутам. Если нам кто-нибудь предложит проект создания площадки для тенниса, с радостью его поддержу.

— А путешествовать любите?

— Конечно, люблю, только надолго из города уехать не могу. Моя мечта — съездить во Владивосток на поезде. Это ведь такая романтика — семь дней в вагоне, чай в стаканах с подстаканниками, разговоры с попутчиками.

— Вы человек спокойный или вспыльчивый?

— Спокойный. Меня тяжело вывести из равновесия, втянуть в скандал. Конечно, я люблю размеренную жизнь, все планировать заранее. Любое решение я стараюсь взвесить, просчитать риски, но их принятие не откладываю в долгий ящик: в некоторых ситуациях необходимы решительные и оперативные действия. Это помогает и в депутатской работе.

— Вы в статусе депутата чуть больше года. Вы изменились как-то за это время?

— Нет, я вообще не считаю, что это какой-то особый статус. Я представляю интересы жителей округа, это моя обязанность. Но кардинально я от них ничем не отличаюсь: хожу на работу, воспитываю детей, вижусь с друзьями.

— Каких принципов вы придерживаетесь в работе?

— Я работаю открыто. Всегда готов к диалогу с людьми и при личной встрече, и по телефону. Депутатский корпус состоит из людей разных специальностей, социального статуса, но, безусловно, достойных и заслуживших доверия избирателей: это и медики, и педагоги, и представители рабочих профессий. У каждого свой взгляд на жизнь, мы много обсуждаем, спорим, идем на компромиссы. Если я предлагаю какое-то решение, то всегда объясняю, почему нужно сделать именно так. И никогда не иду на принцип, если человек приводит разумные аргументы, потому что все мы в конечном счете хотим одного: ездить по ровным дорогам, гулять по чистым дворам, жить в безопасном и комфортном городе.