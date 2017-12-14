Порядок в мелочах

— Я по этому району езжу каждый день по пути на работу. Все его проблемы вижу и на себе ощущаю, — говорит депутат Виталий Голов, встречая нас на улице Машезерской.

Отсюда начинается наша поездка по избирательному округу № 11. Границами он полностью совпадает с Голиковкой — районом компактным, но старым, за долгие годы накопившим изрядное количество проблем.

Виталий Голов представляет интересы жителей округа чуть больше года. Недостаток депутатского опыта с успехом компенсирует десятью годами во главе управляющей организации «Петрозаводская компания Выбор». Она обслуживает немало домов на Голиковке, поэтому о нуждах района депутат знает не понаслышке.

Дорога к детскому саду

В конце Машезерской расположено сразу два детских учреждения — школа № 27 и детский сад № 20. Подъезд к ним не один год был в аварийном состоянии: дороги как таковой не было, только разбитый грунт с огромными ямами.

Сейчас под снегом прячется ровный асфальт, у пешеходного перехода рядом со школой появились «лежачий полицейский» и знак «Осторожно, дети!». Заведующая детским садом № 20 Наталья Накрошаева довольна:

— Я обращалась во все возможные органы и в конце концов пошла за помощью к нашему депутату, Виталию Геннадьевичу. Уж как он этого добился, не знаю, но асфальт отремонтировали.

Добился не сразу, признается Виталий Голов: на первый депутатский запрос горадминистрация ответила, что план ремонта дорог на год сформирован и денег в бюджете на этот участок нет. Но после повторного средства все-таки нашлись.

— Я сама живу в этом районе, с Виталием Головым познакомилась во время праймериз, — продолжает Наталья Накрошаева. — Видела его на собраниях жильцов, сразу заметила, что он прислушивается к людям. И сейчас убедилась, что он старается исполнять наказы избирателей. Думаю, что вопрос с дорогой — не последнее мое к нему обращение.

Наказы избирателей депутата Виталия Голова • Провести природный газ, обустроить детскую площадку и парковку на ул. Володарского, 25.

• Завершить ремонт дороги по ул. Варламова.

• Отремонтировать дворовую территорию, въезд и межквартальный проезд, установить детскую площадку и уличное освещение на ул. Машезерской, 29.

• Отремонтировать подъезд к ул. Загородной, 22.

• Отремонтировать дворовую территорию, въезд и межквартальный проезд, восстановить уличное освещение дворовой территории на пр. А. Невского, 42, 44.

• Восстановить уличное освещение, выполнить ремонт дворовой территории на пр. А. Невского, 63.

• Выполнить ремонт межквартального проезда на ул. Володарского, 25.

• Выполнить ремонт дворовой территории, въезда на ул. Калинина, 24-а, 24-в, 42.

• Выполнить ремонт дворовой территории, установить детскую площадку на ул. Калинина, 44.

• Выполнить ремонт дворовой территории на ул. Лесной, 22.

• Выполнить ремонт дворовой территории на ул. Калинина, 32-а, 34-б, 34-в, 46-а, 52-а.

• Выполнить ремонт дворовой территории, восстановить уличное освещение на ул. Машезерской, 24, 28, 31,32, 33, 33-а, 38-а, 46-а.

• Выполнить ремонт дворовой территории, восстановить уличное освещение на пр. А. Невского, 57-а, 57-б.

• Выполнить ремонт дворовой территории, восстановить уличное освещение на ул. Кузьмина, 41.

• Выполнить ремонт дворовой территории и межквартального проезда, восстановить уличное освещение на ул. Машезерской, 30.

• Выполнить ремонт дворовой территории на ул. Машезерской, 38-б.

• Выполнить ремонт дворовой территории на наб. Ла-Рошель, 13.

• Выполнить ремонт дворовой территории, въезда, установить детскую площадку на ул. Лизы Чайкиной, 11, 11-а.

• Асфальтирование подъездной территории (от поворота ул. Кузьмина на ул. Машезерскую).

Детский сад № 20 носит статус финно-угорского, в учреждении часто бывают делегации из Финляндии. Здание не помешало бы сделать более презентабельным и отремонтировать фасад, чтобы перед гостями было не стыдно.

— Конечно, постараемся помочь, — заверяет Виталий Голов. — У меня приемная на улице Лесной, 34. Приходите, обсудим варианты решения проблемы.

Ремонт дворов

Асфальт — больной вопрос для одиннадцатого округа, особенно это касается междворовых проездов и дворовых территорий. Во всем районе ремонта требуют 104 участка, кое-что уже удалось сделать или, по крайней мере, включить в план работ.

Двор дома № 63 по проспекту Александра Невского очень долго был в плачевном состоянии. Выбоины в асфальте периодически засыпали песком и щебнем, но первый же дождь снова размывал ямы. Практически не было освещения: из трех фонарей светильники были только на одном, две опоры опасно накренились.

— Ремонт стоил дорого, скопить нужную сумму своими силами было нереально, — рассказывает председатель совета дома Марк Лапин. — К Виталию Голову я по этому поводу обратился, еще когда он только избирался. А когда стал депутатом, посодействовал нам с ремонтом. Спасибо ему большое, без него ничего бы не сдвинулось с мертвой точки.

Теперь во дворе новый асфальт, кое-какие недоделки остались, но их обещали устранить весной. На всех трех столбах установили светодиодные светильники, одну из опор подровняли, вторую приведут в порядок в будущем году.

Для восстановления освещения привлекли МУП «ПЭС», асфальтовое покрытие заменили силами управляющей организации дома, поясняет помощник депутата Анна Добринец. Дело пошло, когда Виталий Голов со своей командой обратились к уполномоченным лицам.

Но это не все проблемы дома № 63, которые требуют решения. Сейчас собственники готовят документы для вступления в программу «Комфортная городская среда».

— Многие просто не верят, что их инициатива найдет отклик у власти, — говорит Виталий Голов. — И не все знают, как правильно составить обращения и запросы. Но с этим мы всегда поможем, главное, чтобы у людей было желание добиться перемен. У меня нет каких-то особых часов приема, я всегда говорю: пожалуйста, приходите с 9 до 18 в любое время, мы с помощниками дадим нужную консультацию, окажем содействие.

«Несносные» постройки

По проспекту Александра Невского поднимаемся до перекрестка с Калинина. Там недавно разбили сквер 70-летия Победы: высадили деревья, благоустроили дорожки, установили игровую площадку. Картину портят только ржавые гаражи на Варламова, вид на которые открывается из детского городка и сквера.

Они появились еще в советское время, откуда — непонятно: то ли самострой, то ли власти установили их для жителей окрестных домов. За последние годы большую часть построек снесли, оставшимися, очевидно, никто не пользуется: ворота на несколько сантиметров ушли в землю. Но убрать их пока нет возможности.

— Мы обратились в горадминистрацию с просьбой разъяснить, кто является собственником построек, кто ответственен за их содержание. Там ответили, что это самовольные постройки, — объясняет Анна Добирнец. — Но люди, даже если знают, чьи это гаражи, демонтировать их не торопятся. После направления депутатского обращения процесс сдвинулся с мертвой точки, минимум три постройки были демонтированы.

— В мэрии нас заверили, что оставшийся самострой внесут в план и при поступлении в бюджет дополнительных средств сразу же произведут работы по освобождению самовольно занятых земельных участков, — добавляет Виталий Голов. — Но вообще тут речь идет не о таких больших деньгах. Гаражи определенно надо убрать, они портят вид города.

Еще одно здание под снос — деревянная двухэтажка во дворе Загородной, 22. Там раньше снимали помещения коммерческие фирмы, а несколько лет назад арендаторов попросили выехать. В пустом здании играли дети, ночевали бомжи, а прошлым летом кто-то его поджег.

Жильцы окрестных домов обратились к Виталию Голову, а он стал писать в мэрию, прокуратуру и службу судебных приставов. Вскоре нашлись хозяева.

— Суд постановил, что собственник здания должен его огородить, ограничить доступ посторонних, а потом снести, — говорит депутат. — Но собственница строения просто игнорирует судебное решение. Мы уже обращались по этому поводу в службу судебных приставов, будем добиваться, чтобы строение убрали: оно представляет очевидную опасность.

Контейнерные площадки

Последний пункт поездки — улица Лизы Чайкиной. Там недавно появились новые аккуратные контейнерные площадки.

— Раньше тут была одна открытая площадка, которой пользовались несколько домов, — говорит Виталий Голов. — В итоге никакая конкретная управляющая компания или ТСЖ за эти контейнеры не отвечала.

Новые контейнерные площадки закреплены за конкретным адресом, и обслуживают их компании, в управлении которых находится дом. По просьбе жильцов площадки сделали закрытыми со всех сторон, чтобы мусор не растаскивали бродячие собаки и птицы.

Вот так и должно быть, говорит Виталий Голов: в районе нужно навести порядок, даже в таких мелочах, потому что облик одного района формирует лицо города, республики и страны в целом.