— Перевалка — это не только многоэтажные дома, это и частный сектор, — с Чапаева Ирина поворачивает на Чкалова. — Здесь люди топят дровами и носят воду с колонки. Здесь много бродячих собак. И это, кстати, наша, депутатская забота. В прошлом году отловили 420 бездомных животных.

В 2018-м в городском бюджете заложено около трех миллионов рублей на решение проблемы с бродячими собаками. Но есть изменения — Законодательное собрание Карелии приняло решение, что 30% этой суммы должно быть перечислено на приют для животных.

— Бездомные собаки — это одна история, — продолжает Ирина. — А другая — это несанкционированный выгул домашних животных. Специальных мест в городе нет, многие хозяева собак на поводок не берут.

Но в моем округе в 2017 году в рамках программы поддержки местных инициатив осуществлен проект «Зеленый берег», в его рамках построена первая в городе площадка для выгула домашних животных. Думаю, и в рамках «Городской комфортной среды» можно выйти с предложением о строительстве площадок. В городском бюджете на такое благоустройство деньги не заложены, но инициатива жителей плюс помощь депутатов помогут сделать город более комфортным и безопасным.

Олонецкая, 41

Перевалка. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев Жительница перевалки: «Воду-то? Для бани везу!». Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

— А вы депутат наш? Домом этим интересуетесь? Пожар здесь был, а теперь свалка внутри. Летом люди разные ходят, а сейчас, зимой, потише. Хотя нет, тропинка-то протоптана!

Заброшенные здания — одна из городских проблем. Здесь, на Олонецкой, дом просто требует сноса. А есть в Петрозаводске объекты, у которых вроде и собственник есть, но никто его не может призвать к ответственности.

— Два аварийных дома в Петрозаводске недавно снесены за счет бюджета 2017 года, два должны быть снесены за счет бюджета 2018-го, — рассказывает Ирина.- Но в моем округе есть строения нежилые (после пожара), но не первоочередные в планах на снос. Один — по Ватутина, 48, а второй — этот, по Олонецкой, 41. Снаружи вроде прилично все, но в доме свалка, рядом живущие цыгане скидывают сюда весь свой мусор. Заглянем?

Заброшенный дом по адресу Олонецкая, 41. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев Внутри — свалка. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

— На 10 домов под аварийное расселение в этом году деньги выделены, — продолжает Ирина. — Надеюсь, что часть средств можно будет сэкономить. И я выступлю как депутат с предложением потратить эти деньги на снос пустующих домов по моему округу.

Есть и еще одна проблема — незаконно установленные гаражи, в нашем округе сплошь и рядом. Некоторые собственники давно забыли о них и не используют. Администрация города вывешивает предупреждения о добровольном демонтаже, но редко кто на это реагирует, объявления могут висеть годами. Но когда город за счет бюджетных средств начинает производить демонтаж, сбегаются недовольные граждане.

В моем избирательном округе в 2017 году демонтировано 16 гаражей на улице Островского и 10 на улице Софьи Ковалевской (за бюджетные средства).

Пархоменко, 33

Ирина Шарипова:

— Ко мне обратились жители этого дома, он раньше состоял в кооперативе «Дружба-5». Жильцы отделились, создали собственное ТСН (товарищество собственников недвижимости). И не могут от управления получить техническую документацию на дом. История уже год тянется, сейчас подробно разбираемся с этим вопросом.

— С «Дружбой-5» у нас никакой дружбы не вышло, — рассказывает Валентина Козлова, жительница дома. — Сначала (пять лет назад) — хищение на 10 миллионов, главбух пошла под суд. А с тех пор накопился долг за отопление, еще пять миллионов. И эти деньги просто повесили на нас, повысив тариф на техобслуживание.

— Валентина Николаевна, я вчера ходила в жилинспекцию, — Шарипова показывает Козловой документы. — И при мне инспектор выписал «Дружбе-5» штраф в размере 150 тысяч рублей. За то, что не была своевременно передана техническая документация. Но если это не поможет, то придется подавать в суд. И тогда только судебные приставы смогут эту документацию изъять. Другого пути нет.

Лесной проспект, 27

— Дом у нас большой, 240 квартир, поэтому одной тут никак не справиться, — делится Татьяна Николаевна Пискунова, она исполняет обязанности председателя дома. — Но у нас совет, и совет активный. В каком-то деле все сосредотачивается в руках одного человека, второй берет на себя другую задачу. Помогаем друг другу.

— К своему депутату мы обратились по поводу программы «Комфортная городская среда». Что мы можем сделать, что от нас зависит, чтобы в нее попасть? У нас уже была заявка по благоустройству дворовых территорий: собрали все бумаги, вовремя подали. Были уверены, что включены, а оказывается, документов не хватило. И вот любезная Ирина Петровна согласилась нам помочь. Мы бы хотели, если это возможно, сделать видеонаблюдение и детские тренажеры поставить. Но надо понимать, в какие сроки оформлять новую заявку. Дом большой, быстро проголосовать мы не сможем.

Документы по «Комфортной городской среде» у Ирины Шариповой готовы:

— Вот новый перечень. Пока он не утвержден, но предварительный список будет у вас на руках. Главный критерий в этом году — степень нуждаемости в благоустройстве. Асфальт у вас нормальный, но вы можете взять установку урн и скамеек. Сколько у вас, пять подъездов?

— Шесть!

— Все документы нужно подать в администрацию до 1 марта, до 1 ноября 2018 года все работы должны быть завершены.

Вот список. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев Часть большого двора по кадастру к дому не относится. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев Нужны ли детские тренажеры — решать вам. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев Ирина Шарипова, депутат городского совета по округу №4. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

Наказы избирателей по округу № 4, принятые к исполнению администрацией Петрозаводского городского округа. Срок исполнения — до 2021 года: • Выполнить ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресу: ул. Древлянка, 1.

• Установить детские игровые площадки по ул. Древлянка, 3, 5.

• Восстановить тротуар по адресу: ул. Ватутина (от ул. Чапаева).

• Установить уличные тренажеры по адресу: ул. Софьи Ковалевской, 7.

• Увеличить количество мест в общеобразовательных учреждениях в районах Перевалка и Древлянка.

• Уложить дорожное полотно на ул. Прионежская (участок от ул. Олонецкой до ул. Чапаева).