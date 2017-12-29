«Отвечать за каждое слово»

— Много лет руководя управляющей компанией и так долго работая в Петросовете, вы, наверняка, в курсе всех городских дел и проблем. Ваша жизнь всегда была так тесно связана с Петрозаводском?

— Да, я здесь родился и вырос, мы с семьей долго жили в Октябрьском районе. Детство было непростым: мама воспитывала нас с братьями одна, работала на стройке, и я видел, как ей тяжело. Мы, конечно, помогали, старались не расстраивать, не хулиганить.

После восьмого класса я пошел в техникум, а потом ненадолго уехал из Карелии. Дело в том, что я рано женился. Мы с супругой, практически как в кино, ткнули в карту и поехали, куда пальцем попали, — в Башкирию. Через пару лет у нас родилась дочь, и мы решили вернуться в Карелию.

— Почему пошли работать именно сферу ЖКХ?

— В Петрозаводске я устроился в городское жилищное хозяйство, потому что там давали служебное жилье. Сначала был простым рабочим, потихоньку дорос до главного инженера городского жилищно-ремонтного управления. А в 1991 году мы с друзьями создали товарищество с ограниченной ответственностью «Триал» — потому что нас было три Александра. Оно потом превратилось в первую в Карелии управляющую компанию.

Чуть позже я понял, что мне не хватает высшего образования, и пошел получать экономическое – такой подарок себе сделал на сорокалетие.

— Каково было в таком возрасте оказаться на студенческой скамье?

— На личном опыте я понял, что учиться никогда не поздно, было бы желание шевелиться, двигаться к какой-то цели. Со мной училось много ребят помоложе, хотя были и сверстники. Период был такой в стране: в экономике начались перемены, и люди поняли, что надо получать новые знания и навыки.

Это образование мне, конечно, очень помогло развивать свою компанию. Головному предприятию в этом году 26 лет, это единственная в Петрозаводске управляющая организация с такой длинной историей.

Биографическая справка Назарков Александр Алексеевич Депутат избирательного округа №5 Родился в Петрозаводске 22 октября 1958 года. В 1978 году окончил Петрозаводский машиностроительный техникум. С 1979 года работает в системе жилищного хозяйства. Прошел путь от электрика до главного инженера Петрозаводского жилищно-ремонтного управления. В 1991 году организовал и возглавил предприятие «ТРИАЛ», которое занимается обслуживанием и ремонтом жилого фонда. Имея техническое образование, поступил в Институт управления экономики и права при Петрозаводском государственном институте. В 1998 году получил диплом о высшем экономическом образовании.

— Вы, наверное, очень жесткий руководитель, раз смогли провести компанию через все кризисы и перемены в стране?

­— Руководитель должен быть в первую очередь справедливым и не бояться признавать свои ошибки. Дисциплину надо поддерживать, но это неправильно, когда подчиненные тебя боятся.

Хорошо, когда сотрудник может свободно высказывать свое мнение. Я иногда специально ставлю новичкам какую-нибудь бесполезную или невыполнимую задачу и смотрю, что они будут делать. Если человек в итоге приходит с вопросом, а точно ли нам это надо, это очень хорошо. Значит, у него есть собственное мнение, и он может его донести до начальства.

— А как вы стали депутатом?

— Мне предложили баллотироваться, и я согласился: стало интересно, а что я могу сделать полезного для города.

— Помните первую проблему, которую удалось решить в качестве депутата Петросовета?

— В свой первый созыв я представлял интересы Октябрьского района. Там жила семья: мать-одиночка с тремя детьми. У них была двухкомнатная квартирка с печным отоплением, хотя один ребенок был инвалидом и по закону имел право на отдельную жилплощадь. Это жилье я помог им получить, причем на это ушел практически весь срок моих депутатских полномочий.

А вообще очень много было разных вопросов, я ведь на этом округе работал три созыва. Жилой фонд ремонтировали, очень много дорог сделали. На Первомайском, помню, была ситуация: жильцы одного из домов просили убрать из подвала арендаторов, которые им очень докучали. А помещение это занимали качки, они там, что называется, «железо тягали». Было непросто, но подвал мы освободили.

— Почему в 2016 году вы решили избираться от другого округа?

— Я давно живу на Древлянке, этот район хорошо знаю, потому что там много домов, которые обслуживает компания «Триал». И я решил, что, совместив этот опыт с депутатскими полномочиями, смогу сделать гораздо больше. Этим, кстати, дал конкурентам повод для критики: меня упрекали за то, что я ушел на другой округ.

— Вас это задело? Как вы в целом относитесь к критике?

— Критика ведь тоже разная бывает. Не люблю пустое критиканство, а обоснованные замечания очень помогают объективно оценить себя и свою работу.

— Проблем на Древлянке оказалось не меньше, чем в Октябрьском районе?

— Проще работать мне точно не стало. Пятый округ очень большой – практически половина Древлянки: всё, что слева от Лососинского шоссе, начиная от Лесного проспекта. Этот район у нас считается молодым, хотя на самом деле ему уже около 30 лет, проблемы успели накопиться.

На Древлянке много бедных дворов: ни детских площадок, ни банально лавочек, чтобы посидеть. Сейчас подобные проблемы решают с помощью таких программ как «Комфортная городская среда». Но люди ведь не специалисты, они не знают, как правильно составить заявку, подготовить проектно-сметную документацию. Я им в этом помогаю, даю консультации.

— Часто общаетесь с жителями округа?

— В управляющей компании я каждую пятницу сижу на телефоне как диспетчер, принимаю звонки жителей. А как депутат я готов общаться с людьми каждый день: у меня есть рабочий телефон, который включен с 10 утра до пяти часов дня.

Этот номер я завел в одну из предвыборных кампаний и напечатал его на листовках, которые распространяли по округу. Коллеги надо мной даже подшучивали: говорили, что я самый доступный депутат. И это, наверное, действительно было так. Мне кажется, раз в месяц устраивать приемные дни – это мало и неэффективно.

— На ваш взгляд, как изменился город за последние десятилетия?

— В Петрозаводске, как и по всей стране, стали очень много строить: дома и целые жилые комплексы, торговые центры, спортивные объекты. Я считаю, это хорошо: значит, у людей есть работа, есть возможность купить жилье, пусть даже в ипотеку, есть время отдохнуть и сходить, например, на каток. Это все показатели развития города.

И у людей стало появляться чувство собственника – в хорошем смысле. Они себя ощутили хозяевами, заботятся о том месте, где живут. Если у человека квартира на третьем этаже, а на девятом течет кровля, он от этой проблемы не отгораживается, а помогает решать наравне со всеми. Просто потому что понимает: это его дом, ему здесь жить.

А еще в последнее время стало больше согласия между руководством Петрозаводска и республики. Это самая большая перемена, которую я вижу: уж если заговорили о столичном статусе города, и власти Карелии эту идею поддержали, значит, есть взаимопонимание и желание сотрудничать.

— Как думаете, какие качества для депутата самые главные?

— Важно, чтобы человек шел на эту работу не ради каких-то личных целей. Если ты не хочешь ни на сессии ходить, ни в комиссиях работать, это очень плохо. Раз уж стал депутатом, надо себя нагружать, хотеть сделать что-то хорошее для города. И конечно, нельзя обещать того, чего не можешь сделать.

— Мы много говорили о проблемах, которые приходится решать. Не устаете от потока обращений и просьб?

— Любой человек устает от работы. Но если она приносит чувство удовлетворения, появляются силы снова и снова возвращаться к делам. Это здорово, когда человек с удовольствием идет на работу.

— А как же отдых?

— Это, конечно, тоже надо уметь. Я вот очень люблю рыбалку, и зимнюю, и летнюю. Отдыхаю за рулем, дальние поездки на машине для меня – больше удовольствие. Вообще в последнее время предпочитаю спокойный отдых: съездить на дачу с семьей, позагорать, поплавать.

— Есть в вашей жизни человек, чье мнение для вас особенно важно?

— Я дорожу мнением каждого человека, с которым работаю. А по самым важным вопросам советуюсь с женой. Мы вместе уже 41 год, она меня очень хорошо знает, всегда может поддержать и успокоить. Я ведь раньше был довольно вспыльчивым, и это мне не помогало. С годами, конечно, научился себя сдерживать, особенно на депутатской работе: она меня научила общаться с людьми, взвешивать каждое слово и отвечать за него.

— Вы помните, о чем мечтали в детстве, кем хотели стать? Что-то из этого сбылось?

— В школе я хотел стать электриком, как один из старших братьев, у него это здорово получалось. И это желание осуществилось, после техникума я устроился работать как раз электриком. Кстати, я был первым на этой должности в жилищном хозяйстве Ленинского района Петрозаводска.

Еще была одна смешная мечта – стать левшой. Я тогда занимался боксом, а в этом виде спорта леворукий противник даст сто очков вперед, потому что у него удары с непривычной для правши стороны.

— Сейчас о чем мечтаете?

— Хочется, чтобы у детей все было хорошо. У меня их двое, дочь и сын, оба работают на нашем предприятии. Мы с женой постарались дать им отдельное жилье, всегда поддерживали. Но излишне не опекали, чтобы они почувствовали, сколько весит рубль, каково зарабатывать деньги.

— То есть, дали им возможность учиться на своих ошибках?

— Нельзя бросать человека в омут по принципу: «Выплывет – хорошо, не выплывет – сам виноват». Но с неба ведь ничего не падает наготово. Надо быть рукастым: если ты мужчина – умей забить гвоздь, если женщина – научись готовить какое-нибудь блюдо лучше всех. Я считаю, любой человек должен быть в состоянии себя обеспечивать и уметь самостоятельно принимать решения.