Город, в котором растут дети

— В Петросовете только двое депутатов работают на постоянной основе. Я не пропускаю ни одного заседания, на всех важных мероприятиях представляю городской совет.

Вхожу в постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, во многие рабочие группы. И, конечно, работаю с избирателями.

У меня двое маленьких детей, и мне небезразлично, в каком городе они будут расти. За пять лет декретного отпуска я нагулялась с коляской по городу — знаю, как чистят наши дороги и тротуары. Знаю, что такое прием в детской поликлинике, что такое очередь в первый класс. Очень хочу сделать нашу жизнь городскую лучше.

Биографическая справка Ирина Шарипова Депутат Петрозаводского городского Совета. Родилась в Петрозаводске в 1986 году. Замужем, двое детей (5 и 7 лет). Образование высшее, Современная гуманитарная академия (менеджмент). Учебу совмещала с административной работой. После декретного отпуска — заместитель директора предприятия по оптовой продаже нефтепродуктов (заключение договоров с юридическими лицами, логистика). С ноября 2016 года — депутат Петросовета на постоянной основе.

Школы

— В мой округ входит часть Древлянки и Перевалки. Здесь несколько школ, очень востребована 48-я. Родители жгут костры около нее во время записи. Перевалка — район густо застроенный, и проблемы с садиками и школами очень актуальны.

Каждый раз задаю администрации один и тот же вопрос: когда же мы наладим ситуацию с электронной очередью? Ответа пока получить не могу. В этом году только в некоторые школы родители без проблем записали детей в интернете. Всем остальным пришлось опять дежурить. В этом году в 39-й школе электронная очередь просто провалилась.

Школьников с каждым годом становится больше, в следующем учебном году прибавится еще 1000 учеников. Электронная очередь для записи в первый класс — это региональный портал, который сегодня может принимать максимум 300 заявлений в сутки. В 2016 году можно было записаться в 8 школ, в 2017-м — в 12 школ через электронный портал. Вторая проблема — двухсменное обучение. В 2017 году в Петрозаводске в две смены работали девять общеобразовательных школ. Для решения этих задач Петрозаводску необходимо построить минимум две школы на 1000 мест каждая.

— В прошлом году я сама стояла в очереди в 13-й лицей, — говорит Ирина Шарипова. — У нас ситуация была еще не столь критична (по сравнению с опытом моих знакомых). Нам сразу сказали: на территории школы мы не устраиваем никаких очередей. Дверь открылась — все зашли за номерками.

А мои друзья приходили с утра, стояли на морозе. Школы нанимали частные охранные предприятия, полиция приезжала. Ситуация, конечно, безобразная. И, к сожалению, пока у городской администрации и Петросовета нет рычагов, чтобы ее изменить.

Поликлиники

— Если в школу ты ребенка записываешь один раз, то к врачу (особенно когда детей у тебя двое) обращаешься регулярно. И если электронная очередь для записи к педиатру в принципе существует, то к специалистам номерки выдают только в живой очереди. И даже за неделю до приема это проблема.

И вот ты приходишь к кабинету: сидят десять человек с номерками и десять человек без номерков. И начинается драка-собака, кто пойдет первым. В нашей, к примеру, поликлинике один заходит по номерку — второй по очереди. В последний раз номерок у нас был на 9:50 — в кабинет зашли в 10:20.

Как депутат на эту ситуацию я повлиять — увы! — не могу. Это компетенция не города, а республики.

Детские сады

— С детским садом нам повезло. С первым ребенком мы стояли в очереди и попали в сад № 99 на Кукковке. Открыт недавно, работает по методике раннего развития (система Монтессори). Новая мебель, бассейн — всё замечательно.

Проблема только с персоналом. На такую зарплату идут только вчерашние студенты, кому надо своих детей в сад устроить. Нам, правда, с педагогом повезло, и второго сына (сразу, как родился) я целенаправленно записала в тот же сад, чтобы водить их в один, не развозить по разным концам города.

Сегодня в Петрозаводске в очереди на получение места в детский сад — более 8 тысяч человек. В 2016 году в городе открыт новый детский сад № 74 на 300 мест и три дополнительные группы на 66 человек в саду «Апельсин». В начале 2018 года заработает детский сад на 210 мест на ул. Ленинградской. Но это не исправит ситуацию: в единой городской очереди детей в возрасте от полутора до трех лет около 4000 человек. Для того, чтобы обеспечить их местами, необходимо 13 дошкольных учреждений на 300 мест каждое.

Детские площадки

Каникулы — это прекрасно. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев Горки. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

— На детские площадки ходим регулярно — любим, практикуем. На Ключевой, где мы живем, есть новые детские площадки, туда и ходим. Вокруг нашего дома их достаточно. Одна практически во дворе — дети сейчас уже взрослые, я могу их иногда и одних выпустить погулять. Пока готовишь обед, выходишь на балкон, поглядываешь, все ли у них там в порядке.

В 2017 году в Петрозаводске установлено 25 детских площадок (за счет средств правительств Москвы и Санкт-Петербурга). В том числе на округе № 4: • детская площадка в стиле «Венеция» в районе домов № 7,9 по ул. Софьи Ковалевской,

• детская площадка на территории парка «Неглинский берег»,

• детская площадка на территории Детской республиканской больницы,

• спортплощадка на территории 20-й школы оборудована футбольными воротами и баскетбольными кольцами.

— На деньги из бюджета Петрозаводска в прошлом году площадок не строили, только ремонтировали, — говорит Ирина. — В этот список вошли площадки по Березовой аллее, в сквере Энергетиков, Губернаторском парке, на бульваре Победы. Список большой, но в моем округе ремонт не проводился.

Спортивные объекты

Спортивный выходной. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев Мама не отстает. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев У Тимура — не боли! Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

— Горки зимой — это прекрасно, — считает Ирина. — А летом мы при каждой возможности выбираемся с детьми на велосипедные прогулки. Вопрос: что делать, если хочешь покататься по набережной? С Ключевой до набережной с детьми на велосипедах не доберешься.

Но! Есть же троллейбус. И как-то раз мы прекрасно с великами добрались на нем до улицы Луначарского. Объехали всю набережную и тем же путем вернулись. Так что нужен городу троллейбус! Даже таким семьям, как наша, которые передвигаются на своих автомобилях.

А вообще семья наша любит спорт. Папа у нас футболист, старший сын занимается футболом уже третий год, Арсений — капитан детской команды. Увы, в Петрозаводске зимой детям негде тренироваться. Вроде как первоклассники занимаются в спортивной школе на бесплатной основе, но по факту родителям приходится платить за аренду зала.

Конечно, в Петрозаводске появляются новые спортивные объекты — «Луми», бассейны, но их все равно недостаточно. Недавно в городской администрации рассматривали стратегию до 2025 года и пришли к выводу, что объектов физической культуры не хватает, нет того процентного соотношения к количеству жителей, которое должно быть.

Какой именно спорт поддержать, могут решать сами жители. Сейчас на сайте администрации Петрозаводского городского округа проходит голосование, под какой вид спорта выделить деньги. И жители города принимают в нем очень активное участие. До 6 февраля и вы можете высказать свое мнение.

Я, как депутат, считаю, что будет просто прекрасно, когда у нас в каждом районе появятся ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы). Такие, как у нас на Ключевой.

— Депутатская работа непростая, — говорит Ирина Шарипова. — Но я хочу работать дальше. Почему? Как вам объяснить… Вот мы живем в квартире, сделали свой дом таким, каким всегда хотели его видеть. Но вот ты выходишь за порог — и там всё по-другому.

Очень хочу, чтобы удобно, чисто и красиво было на улицах, в городе. Чтобы наши дети, наши родители выходили за порог — и им было бы комфортно. Сделаю для этого всё, что от меня зависит.