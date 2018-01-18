Две стороны одного города

Окраина

Птицефабрика считается отдаленным районом города, но по комфорту жизни больше напоминает деревню с каменными домами. Еще недавно, чтобы уехать отсюда в город, нужно было сверяться с расписанием единственного автобуса, иначе пришлось бы мерзнуть на остановке.

— Совсем нас отучили ездить в театры, в кино. Мне даже брат машину подарил, чтобы могла до города добраться, — рассказывает местная жительница Надежда Кириллова.

Проблема транспортного сообщения – давняя. Одно время ее решали за счет автобусов 25-го маршрута, некоторые из которых должны были доезжать до отдаленного района, однако график движения соблюдался не всегда. В последние годы здесь остался единственный маршрут № 5, который и связывал жителей Птицефабрики с городом.

— Несколько раз пришлось собираться нашей депутатской группе по транспорту, чтобы убедить перевозчика сократить интервал. С первого раза не получилось, но после второго разговора дополнительные автобусы на этом маршруте появились, — говорит депутат Петросовета Александр Чехович.

Сейчас интервал – 20 минут. В часы-пик и при сильном морозе он сокращается до 10. Дорогу отремонтировали и теперь до центра отсюда можно добраться минут за 15. Транспортная проблема фактически отпала, но она была всего лишь одной из многих.

Депутатские наказы Александра Чеховича: Выполнить ремонт двора на проспекте Ленина,16 Выполнить ремонт двора на улице Судостроительной 12 и 12а, Выполнить ремонт двора и установить детскую площадку на улице Лесной 8, Выполнить ремонт двора на проспекте Октябрьском 14 и 14а, Срок исполнения: 2021 год.

Магазин для «Птички»

Местная птицефабрика закрылась, лишив людей работы вблизи от дома. Пустые цеха запахом привлекают волков, и люди говорят, что боятся лишний раз гулять в окрестных лесах.

В микрорайоне нет магазина, аптечного пункта и даже банкомата. К расчетам по мобильному банку тут уже давно привыкли так же, как и к тому, что в каждом доме должен быть экстренный запас лекарств на все случаи жизни.

Чтобы появились аптека и банкомат, нужен охраняемый магазин, чтобы появился охраняемый магазин, нужна заинтересованность бизнеса, а чтобы заинтересовать бизнес, поселок должен жить и развиваться, а какое может быть развитие без стандартной инфраструктуры?

— Давайте начнем с магазина, попробуем сюда привезти какую-нибудь из сетей «Магнит» или «Пятерочку» — еще раз попробуем сделать движение в этом направлении. Мои координаты есть у вас, давайте встретимся еще раз здесь, обстоятельно все на месте осмотрим, и потом уже в администрации будем говорить, — предлагает Надежде Ивановне своеобразную «дорожную карту» Александр Чехович.

ТОСом по разрухе

Разорвать кольцо проблем, мертвой хваткой сжимающее городской поселок, можно только с помощью жителей: пока голос людей, подкрепленный депутатскими запросами, не будет услышан властью, ситуацию в микрорайоне переломить не получится.

— Здесь же даже в свое время ни один дом не попал в программу расселения аварийного жилья. Как такое возможно? — удивляется Александр Чехович.

Грамотное лоббирование интересов района — и отдаленное захолустье может превратиться в престижный район вдали от городского шума. Логично предположить, если появится инфраструктура – повысится спрос на доступное жилье.

— Именно поэтому мы хотим создать систему ТОСов (Территориального общественного самоуправления – прим. ред), чтобы местные жители сами могли контролировать работу власти.

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) — одна из форм реализации народом и своей власти через непосредственное самоуправление на территории муниципального образования, и участия в местном самоуправлении. ТОС может состоять из одного дома или даже подъезда, а может включать в себя группу домов или микрорайон. ТОС – объединение некоммерческое, однако может иметь имущество, содержаться за счет бюджета или добровольных взносов.

Не ТОСом единым

Небольшая группа активных местных жителей совместно с депутатами вполне способна кардинально изменить жизнь в любом микрорайоне. Так, к примеру, даже без всяких ТОСов, поступают жители Ключевой.

Еще недавно этот микрорайон стоял на отшибе города, испытывал проблемы с транспортной доступностью, и, казалось бы, мог превратиться в копию Птицефабрики, только большего масштаба.

Тем не менее, за последние несколько лет Ключевая серьезно преобразилась. Подлатали дороги, построили бассейн, полным ходом идет ремонт в поликлинике № 4. Взбодрились и жители, захотели благоустроить свои дворы.

— Подготовили проект, подали заявку на участие в программе «Комфортная городская среда». Проект детской площадки взяли не из дешевых, зато надежный и красивый, — рассказывает житель дома на Судостроительной улице Сергей Донской, местный активист и однопартиец Александра Чеховича.

С депутатом он встречается регулярно, чтобы, что называется, «сверить часы». Взаимодействие с Петросоветом уже принесло материальные плоды в виде благоустройства двора.

Площадка в стиле старинного замка обошлась в 2,5 миллиона рублей. Часть денег передали бизнесмены, в их числе и разработчик тренажеров Вадим Маркелов.

Сейчас на очереди – провести освещение к пришкольному стадиону, который еще несколько лет назад построили здесь на деньги «Газпрома».

— Вот видите, — говорит Александр Чехович, — здесь совсем другое отношение у основной массы жителей к своему району. Депутат здесь, по сути, выполняет координирующую функцию. Где-то направить жителей в нужное русло, донести до городской власти их позицию. Когда есть коммуникация, намного проще всего добиваться.