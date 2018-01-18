Депутат с характером

Пяльма

Вообще я родился в Краснодарском крае, но в документах указали поселок Пудожгорский в Карелии. Это недалеко от Пяльмы в Пудожском районе. Я не против такой неточности, тем более, что отсюда родом моя бабушка, здесь я пошел в первый класс, отсюда призывался в армию.

Характер у меня жесткий. От родителей досталась гиперактивность, так что в школе я сразу стал лидером. С хулиганами, конечно, общался, но в отличие от них заботился о здоровье. Не пил, не курил. Первую сигарету только в армии попробовал, правда, сейчас уже бросил. Я всегда интересовался спортом. Это увлечение сохранилось до сих пор. Физические нагрузки позволяют мне снять стресс.

Биографическая справка Родился 24 января 1980 года. В 2000 году окончил Петрозаводский педагогический колледж по специальности «физическая культура». С 2000 по 2002 год проходил срочную службу в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в должности заместителя командира взвода. С апреля по ноябрь 2001 года принимал участие в боевых действиях в Чеченской республике. С 2002 года по сегодняшний день занимается предпринимательской деятельностью в сфере строительства.

Мои детство и юность попали на 90-е годы, переходные. Наличных денег вообще не было. Родители работали на леспромхозе, зарплату по нескольку месяцев не платили, все расчеты только бартером, до этого продукты по талонам. Школьниками мы собирали шишки и макулатуру и мечтали побыстрее выбраться в город.

Учеба в Петрозаводске

В 97-м году закончил пяльмскую школу и поехал учиться в Петрозаводск. Поступил в педагогический колледж на «физвос». Конкурс тогда был – пять человек на место. Практически сразу же у нас там сформировался костяк – человек пять. Вели в основном два направления: баскетбол и легкую атлетику. В соревнованиях участвовали, даже брали первые места.

Денег в студенчестве всегда не хватало, поэтому со второго курса начал работать. Днем учился, ночью стоял в охране в клубе «Флэш». Время тогда еще горячее было. Могли и стрелять, так что работа была напряженной. Зато появились наличные деньги, и теперь я себя обеспечивал. Родители помогать мне не могли, разве только солениями-варениями.

Леспромхоз, где они работали, загибался. Фактически на моих глазах он разваливался, все разворовывалось, при этом, те, кто там исправно трудился многие десятилетия, были выброшены на улицу. Мать успела до пенсии там доработать, а отцу пришлось идти водителем в школу. Наверно, из-за того, что все происходило на моих глазах, появилось обостренное чувство справедливости.

Армия

Я попал в 76 воздушно-десантную дивизию. Она всегда считалась воюющей, и для родителей это, конечно, было горе. Нам сразу сказали, что после учебки отправят в Чечню.

Это был апрель, три часа ночи, когда нас по боевой тревоге подняли. Сначала я думал, что это учения, а когда стали раздавать оружие и сказали забирать из казармы все документы и вещи, то понял, что это всерьез. Никто даже родным ничего написать не успел.

Нас тут же погрузили в эшелон и до Махачкалы мы ехали 8 с половиной суток. С тех пор поезда ненавижу.

В Дагестане нас погрузили в вертолеты – огромные «коровы» — там до 100 человек вмещается. В Чечне в это время была весна ранняя. Открывается десантный люк вертолета, прыгаем мы на землю и по грудь сразу уходим в грязь. А там, на поле, уже парни из «замены» стоят, смеются. Все черные, грязные.

Я был замкомвзвода. За службу меня 4 раза лишали звания, и 4 раза возвращали обратно. С командирами постоянно кусался — не терпел несправедливости. Меня даже два раза к медали «За отвагу» представляли.

Про армию ничего плохого сказать не могу. Жестко, да. Могло бы сломать, но это — жизненная проверка. Я считаю, что армия дала мне определенную закалку.

В бизнесе

28 апреля 2001 года я вернулся из армии. Приехал домой в Пяльму и просто не узнал поселок. Главное предприятие – леспромхоз — практически полностью уничтожили. За какие-то два года. Там ведь 5 тысяч человек работали. Три поселка были задействованы. Огромное предприятие было. До 37 тепловозов с лесом приходило. Больше 200 лесовозов в парке было. Я был в ужасе от того, как быстро это все распилили.

Понял, что оставаться в Пяльме нет смысла, и поехал в Петрозаводск. Попытался устроиться в правоохранительные органы, на таможню, но не получилось. Сказали: ищи себя сам.

Это был 2002 год. Начал работать сам на себя. Занимался земельными участками, рыбой и с 2004 года начал заниматься строительством, чтобы прокормить себя. Начали с частного сектора. Забор поставить, дом утеплить, баньку обшить. Смотрю – людям интересно, заказы есть. Сейчас основное наше направление – реставрационные работы.

Работают у меня в основном местные, карелы. Не хочу, чтобы деньги куда-то в сторону уходили, хотя хороших работников найти очень сложно. Примерно половина моих работников — это парни с периферии. Пришлось даже кого-то кодировать, но сейчас коллектив сформировался.

Мне нравится взять такого, скажем, хулигана, и сделать из него ответственного человека, который зарабатывать начнет, семью создаст.

В политике

Проблемами республики и города я всегда интересовался, не мог оставаться в стороне и в 2004 году в первый раз участвовал в выборах. Шел по Ключевой как самовыдвиженец, но широкую агитацию вести не мог, и занял третье место.

В 2011 году вступил в ЛДПР, а в 2016 году стал депутатом Петросовета. Фракция ЛДПР сформировалась в горсовете впервые, и мы втроем оказались там новичками.

Нас вначале даже всерьез не воспринимали, но мы выстроили диалог. В ближайшем будущем, думаю, будем более активно заниматься законотворческой работой. Весь прошлый год я просидел в бумагах, пытаясь вникнуть в систему, и сейчас все свободное время посвящаю изучению юридической литературы.

Если буду полезен, хотел бы еще поработать в Петросовете, потом в Заксобрании, ну и, конечно же, в Госдуме. Почему нет, если народ доверит? Как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.

О семье

У меня жена и двое детей. Сыну четвертый год, дочери девять месяцев. Я хочу дать своим детям хорошее образование, привить им любовь к учебе и спорту.

Жена, когда узнала, что я избираюсь в Петросовет, очень переживала, боялась, что со своим характером я наживу неприятностей, но сейчас помогает мне по всем юридическим вопросам.

Работа занимает много времени, но когда выпадает выходной, стараюсь выбраться с семьей за город. Природа, чистый воздух, позволяют спокойно подумать, расставить все по своим местам, поэтому очень люблю рыбалку. Уедешь на несколько дней, а вернешься в город с щетиной, но с ясной головой.