Будьте здоровы

Пять лет (с 2002 по 2007 год) Олег Лексунов работал в администрации Петрозаводска, возглавлял городское здравоохранение.

— За это время мы успели сделать очень много, — говорит Олег Геннадьевич. — Удалось подобрать команду единомышленников, мы сумели не только разработать стратегию развития здравоохранения Петрозаводска, но и путем подготовки целевых программ решить множество проблем.

Например, внедрили новую профилактическую модель лечения стоматологических заболеваний у детей, возродили школьные стоматологические кабинеты. Оборудовали пять отличных кабинетов, и они стали опорными точками в Петрозаводске по профилактике кариеса.

Вместе с институтом экономики и права ПетрГУ подготовили менеджеров здравоохранения из резерва управленческих кадров. Сегодня многие из них (А. Рутгайзер, М. Стоцкий, А. Хейфец) — главные врачи и депутаты Законодательного собрания.

Краткая биография Родился в 1961 году в городе Великие Луки Псковской области. Отец был военнослужащим, семья часто переезжала. Школу окончил в Венгрии (отец тогда служил в Южной группе войск). Поступил в Петрозаводский государственный университет на медицинский факультет. Получил профессию врача, выбрал хирургию. После окончания университета — работа хирургом в Медвежьегорской ЦРБ. С 1987 года работает в Петрозаводске. Хирург в городской поликлинике № 2. 1989 — 1993 гг. — работа судовым врачом (хирургом). В плавании познакомился с опытом работы зарубежных клиник. 1993 г. — работа в Республиканской больнице. Ультразвуковая диагностика, малоинвазивная хирургия. Параллельно заочно окончил аспирантуру, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Заместитель главного врача по консультативно-диагностической работе. 2002 г. — администрация Петрозаводска, руководитель городского управления здравоохранения. 2007 г. — руководитель Петрозаводского лечебно-диагностического отделения Санкт-Петербургского филиала клиники «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова. С июня 2017 г. — генеральный директор «Офтальмологического центра Карелии».

Офтальмологический центр открылся в Петрозаводске в июне 2017 года. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Офтальмологический центр Карелии работает ежедневно, с восьми до восьми. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Олег Лексунов: «За полгода мы сделали тысячу операций при катаракте». Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин

— Современная медицина позволяет лечить катаракту по-новому, с помощью ультразвукового разрушения пораженного хрусталика. Затем имплантируется гибкая линза — через маленькие проколы. Это малоинвазивная техника, она позволяет выполнять операции в амбулаторном режиме, без госпитализации.

Лечение катаракты входит в систему обязательного медицинского страхования. Операции мы делаем бесплатно. К нам в центр человек приходит с направлением от офтальмолога из поликлиники, получает у нас помощь в плановом режиме.

Наш центр работает семь дней в неделю, с восьми до восьми. За полгода мы сделали тысячу операций по лечению катаракты.

— При такой нагрузке как вышло, что вы еще и депутатом стали?

— В избирательной кампании мне предложила участвовать партия «Справедливая Россия» (хотя сам я и беспартийный). Программа «СР» не вызывала у меня никаких противоречий, и я согласился.

Конечно, я не был первым в партийном списке, но когда Ирина Петеляева сложила с себя депутатские полномочия, мне предложили занять это место в Петрозаводском городском Совете. Теперь работаю в округе № 10, это центр города.

Да, работы много, депутатство отнимает очень много времени. Но я нашел свою нишу — напросился на работу в комиссию по здравоохранению, экологии и социальному развитию.

И был избран председателем этой комиссии. Комиссия постоянно действующая, мы рассматриваем и сессионные вопросы, и текущие. У нас подобралась очень хорошая команда депутатов — четверо врачей.

— А с избирателями вы работаете?

— Конечно. Прием веду прямо здесь, в клинике. Мои телефоны все есть на сайте. Так что все, у кого есть вопросы и проблемы приходят в удобное время. Я на работе шесть дней в неделю. В открытом доступе.

К сожалению, не всегда удается помочь. Вопросы часто относятся к сфере ЖКХ, очень специальные. Но мы со «Справедливой Россией» нашли вариант: у партии есть так называемый центр защиты прав граждан. Им я и передаю такие обращения избирателей. Юристы все вопросы отрабатывают, формулируют план действий. Так что проблемы решаем.

И, конечно, мы как депутаты работаем с Министерством здравоохранения. Нас приглашают на заседания общественного совета при Минздраве Республики Карелия, где говорим о городских проблемах.

Сегодня полномочия по управлению здравоохранением Петрозаводска находятся у Министерства здравоохранения РК. И связи, наработанные за эти годы, конечно, очень помогают — мы на одном языке общаемся с руководителями здравоохранения республики. Вопросы, которые у наших избирателей возникают, можем решать оперативно.