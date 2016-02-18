Спорт без ограничений

Одним из претендентов на звание «Герой нашего времени» стал руководитель спортивного клуба для инвалидов «Светозар» Дмитрий Попов. В письме об этом человеке Галина Васильева рассказывает, что он стал для молодых людей примером альтруизма.

Героем нашего времени хочу назвать Дмитрия Ивановича Попова, председателя спортивного клуба «Светозар». Совершенно бескорыстно этот немолодой, но очень энергичный человек работает с теми, кому очень нужна моральная поддержка и помощь в обществе – молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья.

20 лет Дмитрий Иванович руководит спортивным футбольным клубом инвалидов. Много сил приложил, чтобы найти для ребят спортивные залы и площадки для занятий футболом. Организованные под его руководством товарищеские матчи, турниры по мини-футболу известны в столице нашей республики и за ее пределами. Традиционными стали турниры за кубки «День защитника Отечества», «Победа», «Кубок Светозара», «День народного единства» и др.

Для участия в соревнованиях со спортивным клубом «Светозар» Дмитрий Иванович привлекает футболистов – старшеклассников школ города и другие коллективы. Для молодых людей является примером альтруизма и доброжелательного отношения к людям. Он настоящий патриот, является членом Союза ветеранов ВМФ, награжден медалью «Патриот России».

За подвижничество в области выполнения программы увеличения численности инвалидов и других маломобильных групп населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, Дмитрия Ивановича можно смело назвать героем нашего времени!