Сегежа: в масштабе континента

Сегежский ЦБК — предприятие с богатой и удивительной историей. Оно, подобно другим промышленным гигантам в глубинке, несколько раз оказывалось на краю пропасти, но судьба у него оказалась счастливой. Комбинат не только сумел сохранить себя, но и постоянно подтверждал свой титул лидера в отрасли.

Из истории: Решение построить завод на берегу реки Выг приняли в 1935 году, в январе 1936 был готов генплан, и в рекордные 28 месяцев первую очередь молодого предприятия пустили в строй. Гигантский комбинат потребовался для глобальной задачи. Советскому Союзу была нужна целлюлоза, стратегическая продукция, а также прочная бумага и упаковка из такой бумаги. За первый год работы новый комбинат выпустил больше 40 миллионов бумажных мешков. Первая крупная модернизация на комбинате произошла в 60-х годах, затем в середине 70-х ЦБК получил сразу несколько современных иностранных бумагоделательных машин, которые работают до сих пор, хоть и пережили несколько модернизаций. 90-е годы стали для комбината трудными. Предприятие пережило акционирование, времена «бартера», контроль иностранной компании, но уже в 1998 году оказалось фактически банкротом. Из кризиса комбинат вышел с честью, модернизировав целлюлозный завод, бумажную фабрику, тарное производство. Гигант на Выге стал частью мощного холдинга и запланировал выход на новые рубежи, кардинальную реконструкцию, но этим планам не суждено было сбыться. И в начале 2010-х ЦБК опять оказался на грани закрытия.

Крутой поворот в судьбе комбината произошел, когда в 2014 году его приобрела финансово-промышленная группа АФК «Система». Вскоре все активы Сегежского ЦБК вошли в холдинг Segezha Group. 29 сентября 2014 — дата второго рождения комбината.

Несколько лет назад, когда создавался лесопромышленный холдинг Segezha Group, вопрос о том, как его назвать, решился в пользу карельского топонима, и теперь миллионы людей по всему свету знают название карельского города. В группу компаний «Сегежа» входит более 50-ти предприятий в восьми странах мира и 6 регионах России, предприятия производят продукцию, известную на всех континентах в 80-ти государствах. Офисы холдинга находятся в 13 странах.

В составе Segezha Group комбинат успешно работает почти три года. И люди, работающие на Сегежском ЦБК, по праву могут гордиться тем, что трудятся на успешном предприятии, о котором знают во всем мире.

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Управляющий директор по производству бумаги АО «Сегежский ЦБК» Николай Наумов Масштабная модернизация на комбинате – знаковое событие для всей бумажной отрасли страны. Такое происходит впервые за 25 лет. На ЦБК одновременно ведутся четыре проекта: устанавливается новая бумагоделательная машина (БДМ-11), реконструируются действующие буммашины и варочная установка, готовится к запуску многотопливный котел. Строительство на комбинате стремительно набирает обороты. У модернизации экономические цели, но результаты – не только экономические, но и социальные. Безусловно, главная задача масштабной реконструкции предприятия – увеличение производства бумаги на 110 тысяч тонн и уменьшение себестоимости производства. Это показатели, к которым стремимся мы все. И наше техническое перевооружение дает возможность создавать новые рабочие места, заниматься процессом подготовки профессиональных кадров. Дополнительные экономические показатели увеличат налоговые поступления в консолидированные бюджеты Сегежи и Карелии.

Предприятия группы компаний «Сегежа» образуют полный цикл деревообработки, от заготовки древесины до дистрибуции готовой продукции. Заводы лесопромышленного холдинга выпускают бумагу и бумажные мешки, фанеру, ДВП и ДСП, пиломатериалы, комплекты для строительства домов.

Бумагоделательная машина. Фото: Игорь Георгиевский Производство бумажных мешков. Фото: Игорь Георгиевский Готовая продукция. Фото: Игорь Георгиевский Лесная биржа Сегежского ЦБК. Фото: Игорь Георгиевский Цех «Сегежской упаковки». Фото: Игорь Георгиевский

Сердцем группы компаний был и остается Сегежский ЦБК. Если быть точным, то на территории комбината располагаются сразу несколько самостоятельных предприятий. Ключевых два: одно занимается варкой целлюлозы и выпуском бумаги, и сохранило прежнее название АО «Сегежский ЦБК», а второе отвечает за производство упаковки, и получило название ООО «Сегежская упаковка». Есть также предприятие лесозаготовительного дивизиона и подразделение, отвечающее за энергетику.

Динамика такая: в 2014 году «Сегежский ЦБК» произвел 253 тысячи тонн бумаги, в 2016 – 269 тысяч тонн, а планы на этот год – 291 тысяча тонн. В следующем году к производству подключится новая машина, рассчитанная на выпуск 110 тысяч тонн бумаги в год. Бумага выпускается разной плотности, поэтому перевести в квадратные километры не получится. Для примера: одна машина может выпускать по 50 километров бумаги в час.

В цеху. Фото: Игорь Георгиевский Упаковочная бумага. Фото: Игорь Георгиевский Бумагоделательная машина. Фото: Игорь Георгиевский

Сейчас здесь монтируют австрийскую бумагоделательную машину. Это первая новая машина, купленная в России за последние 25 лет. Ее стоимость в пересчете на рубли по нынешнему курсу — почти 5 миллиардов рублей. Общая сумма инвестиций в модернизацию производства в Сегеже составит 13.4 миллиарда рублей.



Директор по производству Сегежского ЦБК Сергей Шахов К концу 18 года мы получим полноценно работающую бумажную фабрику, которая будет состоять из двух цехов. Две машины будут расположены в цехе № 3 и одна новая буммашина в цехе № 4. Тогда мы получим 380 тысяч тонн бумажной продукции в год

На «Сегежском ЦБК» работают около двух тысяч человек. Репутация холдинга позволяет привлекать лучшие кадры со всей России, но и в самой Сегеже, в «Северном колледже» есть специальная группа для подготовки будущих бумажников.



Главный специалист по развитию персонала и социальным вопросам Данила Клементьев В связи с модернизацией нам потребуется порядка 200 новых рабочих мест. Мы сейчас активно ведем набор молодых, перспективных ребят, обучаем их непосредственно на производстве. Закрепляем их за высококвалифицированными наставниками и выплачиваем стипендию. После присвоения профессии, лучшие из них устроятся на бумагоделательные машины, часть людей перейдет на вспомогательные участки (упаковка, транспортирование, контроль качества). В прошлом году при непосредственном участии Министерства социальной защиты, труда и занятости и Центра занятости населения Сегежи и Сегежского района мы обучили 75 человек. Лучшие их них уже трудятся на бумагоделательном производстве. Это сотрудничество принесло свои положительные результаты в связи с чем, в апреле этого года открываются еще 2 группы обучения по профессиям «Машинист бумагоделательной машины» и «Водитель погрузчика».

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Сегежский ЦБК всегда был градообразующим предприятием, от которого во многом зависела жизнь города. В нынешних условиях бизнес также не забывает о своей социальной ответственности, не ограничиваясь только выплатой налогов в бюджет. Поддержку получает и Северный колледж, который готовит новые кадры, и Дворец Спорта в Сегеже – объект для компании не профильный, но для работников и членов их семей очень важный. Содержать бассейн для города затратно, поэтому субсидирует его, как и прежде, комбинат.

Занятия в Северном колледже. Фото: Игорь Георгиевский Занятия в Северном колледже. Фото: Игорь Георгиевский Северный колледж. Фото: Игорь Георгиевский Дворец спорта. Фото: Игорь Георгиевский

На ЦБК вообще принято сохранять то, что было создано раньше. Казалось, можно и распрощаться с памятником Ленину у проходной, но его старательно приводят в порядок, а вереницы рабочих, как и много лет назад, встречает и провожает галерея «Гордость Сегежского целлюлозно-бумажного комбината». Чтят и спортивные традиции, из год в год проводя Спартакиаду подразделений комбината, ведущей свою историю с 1944 года.

Старожилы рассказывают, что много лет назад коридор, ведущий к сердцу комбината — цехам с буммашинами — раскрашивали все работники вместе с детьми. Дети уже, наверно, выросли, а коридор остался. Совсем скоро, в рамках промышленного дизайна, его будут ремонтировать, но островок истории, творение сотрудников, сохранят.

Коридор на Сегежском ЦБК. Фото: Игорь Георгиевский Коридор на Сегежском ЦБК. Фото: Игорь Георгиевский Коридор на Сегежском ЦБК. Фото: Игорь Георгиевский