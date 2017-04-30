Чистая химия

FAQ

Есть два способа превращения древесины в целлюлозу: сульфатный и сульфитный. В первом случае в качестве реагентов используется белый щелок – то есть различные натриевые соединения, а во втором – диоксид серы и сернистая кислота.

Сульфатный способ позволяет делать бумагу из любых пород древесины, а конечный продукт получается более прочным, но труднее отбеливающимся.

Сульфитный способ менее распространен, зато бумага получается белой. На Сегежском ЦБК используется сульфатный способ варки целлюлозы.

Смена варочного цеха – это 5 человек. Именно они отвечают за то, чтобы дерево превратилось в кашу, то есть в целлюлозу. Пульт управления процессом – несколько мониторов, расположенных рядом друг с другом. На каждом из них какой-то из участков процесса, а все вместе образуют общую картину производства целлюлозы.

За спиной диспетчеров эта же схема, но размером в несколько метров, а перед ними — стена из самых разных приборов, переключателей и тумблеров. Наследие прошлого, ставшее ненужным, трогать не стали. Теперь диспетчерская – это и центр управления, и музей.

Диспетчерская варочного цеха Диспетчерская варочного цеха Старая схема варочного котла Диспетчерская варочного цеха

Раньше диспетчер ходил вдоль этой стены, смотрел за процессом, сейчас все контролируется с компьютера, но все равно, чтобы запустить процесс щелчком мышки, нужно пробежаться по цеху и руками открыть все задвижки.

Котел

Варочный котел – это самое высокое здание на комбинате: 63 метра. В нем есть лифт, но нет этажей. Уровни делятся на отметки, обозначающие количество метров над землей. Последняя отметка – 63-я.

Тут открывается волшебный вид на сам комбинат и тут же берет свое начало процесс превращения щепы в целлюлозу.

Котел – это своеобразная большая кастрюля, куда сверху засыпается щепа, а внизу выходит уже почти готовый продукт. Под действием температуры и реагентов все вещества, которые связывают волокна дерева в единое целое, растворяются, и на выходе получается кашеобразная смесь.

«Сваренная» целлюлоза «Сваренная» целлюлоза

Весь процесс занимает от 4 до 6 часов и спрятан за толстыми стенами котла. Снаружи он выглядит старым, но несколько лет назад изнутри «помолодел» и теперь может варить до 900 тонн целлюлозы в сутки вместо прежних 600 тонн. Скоро новая модернизация. После нее котел сможет осилить до 1150 тонн целлюлозы в сутки.

Так варочный котел выглядит снаружи на высоте в 36 метров Так варочный котел выглядит снаружи на высоте в 36 метров

Сейчас, чтобы обеспечить сырьем эту гигантскую «кастрюлю», нужно примерно 100 лесовозов, полностью груженных бревнами.

Круговорот щелока

— Проблем с легкими ни у кого нет? Астмы, других болезней?

Вопрос начальника производства Евгения Паршина застает врасплох и непроизвольно вырывается: «А что, будут?»

начальник производства Евгений Паршин Схема содорегенерационного котла

Воображение рисует страшные картины: едкий смрад, разноцветные химические клубы дыма.

Но всего этого в котельной ТЭС -2 нет. ТЭС – теплоэлектростанция — дает пар и электричество на производство, но в отличие от обычной котельной работает на черном щелоке.

В котельной ТЭС 2 В котельной ТЭС 2 В котельной ТЭС 2 В котельной ТЭС 2 В котельной ТЭС 2

Чтобы щепа превратилась в целлюлозу, к ней добавляют реагенты – белый щелок. В процессе варки щелок растворяет древесину, но при этом насыщается органическими соединениями и из белого превращается в черный щелок.

Этот самый черный щелок сжигают в котлах, и в результате сгорания образуется зеленый щелок, который после процесса регенерации превращается в белый. Белый щелок опять отправляется в варочный котел и таким образом круг замыкается. Вот такая эволюция цвета.

рядом с форсунками котла рядом с форсунками котла рядом с форсунками котла рядом с форсунками котла рядом с форсунками котла Сергей Максимов

— Белый налет – это сульфаты. Здесь же вредное производство. Первая сетка, горячий цех. Я в 45 лет на пенсию вышел, — рассказывает форсунщик Сергей Максимов. Сейчас идет 34-й год его работы на Сегежском ЦБК.

Две форсунки с одной стороны и две с другой ежесекундно выбрасывают литры щелока прямо в огненное нутро двух котлов, разогревающих пар в трубах до 440 градусов.

Начальник производства Евгений Паршин — У нас на данный момент специализированных курсов нет. Обучением мы занимаемся на рабочем месте. Обучение три месяца. Проходит по утвержденной программе. Потом работник проходит стажировку. Но для подготовки квалифицированного содовщика необходимо от трех до пяти лет. Эта профессия довольно ответственная. Нужно понимать теплоэнергетику, ведь мы работаем с высокой температурой и паром с высоким давлением. Нужно разбираться в регенерации щелока. Соблюдать все параметры по сульфидности, по восстановлению сульфата. Содовщик должен быть и химиком, и технологом, и энергетиком одновременно.

Самим котлам уже много лет, но система управления новая. Здесь в прошлом году установили самую современную программу для одного из котлов, в следующем году обновят и второй. Помимо компьютерной начинки серьезно модернизируют очистное оборудование. С 2019 года вступают в силу новые нормы по экологии, и чтобы им соответствовать, нужно меняться.