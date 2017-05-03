Бумажное сердце

Производство бумаги — работа не пыльная, зато жаркая. В цехе № 3, где день и ночь работают две бумагоделательные машины, даже в лютый мороз не замерзнешь.

Процесс превращения жидкой целлюлозной массы начинается с размольно-подготовительного отдела.

Поступающая масса здесь размалывается, очищается, смешивается с различными добавками и в жидком виде подается на саму бумагоделательную машину. Там она попадает на специальный сеточный стол, где происходит первичное обезвоживание, затем под пресс, а далее бесконечные километры бумаги проходят по сушильным барабанам. Готовая бумага попадает на накат, затем полотно разрезают на форматы в рулоны и отправляют на склад.

Текучки на бумажной фабрике нет. Многие здесь работают не просто годами, а десятилетиями. Попасть сюда считается большой удачей.

Мария Шаронова, пока сидела в декрете, решила выучиться на оператора бумагоделательной машины. Закончила Северный колледж, а сейчас проходит практику на самом ЦБК. Практика, кстати, оплачивается. Стипендия – 14 тысяч рублей.

Если успешно сдаст экзамен на производстве, могут взять на работу в размольно-подготовительный отдел. С него начинается путь от целлюлозы к бумаге. Здесь поступающая из варочного цеха масса измельчается, доводится до однородного состояния и подготавливается к процессу превращения в бумагу.



Мария Шаронова, стажер — Это только с виду кажется, что тут люди сидят за компьютером и ничего не делают. Здесь надо логически мыслить. Понимать, каких ингредиентов убавить, каких, наоборот, прибавить. От нашей работы дальнейшее производство зависит. Как подготовишь массу, такой и бумага получится.

Процесс приготовления бумажной массы снять практически невозможно из-за огромной влажности. Уже через несколько секунд объектив запотевает, и картинка получается «мыльной». Ощущение, как будто зашел в хаммам, усиливается, если подняться повыше — туда, где идет основной процесс подготовки целлюлозной массы.



Валентин Анкудинов, сушильщик — Летом жарковато, но мне уже нормально. К такой температуре привыкаешь. Я когда сюда пришел, долго потел. Месяца два ходил – везде жарко было, а потом привык. И теперь это уже нормальное состояние. — Наверно, в бане постоянно парку подкидываете? — Сотку держим в бане хорошо.

Зона ответственности Валентина – сушильная часть БДМ, где множество металлических цилиндров, через которые проходит бумажное полотно. Горячий пар разогревает металл, и бумага сохнет. Затем остается уже готовую бумагу разрезать и отправить на склад.

В цепи производства бумаги несколько звеньев, и от того, насколько они слаженно будут работать, зависит результат. Он, кстати, весьма наглядно отображается на «доске почета» посреди цеха.

Напротив фамилии начальника каждой из четырех бригад стоит цифра – сколько бумаги сделал его коллектив за месяц. Соцсоревнований не устраивают. Стимулы теперь другие, но тоже эффективные.



Алексей Наволоцкий, начальник бумажного производства на комбинате — У каждой смены есть свое месячное задание. Оно устанавливается в зависимости от количества часов, которые смена должна отработать. И здесь мы видим, как смены справляются с выполнением работы. Если смена в отстающих – работники получают меньше. Зарплата у нас от выпуска тонн бумаги зависит, но здесь не последнюю роль играет и качество выпущенной продукции. Это тоже учитывается в показателях премирования у всего персонала.

Эту машину установили тут еще в 70-е годы, в то время, когда персональных компьютеров еще не было в помине, но за эти годы машина пережила несколько модернизаций. Это позволило увеличить ее мощность и теперь вместо 300 тонн в сутки машина может выдавать до 500 тонн бумаги. В метрах или километрах объемы трудно измерить, поскольку их количество может варьироваться в зависимости от толщины и марки бумаги. К примеру, мешочную бумагу марки SKI 80 (80 г/м2) машина производит около 50 километров бумажного полотна в час.

Впрочем, это не предел. Сейчас компания инвестирует большие суммы в модернизацию этих машин, и 40-летние «рабочие лошадки» получат вторую молодость.