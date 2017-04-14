На 70-летие Алексея Акимовича в Петрозаводск из Олонца приехал целый автобус людей, которые решили поздравить бывшего председателя с юбилеем. За праздничным столом, вспоминает дочь Старикова, собралась удивительная компания — от колхозников до, например, композитора Гельмера Синисало.

Алексей Акимович Стариков, председатель Мегрегского колхоза и Олонецкого совхоза. Фото из личного архива семьи Стариковых Екатерина Андреевна Старикова. Заведующая животноводческой фермой в Мегреге и директор Олонецкого хлебокомбината. Фото из личного архива семьи Стариковых

Так было всегда. Двери в дом Алексея Акимовича и Екатерины Андреевны были открыты для всех, с кем дружила семья, и для тех, кому была нужна помощь. К ним приходили отмечать праздники и решать проблемы — никому не отказывали. Сразу после войны Стариковы забрали к себе в дом родителей Екатерины Андреевны и ее племянников, спасая их от поволжского голода. О гостеприимстве Стариковых, каламбурах Екатерины Андреевны, пирогах, тепле и радушии и сейчас вспоминают как о даре, который помогал людям выживать в разные непростые годы.

Доброе отношение к людям и умение организовывать производство с нуля помогли Старикову поднять отстающий колхоз, а через пять лет возглавить большой Олонецкий совхоз.

«Тридцатитысячники» — передовые работники предприятий, министерств, партийные работники, направленные коммунистической партией в деревню в 1955-1957 для руководства слабыми и отстающими колхозами. В Обращении ЦК КПСС и Совета Министров СССР предлагалось подобрать не менее 30 тысяч добровольцев для руководящей работы в колхозах. На призыв партии и правительства откликнулось более 100 тыс. чел. Патриотическое движение » тридцатитысячников» было выражением единства рабочего класса, советской интеллигенции и колхозного крестьянства в их общей борьбе за подъем колхозного производства. Из Советской исторической энциклопедии.

Колхоз

В Карелию Алексей Стариков с семьей приехал в 1950 году. После увольнения из органов МВД он стал заместителем начальника участка строительства Маткожненской ГЭС, потом был секретарем парткома ГЭС, затем — вторым секретарем Беломорского райкома партии КФССР. Дети Алексея Акимовича говорят, что поменять теплое место в райкоме на сомнительный колхозный комфорт — это было в характере Старикова. В семье не боялись трудностей.

Рассказывает Нина Алексеевна Самсонова, старшая дочь Алексея и Екатерины Стариковых:

— Когда мы приехали в Мегрегу, там был упадок. Идем по деревне, а со второго этажа из окон свиньи смотрят — первый этаж прогнил, больше их некуда было деть. Электричества не было, дороги разбиты, да и сам колхоз был очень бедным. Билет на автобус от Мегреги до Олонца стоил 1 руб. 20 копеек. Когда я школьницей отработала в колхозе неделю, то получила зарплату в 80 копеек. Такие были доходы у колхозников. Конечно, они не очень-то и хотели работать.

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— Как ваш папа сумел изменить положение колхоза?

— Уже через два года колхоз имени Антикайнена стал участником ВДНХ — в 1958 году колхоз получил Большую серебряную медаль второй степени. За показатели по надоям и другие достижения.

Он начал дело с создания коллектива. Папа умел работать с людьми, всегда искал соратников. Пригласил в колхоз специалистов — здесь не было даже агронома. Сплотил неравнодушных. Вместе построили и коровник, и свинарник. Через год после приезда папы в Мегреге появилось электричество. Для колхоза были куплены машины.

Алексей Стариков в Олонце. Фото из личного архива семьи Стариковых Пришкольный участок в Мегреге. 1944 год. Фото: sa-kuva.fi

У него очень хороший был заместитель — главный агроном Людмила Павловна Фомина. Её муж был очень известен, о нем писали книги. Он тоже стал другом нашей семьи.

Алексей Васильевич Фомин в годы войны был командиром взвода разведки во французском батальоне «Аверон». Его судьба удивительна: в июне 1941 года он пленником попадает в немецкий лагерь «Офлаг 13-Д», дважды пытается бежать. Другой лагерь — Хаммельбург, снова попытки побега, неудачные. С колонной пленных попадает в Майданек — лагерь смерти Третьего рейха на окраине польского города Люблин. В Хаммельбурге и Майданеке судьба сводит Алексея Фомина с генералом Карбышевым. Из другого лагеря, уже на территории Франции, Алексей с другом успешно сбегают через вентиляционную трубу и вместе с французскими партизанами освобождают Францию. В 1945 году Фомин возвращается в Олонец. В местной школе работает учителем физкультуры. В журнале «Юность» была опубликована повесть «Товарищ Алекс», посвященная судьбе Алексея Фомина.

— Дети помогали родителям?

— Нас было четверо. Мы с сестрой учились в старших классах школы, а братья были маленькими совсем. В Мегреге не было школы, поэтому отец возил нас за 10 километров на лошади в Олонец. Там мы жили в интернате всю неделю, на выходные за нами приезжал папа или мы сами шли пешком домой. Сестра в 8 классе решила уехать к бабушке в Москву, я осталась с родителями. Помогала им в каникулы — работала на ферме, чтобы у доярок была возможность взять небольшой отпуск. Осенью вся наша семья ездила в лес за сеном для колхозного скотного двора.

— Ваша мама занималась воспитанием детей?

— Моя мама, городской житель, чтобы помочь папе, пошла работать заведующей молочной фермой. У нее было незаконченное высшее образование филолога и диплом Высших курсов экономистов. Помню, что я носила ей на работу младшего брата грудного — она его кормила. Мама активно взялась за дело. Поехала на Украину, чтобы привезти оттуда коров, которые считались высокопродуктивными.

Дальний Восток

— Где познакомились ваши родители?

— Папа заочно окончил московский электротехникум, и был направлен в «Метрострой». Не знаю почему, но по комсомольской путевке отец решил отправиться на Дальний Восток, в «Дальстрой», на предприятие по добыче золота, где работниками были заключённые исправительно-трудовых лагерей. Мама училась в то время в Горьком, но ее родители жили в Хабаровском крае. Мой дед был механиком, водил теплоходы по Северному Ледовитому океану. Когда он заболел, то маму вызвали домой из Горького — помогать семье. Здесь она и познакомилась с папой. Я родилась в поселке Хатынах (в переводе с якутского — «белая береза»).

В 1939 году Алексей Стариков становится начальником участка прииска «Дальстроя» в Магаданской области, а в годы войны возглавляет уже весь золотопромышленный прииск. В 1941 году он и его друг собрали деньги на танк и попросились на фронт. Алексею Старикову отказали, несмотря на то, что он был офицером Красной Армии. Нина Алексеевна говорит, что в архиве семьи была личная телеграмма от Михаила Калинина, председателя правительства СССР, в которой её отцу было рекомендовано остаться в тылу.

Екатерина Андреевна

В семье Стариковых было принято отмечать все праздники вместе. Все члены семьи тщательно готовились к торжествам, приглашали гостей. Екатерина Андреевна пекла пироги. На Новый год были выдумки — театр, шутки и розыгрыши. Все дружили, в доме всегда было много людей.

Рассказывает Нина Алексеевна:

— Однажды мама перед Новым годом оставила на дверях записку: «Карантин по скарлатине. Не входить». Но гости все равно пришли. Мама была выдумщицей, очень умной и образованной, острой на язык.

В Олонце Екатерина Старикова работала экономистом в управлении сельского хозяйства. Потом ей предложили стать директором хлебозавода.

— Мама построила новый завод, который до сих пор работает. Она сама ездила за новым оборудованием, привозила его, всего добивалась. Одно время на хлебозаводе даже пекли торты ее дизайна. Она была неравнодушным человеком.

Екатерину Андреевну знали все. Во всяком случае, дети с улицы Мичурина точно.

— Мама возмущалась, что 1 сентября всегда повышают цены на цветы. Она что делала? Рано утром 1 сентября срезала у себя цветы, делала букеты и у калитки на скамейке раскладывала. И вся улица знала, что у тети Кати можно взять цветы в школу. Вся ребятня с улицы Мичурина шла с ее цветами.

Екатерина Андреевна умерла от тяжелой болезни в 1978 году, ей было 60 лет. Алексей Акимович до пенсии работал директором Олонецкого совхоза. Дважды был депутатом Верховного совета КФССР. На пенсии стал инженером по технике безопасности в Олонце. После смерти жены уехал в Петрозаводск к старшей дочери Нине. Ему было тогда 69 лет. В Петрозаводске он стал членом комитета Народного контроля. Контролировали с коллегами выполнение государственных планов на предприятиях, следили за нарушением дисциплины, выявляли проблемы в расходовании хозяйственных ресурсов. Умер Алексей Стариков в 1987 году.

Дети

Все четверо детей Алексея и Екатерины Стариковых получили образование и нашли себя в жизни. Семья стала большой, но до сих пор все собираются вместе по большим праздникам.

Александр. Окончил сельскохозяйственное отделение техникума в городе Сортавала. Работал механиком в совхозе «Олонецкий», потом стал главным инженером в Михайловском совхозе. Во время перестройки уехал в Красноярский край, на родину отца.

Алексей. Окончил сельскохозяйственный факультет Петрозаводского университета. Работал сначала главным инженером в Тойвольском совхозе, а потом на Синявинской птицефабрике. Стал предпринимателем. Алексей погиб в аварии в 1997 году.

Евгения — инженер-экономист. Живет в Москве. Окончила экономический факультет автотранспортного института. Работала в троллейбусном парке начальником экономического отдела предприятия.

Нина. Окончила Карельский педагогический институт, стала учителем физики. Сначала преподавала в 30 школе в Петрозаводске, потом стала заместителем директора строительного техникума по учебной работе. Работала также методистом совета директоров средних специальных образовательных учреждений Карелии.

Нина и Евгения — старшие дочери Стариковых. Фото из личного архива семьи Стариковых Алексей Стариков-младший. Фото из личного архива семьи Стариковых Внучки Алексея Старикова — Татьяна и Нина. Фото из личного архива семьи Стариковых Алексей Стариков с сыном Александром. 1964 год. Фото из личного архива семьи Стариковых

Бессеребреники

Рассказывает Нина Алексеевна:

— Родители всю жизнь были бессеребрениками — честность была культом в семье. В Мегреге папа построил дом. Через полгода все колхозы объединили в совхозы, и папе предложили возглавить Олонецкий совхоз, включающий в себя четыре прежних совхоза, в том числе и Мегрегский. Что родители сделали с домом перед отъездом в Олонец? Подарили его поселку под детский сад.

Помню другой случай. Отец меня навещал во время совхозной практики, которая проходила недалеко от родительского дома. Как-то мы сидели с одногруппницами на пирсе и жевали морковку. Приехал папа, забрал меня домой на выходные и по дороге мне здорово попало от него за эту совхозную морковку. «Так все же ее едят!» «Все могут, а ты — нет».

— Наверное, детство у вас было нелегким?

— Детство у нас было очень хорошее. Мы всегда жили там, где не было ни музеев, ни театров. Было только радио, и когда по радио передавали оперные постановки, мама нам рассказывала, о чем там поют. Она была очень образованной. И, поскольку культурного пространства вокруг нас не было, мы ездили в другие города. Не было в Ленинграде и Москве музеев, куда нас бы не водили родители. Мы много читали.

Председатель-2

— Каким видели родители ваше будущее? Они хотели, чтобы вы продолжили их дело?

— Родители настаивали на том, чтобы мы получили хорошее образование. Папа, помню, ездил к брату на сессии и следил, чтобы тот учился хорошо. Требовательный к нам был. Младший брат стал пропускать лекции в университете. Папа тут же приехал и выяснил, что у сына есть один «хвост». Тогда он пошел в военкомат и настоял, чтобы сына призвали в армию. Тот прослужил в армии, приехал, восстановился и окончил университет. Но долго отцу не мог простить этого решения.

— Что в семье считалось роскошью?

— Роскошью было хорошую книгу купить, что-то увидеть, съездить куда-нибудь. Накопительством никто не занимался. У родителей ничего такого роскошного не было. Первый раз в жизни папа подарил маме кольцо на ее 50-летие. До этого даже обручальных колец у родителей не было.