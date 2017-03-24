Заработать на хвостах

Торговая точка Софии Носовой небольшая: отдел в подвальчике на улице Ленина. Или, возможно, отдел кажется таким маленьким, потому что все свободное пространство здесь занимают волосы: парики, челки на ободках, отдельные прядки в индивидуальных упаковках.

Главный девиз всего дела — чтобы было быстро и красиво.

— Я думаю, все предприятие было успешным, потому что многие девушки хотели сэкономить и не хотели тратить время, — рассказывает София. — Так и получилось. Используя волосы на заколках, на наращивании можно сэкономить по 10-15 тысяч. И никакого вреда для волос.

Из любой девушки можно сделать Рапунцель за пять минут.

Sonton

София продает волосы на заколках, парики и кератин под собственной торговой маркой. «Sonton» — это Соня и Антон: название бренда София и ее муж придумали, когда делали сайт, и нужен был домен. Долго не думали.

— Как оказалось, в мире нет другой такой марки, но есть какая-то лапша японская, — смеется София.

Один из слоганов, который «Sonton» применяет в рекламе «Хотите изменить жизнь — начните с прически» — личный опыт Софии. У нее, правда, все вышло не так, как в рекламе.

— Я тогда работала инженером-проектировщиком дорог. Как раз думала деятельность сменить, решила, что надо что-то менять, и начала с прически: коротко постриглась. Очень пожалела об этом и стала думать, что делать: наращивание для меня было делать слишком дорого, да и не все волосы это выдерживают. Моя подруга жила за границей, рассказала про волосы на заколках, я заказала себе, и так сложилось, что потом меня стали просить подруги, потом подруги подруг — и пошло-поехало. Возникла идея, почему бы не продавать их.

Успех пришел стремительно и неожиданно. Дело было семь лет назад, волосы на заколках еще не были популярны в России. В Карелии этим не занимался никто. Сначала продавали через интернет: первыми продавцами были мамочки в декрете. Дело пошло в гору. Сложно было уйти с работы, вспоминает София.

— В том числе против были родители: пять лет училась, устроилась, и в итоге я бросила работу. Потом, даже когда я в день стала получать свою месячную зарплату, меня все равно продолжали спрашивать, не хочу ли я вернуться. Но мне на себя интереснее работать. Я не против наемного труда, но лично мне сложно на одном месте сидеть у компьютера.

В начале пути София получила грант от правительства — деньги небольшие, всего 60 тысяч. Купила на них мебель и открыла свою первую торговую точку на проспекте Ленина. Линейку расширили: хвосты, накладки, челки, парики.

Месячный оборот компании — от тысячи до двух пачек волос, когда появляются новинки — 5-7 тысяч. Затраты окупаются полностью.

Появилось второе направление — кератин. Начали на первой волне популярности средства. Тогда процедура кератинового выпрямления волос стоила 5-10 тысяч, а у многих тогда такая была зарплата. София решила разлить кератин по маленьким домашним наборам, чтобы девушки могли им пользоваться самостоятельно. Таким образом процедура выходила в 500-1000 рублей.

— Это был прямо бум, хотя не могу сказать, что мы сильно рекламировались, — рассказывает София. — Сейчас тратим гораздо больше сил на рекламу. И я договорилась с заводом, и мы стали под своей маркой выпускать эти домашние наборы, и через полгода все линейки кератина тоже стали выпускать такие домашние наборы. Жаль, что это никак не запатентовать.

Производят кератин на заводе в Китае, раньше был завод в Америке, но решили поменять. Там же в Китае производят искусственные волосы. Натуральные собирают с разных стран. Работать с производством с одной стороны сложнее, с другой — проще.

— Когда чужой продукцией торгуешь, не можешь качество контролировать, приходится принимать правила дистрибьюторские, цены чужие, рекламные схемы, — объясняет София. — В общем, я стала напрямую заказывать. Свое производство вообще иметь всегда тяжелее. Но зато можно оставлять низкую цену и свои условия.

Еще когда свое производство, продукцию можно доработать: к примеру, волос на леске покупатели пока боятся: ну, как так, ты махнешь головой, а все свалится. Решили добавить к леске еще и заколки, чтобы было удобнее. Или кератин — сначала делали с формальдегидом, а он вреден для мастера и для клиента. Потом разработали новый рецепт без него.

В конце 15 года София победила в конкурсе карельских предпринимателей: как раз за счет производства и доработок. И по финансовым показателям.

София

— Успех пришел быстро — я когда начинала, не планировала всего этого. Просто подхватывала то, что шло. Мне тогда просто нужно было с работы уйти, купить недвижимость и чтобы мой пассивный доход перекрывал мою тогдашнюю зарплату. А теперь мы уже думаем о развитии. Тогда такого не было.

Сейчас София планирует делать сеть магазинов белорусской косметики. Первый уже открылся на проспекте Александра Невского. Хочется двигаться вперед.

— Был период, когда мы завели систему, год примерно, когда в денежном понимании все было хорошо, но я немножко приуныла, — рассказывает София. —Я сидела дома, никуда ходить было не надо, авралов не было. Наверное, это у всех предпринимателей такое бывает: ты или дальше начинаешь развиваться, или просто получаешь то, что получаешь.

Теперь София часто консультирует молодых предпринимателей. Совершенно бесплатно. Говорит, интересно обмениваться с людьми опытом. Хотя чаще всего все, что нужно — успокоить и отбить страхи.

— Люди боятся: что нет денег, нет связей, ко мне придут и заберут бизнес, — рассказывает София. — Но не знаю, какие для этого должны быть масштабы бизнеса для этого. И многие думают, что надо брать кредит. Я считаю, что если есть яростное желание, можно и без кредитов потихоньку начать. Кредиты можно брать, если риски все предусмотрены, почему бы и нет. Мои друзья хотели открывать пивную точку, место уже выбрали, хотели брать кредит с залогом на единственное жилье. Отговорила от такого варианта. Начали с малого, сейчас у них все получилось.

Главный совет для начинающих: не рассказывать свою идею тем, у кого опыта нет. Будут отговаривать, легко разочароваться.