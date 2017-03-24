Заработать на хвостах

Торговая точка Софии Носовой небольшая: отдел в подвальчике на улице Ленина. Или, возможно, отдел кажется таким маленьким, потому что все свободное пространство здесь занимают волосы: парики, челки на ободках, отдельные прядки в индивидуальных упаковках.
Главный девиз всего дела — чтобы было быстро и красиво.
— Я думаю, все предприятие было успешным, потому что многие девушки хотели сэкономить и не хотели тратить время, — рассказывает София. — Так и получилось. Используя волосы на заколках, на наращивании можно сэкономить по 10-15 тысяч. И никакого вреда для волос.
Из любой девушки можно сделать Рапунцель за пять минут.
Sonton
София продает волосы на заколках, парики и кератин под собственной торговой маркой. «Sonton» — это Соня и Антон: название бренда София и ее муж придумали, когда делали сайт, и нужен был домен. Долго не думали.
— Как оказалось, в мире нет другой такой марки, но есть какая-то лапша японская, — смеется София.
Один из слоганов, который «Sonton» применяет в рекламе «Хотите изменить жизнь — начните с прически» — личный опыт Софии. У нее, правда, все вышло не так, как в рекламе.
— Я тогда работала инженером-проектировщиком дорог. Как раз думала деятельность сменить, решила, что надо что-то менять, и начала с прически: коротко постриглась. Очень пожалела об этом и стала думать, что делать: наращивание для меня было делать слишком дорого, да и не все волосы это выдерживают. Моя подруга жила за границей, рассказала про волосы на заколках, я заказала себе, и так сложилось, что потом меня стали просить подруги, потом подруги подруг — и пошло-поехало. Возникла идея, почему бы не продавать их.
Успех пришел стремительно и неожиданно. Дело было семь лет назад, волосы на заколках еще не были популярны в России. В Карелии этим не занимался никто. Сначала продавали через интернет: первыми продавцами были мамочки в декрете. Дело пошло в гору. Сложно было уйти с работы, вспоминает София.
— В том числе против были родители: пять лет училась, устроилась, и в итоге я бросила работу. Потом, даже когда я в день стала получать свою месячную зарплату, меня все равно продолжали спрашивать, не хочу ли я вернуться. Но мне на себя интереснее работать. Я не против наемного труда, но лично мне сложно на одном месте сидеть у компьютера.
В начале пути София получила грант от правительства — деньги небольшие, всего 60 тысяч. Купила на них мебель и открыла свою первую торговую точку на проспекте Ленина. Линейку расширили: хвосты, накладки, челки, парики.
Месячный оборот компании — от тысячи до двух пачек волос, когда появляются новинки — 5-7 тысяч. Затраты окупаются полностью.
Появилось второе направление — кератин. Начали на первой волне популярности средства. Тогда процедура кератинового выпрямления волос стоила 5-10 тысяч, а у многих тогда такая была зарплата. София решила разлить кератин по маленьким домашним наборам, чтобы девушки могли им пользоваться самостоятельно. Таким образом процедура выходила в 500-1000 рублей.
— Это был прямо бум, хотя не могу сказать, что мы сильно рекламировались, — рассказывает София. — Сейчас тратим гораздо больше сил на рекламу. И я договорилась с заводом, и мы стали под своей маркой выпускать эти домашние наборы, и через полгода все линейки кератина тоже стали выпускать такие домашние наборы. Жаль, что это никак не запатентовать.
Производят кератин на заводе в Китае, раньше был завод в Америке, но решили поменять. Там же в Китае производят искусственные волосы. Натуральные собирают с разных стран. Работать с производством с одной стороны сложнее, с другой — проще.
— Когда чужой продукцией торгуешь, не можешь качество контролировать, приходится принимать правила дистрибьюторские, цены чужие, рекламные схемы, — объясняет София. — В общем, я стала напрямую заказывать. Свое производство вообще иметь всегда тяжелее. Но зато можно оставлять низкую цену и свои условия.
Еще когда свое производство, продукцию можно доработать: к примеру, волос на леске покупатели пока боятся: ну, как так, ты махнешь головой, а все свалится. Решили добавить к леске еще и заколки, чтобы было удобнее. Или кератин — сначала делали с формальдегидом, а он вреден для мастера и для клиента. Потом разработали новый рецепт без него.
В конце 15 года София победила в конкурсе карельских предпринимателей: как раз за счет производства и доработок. И по финансовым показателям.
София
— Успех пришел быстро — я когда начинала, не планировала всего этого. Просто подхватывала то, что шло. Мне тогда просто нужно было с работы уйти, купить недвижимость и чтобы мой пассивный доход перекрывал мою тогдашнюю зарплату. А теперь мы уже думаем о развитии. Тогда такого не было.
Сейчас София планирует делать сеть магазинов белорусской косметики. Первый уже открылся на проспекте Александра Невского. Хочется двигаться вперед.
— Был период, когда мы завели систему, год примерно, когда в денежном понимании все было хорошо, но я немножко приуныла, — рассказывает София. —Я сидела дома, никуда ходить было не надо, авралов не было. Наверное, это у всех предпринимателей такое бывает: ты или дальше начинаешь развиваться, или просто получаешь то, что получаешь.
Теперь София часто консультирует молодых предпринимателей. Совершенно бесплатно. Говорит, интересно обмениваться с людьми опытом. Хотя чаще всего все, что нужно — успокоить и отбить страхи.
— Люди боятся: что нет денег, нет связей, ко мне придут и заберут бизнес, — рассказывает София. — Но не знаю, какие для этого должны быть масштабы бизнеса для этого. И многие думают, что надо брать кредит. Я считаю, что если есть яростное желание, можно и без кредитов потихоньку начать. Кредиты можно брать, если риски все предусмотрены, почему бы и нет. Мои друзья хотели открывать пивную точку, место уже выбрали, хотели брать кредит с залогом на единственное жилье. Отговорила от такого варианта. Начали с малого, сейчас у них все получилось.
Главный совет для начинающих: не рассказывать свою идею тем, у кого опыта нет. Будут отговаривать, легко разочароваться.
Проект «Делаем в Карелии» рассказывает о людях, которыми мы восхищаемся. На них просто смотришь и веришь: у тебя тоже получится. Чем так вдохновляют эти люди? Они делают свое дело. Им непросто. Часто совсем невесело. Бывает, они тоже унывают и сдаются. Но они продолжают работать. Ловить рыбу или разводить кур, строить дома или варить сыр. Да песни петь, наконец. Но так, чтобы жизнь вокруг наполнялась смыслом. О неравнодушных. О тех, кому больше всех надо: предпринимателях, фермерах, общественниках, массовиках-затейниках. О тех, кому всегда есть чем заняться.