Виноград – да, спать – нет

Ребенку с аутизмом трудно выразить словами, что он хочет фруктов, а идти в постель категорически не желает. Наладить общение со взрослыми помогают коммуникативные карточки. Их в Петрозаводске делают Наталья Никулина и Дарья Березина, а заодно рассказывают о методике альтернативной коммуникации.

Дарья Березина перебирает маленькие квадратные карточки. На одних нарисованы фрукты, на других – предметы, на третьих – мальчик: вот он за столом с ложкой, а вот протягивает вперед руки – помоги, мол. Вместе они составляют коммуникативный набор для детей с аутизмом, синдромом Дауна или ДЦП.

Дарья Березина. Фото: ИА "Республика" / Леонид Николаев.

Дарья Березина. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

— Есть такая методика альтернативной коммуникации, — рассказывает тем временем Наталья Никулина, подруга Дарьи и партнер по бизнесу. – Когда ребенок не может словами выразить мысль, он может попробовать общаться через такие карточки. Например, дети-аутисты: они вообще не понимают, зачем нужно общение, хотя разговаривают при этом прекрасно.

Наталья знает, о чем говорит, она сама воспитывает сына с таким диагнозом. В 2,5 года Степа хорошо говорил, пел песни, но совсем не общался с родителями, ничего не рассказывал и не спрашивал. А на вопрос, хочет ли он каши, мог начать читать стихи. Тогда-то и возникла идея сделать для него коммуникативные карточки, которая постепенно оформилась в бизнес – проект «Планик».

Наталья Никулина. Фото: ИА "Республика" / Леонид Николаев.

Наталья Никулина. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

Визуально, а не вербально

— Мы начали в ноябре 2015 года, но тогда мы еще просто за столом сидели и фантазировали, — рассказывает Наталья. – Потом сделали первую партию карточек и привезли в лагерь для детей с аутизмом. Дальше все как-то резко стало развиваться, запрос иногда даже больше, чем мы успеваем сделать.

Картинки для карточек Дарья рисует сама: готовые изображения не всегда учитывают особенности восприятия детей с аутизмом или синдромом Дауна. Картинки должны быть без лишних деталей, рисунки — однозначные и в одном стиле.

— Для девочек и мальчиков мы делаем разные карточки, потому что девочка может не отреагировать на рисунок с мальчиком и наоборот, — говорит Наталья. — Иногда делаем на заказ карточки с фотографиями: бывает, что ребенок просто не ассоциирует себя с нарисованным человечком.

"Да" и "нет" - одни из базовых карточек в наборах "Планик". Фото: ИА "Республика" / Леонид Николаев.

«Да» и «нет» — одни из базовых карточек в наборах «Планик». Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

Сначала - мыть руки, потом - виноград. Фото: ИА "Республика" / Леонид Николаев.

Сначала — мыть руки, потом — виноград. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

Коммуникативная книга. Фото: ИА "Республика" / Леонид Николаев.

Коммуникативная книга. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

Технология в целом несложная. Картинки распечатывают на бумаге, разрезают, ламинируют. Края и острые уголки обрезают, а на обратную сторону карточки клеят мягкую липучку, чтобы потом крепить ее к разным пособиям.

— Для детей важно, чтобы карточка была абсолютно устойчива к влаге — ее будут мучить и, возможно, пытаться уничтожить. Поэтому вся наша продукция ламинируется. Это, конечно, добавляет работы и усложняет процесс. Цена одной карточки – 15 рублей.

Самое простое пособие «Планик» называется «Сначала – потом». Оно помогает ребенку сконцентрироваться и научиться делать что-то по этапам. Потом можно переходить к более сложным вариантам: визуальному расписанию на день или неделю, коммуникативным книгам.

В книге несколько листов, на которые наклеены жесткие липучки. На них хранятся карточки с картинками: действиями, просьбами, предметами, одеждой, едой. Под листами расположена еще одна липучка, на которой ребенок выкладывает нужные карточки и таким образом говорит родителям, чего он хочет в данный момент.

Как все это выглядит и как используется, показывают Дарья и Наталья:

— У нас можно любую карточку выдернуть из набора или сделать отдельно на заказ, — говорит Дарья. — Но многие клиенты путаются, не знают, какие выбрать. Поэтому мы консультируемся со специалистами и делаем готовые комплекты. Не хочется продавать то, что будет валяться и не будет востребовано, стараемся делать удобно и полезно.

Еще один вариант пособия – коммуникативные брелки. Идею переняли у финских педагогов. На шее взрослого висит кольцо с набором базовых карточек: «да», «нет», «жди», «хочу есть», «помоги», «у меня болит», «хочу в туалет». С его помощью ребенок может быстро сказать, чего хочет, а не возиться с целой книгой.

На брелке - только самые нужные карточки! Фото: ИА "Республика" / Леонид Николаев.

На брелке — только самые нужные карточки! Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

Еще какой бизнес

Наталья — профессиональный педагог, ведет в Детско-юношеском центре студию для детей с аутизмом. Часть оборудования они с Дарьей закупили на пожертвования: на платформе Boomstarter удалось собрать 180 с лишним тысяч. Сейчас продукцию «Планик» заказывают со всей России – из Москвы, Питера, Уфы, других городов.

— Во-первых, в других регионах сама методика более распространена, есть центры по работе с детьми-аутистами, проводятся курсы. А во-вторых, в Карелии многие от нас получили комплекты в подарок, — смеется Дарья. – Когда проект заработал, мы 50 наборов бесплатно отдали в детские сады и школы.

Коммуникативные книги ламинируются и собираются вручную. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев.
Весь цех умещается в одной небольшой комнате. Фото: ИА «Республика» /Леонид Николаев.
Инструкция по изготовлению на самом видном месте. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев.
Самое сложное — обрезать уголки. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев.
Готовая продукция ждет покупателей. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев.

Карточки берут родители, логопеды, психологи, садики и реабилитационные центры. Как-то специалисты психолого-медико-педагогической комиссии заказали у Дарьи и Натальи пособие для тестирования детей с аутизмом.

Вдвоем со всеми заказами не справиться – предприниматели наняли четырех помощниц из программы «Новое поколение» (участники проекта делают на базе ДЮЦ детские настольные игры). У подростков есть трудовые книжки, они получают зарплату, а в цех приходят почти каждый день.

— Сейчас мы думаем расширяться, — рассказывает Наталья. – Хотим нанять еще несколько помощниц, ускорить процесс производства. Может быть, начнем выпускать карточки из пластика, нужно только посмотреть, как это будет по стоимости.

Пособие для тестирования детей с аутизмом. Фото: ИА "Республика" / Леонид Николаев.

Пособие для тестирования детей с аутизмом. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

Не так давно Дарья ездила на обучающий семинар для предпринимателей. Там ей сказали, что «Планик» — это не бизнес и им с Натальей стоит заняться чем-то другим. Но подруги с этим не согласны – дело-то работает! И деньги приносит, пусть пока не такие большие. И клиентов меньше не становится.

— К сожалению, наш рынок растет: детей с аутизмом диагностируется все больше и больше, — говорит Наталья. – И потом, мы стараемся эти методики – те же визуальные расписания — предложить и обычным детям. А они ведь пока еще рождаются, поэтому это дело имеет перспективы.

Просьбу не обязательно выражать словами. Фото: ИА "Республика" / Леонид Николаев.

Просьбу не обязательно выражать словами. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

В принципе коммуникативные карточки могут использовать даже взрослые. Как-то Наталья и Дарья в качестве эксперимента сделали брелок с надписями вроде «не молчи на меня», «я люблю тебя», «положи на меня глаз» — пошло на ура.

Самое главное сейчас – познакомить людей с самой методикой альтернативной коммуникации. Если ребенку дать карточки, он не начнет тут же их использовать. Этому надо учиться – и детям, и родителям.

— Мы стараемся наладить сотрудничество с немецкой организацией, которая проводит курсы по альтернативной коммуникации, — говорит Наталья. — Хотим пригласить их специалистов, которые наших педагогов и родителей научат пользоваться карточками.

Да и всем остальным неплохо знать о методике хоть что-то. Чтобы особые дети могли общаться не только с родителями, но и с другими людьми:



Видео предоставлено Натальей Никулиной

Проект «Делаем в Карелии» рассказывает о людях, которыми мы восхищаемся. На них просто смотришь и веришь: у тебя тоже получится. Чем так вдохновляют эти люди? Они делают свое дело. Им непросто. Часто совсем невесело. Бывает, они тоже унывают и сдаются. Но они продолжают работать. Ловить рыбу или разводить кур, строить дома или варить сыр. Да песни петь, наконец. Но так, чтобы жизнь вокруг наполнялась смыслом. О неравнодушных. О тех, кому больше всех надо: предпринимателях, фермерах, общественниках, массовиках-затейниках. О тех, кому всегда есть чем заняться.

 

Делаем в Карелии   /   ,
Анастасия Крыжановская
Анастасия Крыжановская
Журналист
История подвиги: Петрозаводск изначальный