Виноград – да, спать – нет

Дарья Березина перебирает маленькие квадратные карточки. На одних нарисованы фрукты, на других – предметы, на третьих – мальчик: вот он за столом с ложкой, а вот протягивает вперед руки – помоги, мол. Вместе они составляют коммуникативный набор для детей с аутизмом, синдромом Дауна или ДЦП.

— Есть такая методика альтернативной коммуникации, — рассказывает тем временем Наталья Никулина, подруга Дарьи и партнер по бизнесу. – Когда ребенок не может словами выразить мысль, он может попробовать общаться через такие карточки. Например, дети-аутисты: они вообще не понимают, зачем нужно общение, хотя разговаривают при этом прекрасно.

Наталья знает, о чем говорит, она сама воспитывает сына с таким диагнозом. В 2,5 года Степа хорошо говорил, пел песни, но совсем не общался с родителями, ничего не рассказывал и не спрашивал. А на вопрос, хочет ли он каши, мог начать читать стихи. Тогда-то и возникла идея сделать для него коммуникативные карточки, которая постепенно оформилась в бизнес – проект «Планик».

Визуально, а не вербально

— Мы начали в ноябре 2015 года, но тогда мы еще просто за столом сидели и фантазировали, — рассказывает Наталья. – Потом сделали первую партию карточек и привезли в лагерь для детей с аутизмом. Дальше все как-то резко стало развиваться, запрос иногда даже больше, чем мы успеваем сделать.

Картинки для карточек Дарья рисует сама: готовые изображения не всегда учитывают особенности восприятия детей с аутизмом или синдромом Дауна. Картинки должны быть без лишних деталей, рисунки — однозначные и в одном стиле.

— Для девочек и мальчиков мы делаем разные карточки, потому что девочка может не отреагировать на рисунок с мальчиком и наоборот, — говорит Наталья. — Иногда делаем на заказ карточки с фотографиями: бывает, что ребенок просто не ассоциирует себя с нарисованным человечком.

Технология в целом несложная. Картинки распечатывают на бумаге, разрезают, ламинируют. Края и острые уголки обрезают, а на обратную сторону карточки клеят мягкую липучку, чтобы потом крепить ее к разным пособиям.

— Для детей важно, чтобы карточка была абсолютно устойчива к влаге — ее будут мучить и, возможно, пытаться уничтожить. Поэтому вся наша продукция ламинируется. Это, конечно, добавляет работы и усложняет процесс. Цена одной карточки – 15 рублей.

Самое простое пособие «Планик» называется «Сначала – потом». Оно помогает ребенку сконцентрироваться и научиться делать что-то по этапам. Потом можно переходить к более сложным вариантам: визуальному расписанию на день или неделю, коммуникативным книгам.

В книге несколько листов, на которые наклеены жесткие липучки. На них хранятся карточки с картинками: действиями, просьбами, предметами, одеждой, едой. Под листами расположена еще одна липучка, на которой ребенок выкладывает нужные карточки и таким образом говорит родителям, чего он хочет в данный момент.

Как все это выглядит и как используется, показывают Дарья и Наталья:

— У нас можно любую карточку выдернуть из набора или сделать отдельно на заказ, — говорит Дарья. — Но многие клиенты путаются, не знают, какие выбрать. Поэтому мы консультируемся со специалистами и делаем готовые комплекты. Не хочется продавать то, что будет валяться и не будет востребовано, стараемся делать удобно и полезно.

Еще один вариант пособия – коммуникативные брелки. Идею переняли у финских педагогов. На шее взрослого висит кольцо с набором базовых карточек: «да», «нет», «жди», «хочу есть», «помоги», «у меня болит», «хочу в туалет». С его помощью ребенок может быстро сказать, чего хочет, а не возиться с целой книгой.

Еще какой бизнес

Наталья — профессиональный педагог, ведет в Детско-юношеском центре студию для детей с аутизмом. Часть оборудования они с Дарьей закупили на пожертвования: на платформе Boomstarter удалось собрать 180 с лишним тысяч. Сейчас продукцию «Планик» заказывают со всей России – из Москвы, Питера, Уфы, других городов.

— Во-первых, в других регионах сама методика более распространена, есть центры по работе с детьми-аутистами, проводятся курсы. А во-вторых, в Карелии многие от нас получили комплекты в подарок, — смеется Дарья. – Когда проект заработал, мы 50 наборов бесплатно отдали в детские сады и школы.

Коммуникативные книги ламинируются и собираются вручную. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев. Весь цех умещается в одной небольшой комнате. Фото: ИА «Республика» /Леонид Николаев. Инструкция по изготовлению на самом видном месте. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев. Самое сложное — обрезать уголки. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев. Готовая продукция ждет покупателей. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев.

Карточки берут родители, логопеды, психологи, садики и реабилитационные центры. Как-то специалисты психолого-медико-педагогической комиссии заказали у Дарьи и Натальи пособие для тестирования детей с аутизмом.

Вдвоем со всеми заказами не справиться – предприниматели наняли четырех помощниц из программы «Новое поколение» (участники проекта делают на базе ДЮЦ детские настольные игры). У подростков есть трудовые книжки, они получают зарплату, а в цех приходят почти каждый день.

— Сейчас мы думаем расширяться, — рассказывает Наталья. – Хотим нанять еще несколько помощниц, ускорить процесс производства. Может быть, начнем выпускать карточки из пластика, нужно только посмотреть, как это будет по стоимости.

Не так давно Дарья ездила на обучающий семинар для предпринимателей. Там ей сказали, что «Планик» — это не бизнес и им с Натальей стоит заняться чем-то другим. Но подруги с этим не согласны – дело-то работает! И деньги приносит, пусть пока не такие большие. И клиентов меньше не становится.

— К сожалению, наш рынок растет: детей с аутизмом диагностируется все больше и больше, — говорит Наталья. – И потом, мы стараемся эти методики – те же визуальные расписания — предложить и обычным детям. А они ведь пока еще рождаются, поэтому это дело имеет перспективы.

В принципе коммуникативные карточки могут использовать даже взрослые. Как-то Наталья и Дарья в качестве эксперимента сделали брелок с надписями вроде «не молчи на меня», «я люблю тебя», «положи на меня глаз» — пошло на ура.

Самое главное сейчас – познакомить людей с самой методикой альтернативной коммуникации. Если ребенку дать карточки, он не начнет тут же их использовать. Этому надо учиться – и детям, и родителям.

— Мы стараемся наладить сотрудничество с немецкой организацией, которая проводит курсы по альтернативной коммуникации, — говорит Наталья. — Хотим пригласить их специалистов, которые наших педагогов и родителей научат пользоваться карточками.

Да и всем остальным неплохо знать о методике хоть что-то. Чтобы особые дети могли общаться не только с родителями, но и с другими людьми:





Видео предоставлено Натальей Никулиной