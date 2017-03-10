Цех по сборке динозавров

Весь рабочий стол Юрия Баландина завален ногами — кабанов, волков, оленей, медведей и еще бог знает кого. Линейка 3D-пазлов с животными в ожидании сборки. Такие игрушки рассчитаны на детей от 7 лет.

— Есть динозавры, есть животные под раскраску — африканская серия, — рассказывает Юрий. — Есть модели кораблей, есть линейка сувенирной продукции — работаем с Кижами, с Рускеалой. Есть идея делать, к примеру, сувениры для турбаз — тоже в виде конструкторов.

Путь от куска фанеры до медведя пазл проходит меньше чем за 10 минут: лазерный станок работает быстро.

Каждый такой многослойный пазл делается из настоящей фанеры — это отдельная гордость производителей.

— Сейчас впереди всех, конечно, Китай. С ними сложно соперничать. Но у них на самом деле очень дешевые материалы: пишут, что это фанера, на деле это химическая разработка, фуфло полное, не знаю, кто им дает такие сертификаты. У нас материал настоящий. Так что все зависит от того, что в головах родителей. Хотят они, чтобы дети с химией играли или с настоящей деревяшкой?

«Я просто захотел»

Начали свое дело Юрий Баландин и его друг Андрей Иванов два года назад.

— Дело было так: два энтузиаста собрались, один сказал другому: «Научи меня вырезать вручную», — рассказывает Юрий. — Мне просто захотелось научиться это делать. Недели три мы возились с первой часовней. Стоимость ее сейчас не определить: золотая просто. Год эти два энтузиаста думали, как прийти к тому, чтобы случился «Карельский конструктор» — такой, чтобы ребенок мог собирать его сам с папой или с мамой.

Начали с общего хобби, со временем пришли к тому, что открыли производство. Проект начинался в прямом смысле слова с пустого места. Юрий начинал на свои деньги, так оно и продолжается, пробовали получить грант, но ничего не вышло. Весь модельный ряд разработали на чистом энтузиазме. Сейчас на «Карельском конструкторе» работают всего три человека: Юрий, его друг Андрей и Анна — дизайнер.

— Мы в минусе, и все это понимают, — рассказывает Юрий. — Нам, чтобы выйти в плюс, нужно как минимум продавать 500 конструкторов в месяц, удается штук 30. Живем на предзаказе. Даже художнице сейчас платить не могу. А она не хочет уходить на другое предприятие — начинала с нами. Но и держать не могу, потому что ситуация критическая. Мне нужен человек, который сможет раскрутить нас, провести маркетинговое исследование — нужно понять, сколько таких конструкторов нужно России. Тогда уже можно будет связываться с топ-менеджерами, у которых есть свои сети.

Пока таких оленей и динозавров на полках карельских магазинов не найти: не готовы торговые точки покупать небольшие партии товара.

— А мы не настолько богаты, чтобы просто отдавать нашу продукцию на реализацию, — смеется Юрий. — Мы пытались, у нас так товара на полмиллиона пропало.

Продаются конструкторы в основном через интернет – у мастерской есть группа в социальной сети. Что интересно, закупают партии конструкторов московские предприниматели – в столице такие сувениры пользуются большим спросом, чем на малой родине.

Дети и зодчество

В соседнем токарном цехе точат палки — срубы для маленьких карельских домиков, часовенок и бань, этими конструкторами авторы гордятся больше всего.

Правда, пока святая святых маленького производства простаивает — сложные пазлы стоят дороже, покупателей пока немного.

— Все конструкторы построены по этой старой технологии деревянного зодчества, которую использовали при наших дедах, — рассказывает Юрий. — Это именно то, к чему мы стремились. Сегодня в бревно нужно что-то затыкать, чтобы вода не попала. А у нас как раз сделано все так, что затыкать не надо.

Чтобы получить одну-единственную палку для будущей часовни, нужно проделать четыре технологических операции. Все делается на станке вручную.

Главная мечта Юрия — сохранить древние технологии и донести их до современных детей. Он уверен: с помощью таких конструкторов на уроках труда в школах можно научить подростков зодчеству и растить будущих архитекторов.

— Сейчас в школе такому не научат, а мы могли бы обучить трудовиков, — делится Юрий. — Но, боюсь, меня в Министерстве образования не будут слушать. Решат, что я просто продавец, которому надо сбыть свой товар. Надо бы их настроить на то, что это не продажа, а подготовка наших детей. Московские дети уже знают наш продукт, а наши — нет, и, может, никогда не узнают.

Если появится инвестор, который предложит нам поставить фабрику в другом регионе или стране, Юрий готов согласиться. Перед банками уже долги, перед работниками, нужно или выживать, или закрываться. А закрываться после всего, что уже сделано, смерти подобно.

— Недавно приезжали финны, увидели, сразу сказали: это для школьного образования, — рассказывает Юрий. — Если они пробьют эту тему у себя и предложат туда уехать, мы уедем.

От Америки до Кузьмича

Раскручивать маленькое предприятие взялась фирма «Белый ежик». Как рассказал его руководитель Иван Пашков, сейчас планируют выйти на международные краудфандинговые платформы – собирать деньги, заодно и рекламироваться. Прорабатывается направление слоено-конструкторных сувениров. Начали сотрудничать с Виктором Бычковым – Кузьмичом из «Особенностей национальной рыбалки» – он к Карелии и ее культуре неравнодушен.

Попробовали прорекламировать среди русских американцев под соусом «возьми частичку России домой» — люди заинтересовались. Теперь задача – сбить на конструкторы цену, чтобы и нашим соотечественникам они были по карману.