От манкалы до фанороны

На столе доска с 12-ю маленькими лункам и двумя большими. В каждой из маленьких – по четыре камешка. Это – настольная игра оваре, разновидность африканской манкалы.

— В Африке обычно используют долбленые доски, а вместо камешков — семена, — Дмитрий Скирюк рассеянно выгребает из одной лунки гладкие камни и пересыпает из ладони в ладонь. – Там есть несколько растений, которые дают мелкие твердые орешки, абсолютно несъедобные. Африканцы верят, что боги специально создали эти деревья, чтобы они давали семена для игры.

Дмитрий Скирюк мастерит инвентарь для манкалы сам – про оваре в России, конечно, мало кто знает, и досок с камнями не найти. Делает сам и наборы для еще нескольких десятков игр со всего мира. И учит в них играть любого, кто попросит.

Захват зерна и боевые шакалы

Начинаем. Сначала играем в оваре. Ничего запредельно трудного в игре нет, главное – уметь считать.

– У каждого из игроков по шесть лунок, в начале игры в каждой – по четыре камня, — объясняет Дмитрий. – Игрок берет камни из своей лунки и по одному раскладывает против часовой стрелки: такой ход называется «посев». Захватить камни можно из лунки противника, если их там два или три. Выигрывает тот, кто наберет 25 штук.

Это правила оваре в самом общем виде. Но чтобы игра получилась, нужно знать еще много тонкостей. Например, что при посеве пропускать лунки нельзя. Или что забирать камни в свой котел можно только из чужих лунок.

У африканцев даже есть на эту тему поговорки: «В своем доме не воруют», «Нельзя украсть скот, не зайдя в деревню противника».

Мы попробовали сыграть: получилось так себе. Дмитрий ставит ловушки, а корреспондент «Республики» их не замечает: слишком занят подсчетом камешков:

Древнеегипетский «Шен» проще, считать не нужно, и, в отличие от оваре, это игра азартная. Боевые гонки, цель которых – не просто добраться до финиша, а «съесть» фишки противника.

С этой игрой повезло больше: удалось даже выиграть у Дмитрия:

«Шен» иногда называют «Шакалами и собаками» — из-за характерных фишек.

— Эта игра имеет под собой религиозное значение, — объясняет Дмитрий. — Шакал – символ бога Анубиса. Его жену Инпут изображали как женщину с головой собаки, и она была царицей Дуата, царства мертвых. Собственно говоря, это были гонки между Анубисом и его женой.

Так ли именно играли в древнем Египте? Сложно сказать.

— Египтяне вообще не записывали правила своих игр, поэтому пришлось их восстанавливать с помощью исследований, а где-то – методом научного тыка, — говорит Дмитрий, выкладывая на стол большую доску. — Правила, по которым мы играем, я восстановил сам. Их пришлось дорабатывать уже по ходу дела, когда выяснялось, что по имеющимся правилам игра заходит в тупик.

Доска березовая, яшма партенитская

Всю эту красоту Дмитрий делает в собственной мастерской. Основные материалы для работы – дерево и камень. Из березы или сосны делаются доски, из ольхи и осины – фишки, все это потом красится или лакируется.

— Меня иногда спрашивают: почему вы не делаете из карельской березы доски? А я говорю: вы представляете, сколько это стоит? – смеется Дмитрий. – И потом, сувениры из этого дерева делают только три или четыре фирмы, и чтобы из березы делать игры, надо с ними сотрудничать.

Как должна выглядеть доска для манкалы или фанороны, известно уже не одну сотню лет. А вот параметры Дмитрий подбирает сам.

— Диаметр лунки для оваре, например, я сделал такой, чтобы взрослому человеку было удобно забирать из них камни. Если лунки слишком большие, доска будет громоздкой, слишком маленькие – будет неудобно выгребать камешки. Остановился вот на таком стандарте. Есть дорожный вариант — поля, напечатанные на пластике: свернул в трубочку и понес – удобно.

Камень нужен в основном под фишки для разных видов манкалы. Партенитскую яшму или кацивельский гранит мастер привозит из Крыма: камешки обкатаны морем, так что их даже обрабатывать не приходится. Карельские камни – шунгит или рускеальский мрамор – нуждаются в обработке, а это уже совсем другой уровень производства, поэтому их в играх Дмитрия не встретишь.

На изготовление одного набора уходит от нескольких дней: все делается вручную, с помощью электроинструмента и столярных резаков. Процесс получается трудоемкий: пока вырежешь, пока отшлифуешь. Дмитрий даже хотел взять помощника, но подходящего человека – чтобы и столярничать умел, и вредных привычек не имел – пока найти не получается.

Продает игры Дмитрий в основном через интернет. Заказы поступают, люди интересуются: наборы для китайских шахмат, манкалы, «Шена», фанороны (мадагаскарских шашек) разъезжаются по всей стране.

— Сдавать игры в магазины на реализацию невыгодно, — говорит Дмитрий. – И потом, их все в принципе можно заказать в Китае, но у них в последнее время сильно упало качество: что-то аляповатое, плохо сделанное. У меня вы купите либо красивую качественную игру, либо никакую.

В России время от времени проходят игровые фестивали, там тоже есть возможность для торговли. Там же, кстати, можно нести малоизвестные игры в массы: все-таки нет в России культуры игры, и чтобы наборы кто-то покупал, нужно сначала людей научить играть.

— На фестивалях ко мне приходят дети, садятся играть в шашки и спрашивают: а где кубики? Самые простые игры начинают забываться, — сетует Дмитрий.

В большом количестве игры Дмитрий пока не делает. Нет смысла: есть риск не продать. А вообще по образованию он биолог. Лет 20 писал книги – фантастику и фэнтези, — а потом этот рынок захватили «пираты»: издаваться стало трудно, пришлось переквалифицироваться на игры.

Сейчас Дмитрий преподает игры в Петровской школе, весь инвентарь, конечно же, делает сам. Недавно провел для учеников турнир по оваре: играли человек 20.

— Было бы, наверное, еще больше, но у меня досок не хватило, — улыбается Дмитрий.