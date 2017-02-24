Нужно больше воздуха

— У меня вся жизнь связана с трубопроводами, гайками и болтами, — рассказывает петрозаводский предприниматель Денис Андреев. — 11 лет я посвятил нефтебазам и автозаправочным станциям. На заправке прошел все этапы, начиная от наладчика и заканчивая менеджером сети АЗС. Потом семь лет работал инженером строительной организации в Санкт-Петербурге. Там на одном объекте столкнулся с системой вентиляции: заинтересовался, понравилось.

Возникла бизнес-идея, открыл свое предприятие ООО «Вирго». С тех пор — уже 10 лет — Денис Андреев занимается монтажом и обслуживанием вентиляционных систем.

— Тут уже, знаете, так получается: если впрягся, то уже соскочить тяжело. Это ответственность за людей, которые работают у тебя, за их семьи. Можно было бы все бросить и пойти работать по найму, возможно, так было бы проще, меньше нервов. Но, с другой стороны, это не интересно.

— В 2005-м году мы начали этим заниматься, но на режим окупаемости, какого-то дохода, вышли к 2010 году. То есть очень медленно, — делится предприниматель.

Небольшое предприятие успело завоевать позиции на карельском рыке. Основной сегмент — частное малоэтажное строительство. Денис практически не дает рекламы, работает сарафанное радио.

— На этом деле у нас рука набита. Мы готовим для заказчика полный проект и занимаемся доставкой и монтажом, — говорит предприниматель.

Но со временем захотелось чего-то большего, и три года назад Денис начал готовить бизнес-план собственного производства. Выбирал оборудование, долго искал помещение. Купил три бокса по 50 метров в промышленной зоне Петрозаводска. Весной прошлого года запустили производство трубы.

Теперь круглые воздуховоды всех мастей и диаметров предприниматель производит сам:

Этот станок сделали москвичи по аналогу швейцарского производителя. Сырье — стальной оцинкованный штрипс (ленту) — привозят из Санкт-Петербурга.

— Мы не пожалели, что обратились к ним, — говорит предприниматель. — Качество понравилось. Швейцарский станок стоил бы не два-три миллиона, а восемь-девять. У нас все равно таких денег нет.

Производство труб для систем вентиляции — только одна часть процесса. Чтобы освоить полный цикл, нужны станки, которые изготавливают фасонные детали. Они соединяют эти воздуховоды в единую систему. Денис Андреев закупил три небольших станка: вальцовочный, зиговочный, точечной сварки.

Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов

Еще один станок — самый «умный» — стол плазменного раскроя, должны привезти из Смоленской области в ближайшее время. Эта машина с помощью особой программы будет выкраивать из трех с половиной тысяч деталей необходимые.

— Мы получим около 80% деталей своего производства. Но чтобы наладить полный процесс, потребуется около десяти разных станков и приспособлений.

Полный цикл производства вентиляционного оборудования позволит значительно снизить стоимость для конечного потребителя: не нужно будет платить за доставку. Уже сейчас воздуховоды производства ООО «Вирго» стоят в три-четыре раза дешевле, чем в гипермаркетах.

Все эти нововведения требуют немалых вложений. С момента запуска нового производства предприниматель вложил в него около 6 миллионов. Для небольшого предприятия сумма не маленькая. Пришлось взять кредит, помогают и доходы от основного на сегодняшний день источника поступления денег — монтажа и обслуживания вентиляционных систем. Кроме того, в собственности фирмы есть помещение, которое купили в 2012 году в непригодном для использования состоянии и за несколько лет привели в порядок. Это помещение пришлось сдать в аренду.

В 2016 году фирма Дениса Андреева получила субсидию от правительства Карелии. Эти деньги покрыли около 25 процентов стоимости стола плазменного раскроя.

— Если бы не эта субсидия, то на станок стоимостью больше миллиона нам пришлось бы очень долго копить. Когда готовили бизнес-план, мы об этой субсидии еще не знали. Но потом предоставили все документы: договоры поставок, накладные, все показатели по увеличению количества персонала (это одно из условий) — и получили деньги.

Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов

По словам предпринимателя, конкурентов на этом рынке с каждым годом появляется все больше. Сейчас в Петрозаводске можно насчитать порядка 20 фирм. И, хотя на создание производства требуются большие затраты, и срок окупаемости большой, он не жалеет сил и денег. Главным конкурентным преимуществом своей фирмы считает качество и индивидуальный поход.

— Мы раньше участвовали в аукционах, и довольно успешно. У нас есть много государственных и муниципальных заказчиков, которые до сих пор с нами сотрудничают. Но сейчас участвовать в госзакупках, мягко говоря, совсем не выгодно. Есть ряд организаций, которые демпингуют, сбивают цены. А потом – хоть трава не расти. Получили авансы, кое-как сделали работы, потом муниципалы с бюджетниками плачут, говорят, что ничего не работает. Бывает, что зовут нас переделывать, — рассказал Денис Андреев.

Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов

На предприятии работают четыре монтажника, бухгалтер — жена Дениса Андреева. Для работы на новых станках наняли еще троих специалистов.

— Предприятие небольшое. Минус этого в том, что мы не можем одной фирмой поглотить какой-то крупный объект. Плюс в том, что накладных расходов меньше, выше мобильность.

В ближайших планах предпринимателя — расширять клиентскую базу, кроме Карелии выходить на рынок в Мурманской области, где это направление развито совсем мало. Для удобства клиентов нужно расширять ассортимент: следующий этап — прямоугольные воздуховоды.

— По жизни так получается, что я не стремлюсь отбить на следующий же день вложенные деньги. Я медленно и тщательно все делаю. Сейчас тех объемов продаж, которые могли бы быть при полном цикле, у меня нет. Но я не сомневаюсь, что они будут рано или поздно, поэтому я просто не тороплюсь.

Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов