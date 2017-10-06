Народный модельер

Приехав в мастерскую, расположенную на территории бывшего ОТЗ в Петрозаводске, мы застали модельера-дизайнера за вышиванием рубахи.

— Тут самое главное считать. Двусторонний шов – это счетная техника. Первое время, когда изучаешь новую ткань, приходится считать каждую ниточку, чтобы ровно было. А потом уже глаз наметывается. Также сто лет назад вышивали наши предки, — говорит Александра Левицкая.

Не так давно она открыла свою мастерскую. Здесь она хранит свои коллекции, собирает единомышленников, влюбленных в швейное искусство, и воплощает в жизнь новые идеи.

— Народный костюм – кладезь вдохновения. Здесь вышивка, декоративные элементы, техники, ткачество, гобелены – все вместе можно возрождать и применять с современными материалами, — поясняет модельер.

Традиции плюс современные материалы — основа модных коллекций дизайнера. Увлечение народной модой появилось в университете. Александра училась в педвузе у знаменитой в Карелии рукодельницы Татьяны Борисовны Яшковой. Она предложила вместе создать коллекцию для конкурса «Русский костюм на рубеже веков», который проводят в Ярославле. Так появилась коллекция «Красавишна». В 2009 году она получила гран-при на неделе моды в Петрозаводске.

В 2013 году увидела свет коллекция «Озеро». Ее фишка — это цвета северной природы.

— Онежское озеро, озерные пейзажи, синева, серые оттенки, — рассказывает мастерица. — На конкурсах все удивляются: как вы так живете, что у вас все такое блекленькое и серенькое? Но это всех и цепляет.

Традиционная шерсть в сочетании с акриловыми нитками. Фото: «Республика»/Николай Смирнов В этом полиэстере подкупила фактура — немного прозрачная, напоминающая вязаное полотно. Фото: «Республика»/Николай Смирнов Коллекция «Озеро». Фото: «Республика»/Николай Смирнов Для этой юбки Александра использовала бабушкину занавеску. Фото: «Республика»/Николай Смирнов

Идея начинается с ткани.

— Видишь ткань, влюбляешься, сразу понимаешь, что из этого выйдет. Иногда бывает, что начинаешь делать одно, а ткань подсказывает, что нужно делать немножко по-другому. Я люблю экспериментировать с техниками, материалами, чтобы получать что-то интересное, какую-то новую форму, — поясняет Александра. В основном она использует натуральные материалы: хлопок, лен. Подобрать нужную ткань — сложная задача. Раньше чемоданами возила с выставок и конкурсов в других городах. Сейчас стало проще — появилось множество интернет-магазинов.

Свои работы Александра Левицкая возит по выставкам и конкурсам: Санкт-Петребург, Ярославль, Мурманск, Саранск, Литва, Финляндия. Авторских коллекций за годы работы — семь. Кроме того, мастер уже восемь лет учит шить детей — в Дворце творчества в Петрозаводске работает студия «Подиум». Школьники под руководством наставников создают по семь-восемь коллекций в год.

Свое искусство Александра несет в массы. Участвует в ярмарках на массовых праздниках в Карелии, в хобби-маркетах.

— Люди подходят, интересуются традиционным костюмом. Хотят сделать для себя что-то подобное, хотя покупают мало, люди еще не ценят ручной труд — проще китайское заказать на «Алиэкспрессе» подешевле. И это очень обидно. Но надо двигаться дальше, — считает модельер.

Год назад Александра проводила курсы шитья в Доме ремесел. Собрался кружок единомышленниц. Швеи — начинающие и с опытом — теперь собираются в арт-пространстве «Корица», где под руководством наставницы делятся мастерством и идеями. Так появился бренд детской одежды из натуральных тканей «Новое».

— Учу шить так, чтобы это приносило большое удовольствие. Потому что шить, когда у тебя ничего не получается, плохо. Я считаю, что настроение отразиться на одежде. Если у меня так бывает, я считаю, что просто не судьба. Я эту вещь просто оставляю, — делится секретом мастерства Александра.

Планов у модельера много: развивать арт-пространство, проводить уроки и мастер-классы, в ближайший год-полтора организовать фестиваль моды в Петрозаводске. Александра собирается оформить юрлицо, чтобы можно было принимать участие в грантовых конкурсах. Через десять лет видит себя руководителем школы рукоделия.

Несмотря на многие трудности, дизайнер-модельер знает, что все впереди:

— Шить может каждый, а у кого есть талант, тот пойдет дальше: сможет сам придумывать, сможет делать что-то уникальное. Я до сих пор помню тот счастливый миг, когда я увидела результаты своих экзаменов и поняла, что я не прохожу по конкурсу на эколога. Тогда я случайно забрела в 18-е училище, и оттуда все началось.

В мастерской Александры Левицкой. Фото: «Республика»/Николай Смирнов Работы Александры Левицкой. Фото: «Республика»/Николай Смирнов В мастерской Александры Левицкой. Фото: «Республика»/Николай Смирнов Традиционная вышивка. Фото: «Республика»/Николай Смирнов В мастерской Александры Левицкой. Фото: «Республика»/Николай Смирнов Работы Александры Левицкой. Фото: «Республика»/Николай Смирнов Работы Александры Левицкой. Фото: «Республика»/Николай Смирнов В мастерской Александры Левицкой. Фото: «Республика»/Николай Смирнов В мастерской Александры Левицкой. Фото: «Республика»/Николай Смирнов