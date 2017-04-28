Бизнес родом из Толвуи

Шунгит есть только в Карелии, месторождение — рядом с деревней Толвуя в Медвежьегорском районе, а используют его по всему миру. В Южной Корее делают шунгитовые зубные щетки, в Америке и Европе покупают шунгит для защиты от электромагнитных излучений. Карельский камень полезен медицине, промышленности и даже при разведении песца и кур. Рынок огромный, а конкуренция небольшая: всего пять предприятий занимаются обработкой шунгита.

Одно из них принадлежит горным инженерам Николаю Мукконену и Вячеславу Соболеву.

Николай Мукконен. Фото: «Республика»/Леонид Николаев Вячеслав Соболев. Фото: «Республика»/Леонид Николаев

Николай: Шунгитом я начал заниматься сразу после школы. Дело в том, что я родился в деревне Толвуя. И предприятие, которое разрабатывает месторождение, отправило меня учится в ПетрГУ. Во время учебы я занимался в лаборатории этой фирмы, изучал шунгит. После я у немного поработал у них, а потом начал свой бизнес.

Черный цех

У Николая и Вячеслава два цеха. Один уже около десяти лет работает рядом с карьером в Толвуе. Второй открыли в Петрозаводске около года назад.

Николай: Этот цех мы оборудовали за несколько месяцев, выкупили в собственность помещение — 300 квадратов. По меркам шунгитового бизнеса он достаточно большой. Таких станков, как у нас, ни у кого нет. Их специально изготавливали под заказ.

В обоих цехах работает до 10 человек: пильщики, шлифовщики, полировщики и упаковщики. Из Толвуи привозят слябы — куски камня, ровно спиленные с двух сторон. Из них вырезают заготовки под конкретные изделия. Из заготовки — нужный продукт: например, пирамиду или шар. Затем шлифуют и полируют до блеска.

Фото: «Республика»/Леонид Николаев Фото: «Республика»/Леонид Николаев Фото: «Республика»/Леонид Николаев Фото: «Республика»/Леонид Николаев Фото: «Республика»/Леонид Николаев Фото: «Республика»/Леонид Николаев

— Основной объем наших продаж – это наши столицы и другие страны: Франция, Германия, Австрия, США. Но и с карельскими сувенирными магазинами работаем. В отличие от России, шунгит за границей знают довольно неплохо. Если говорить о природных камнях, шунгит – это единственный камень, который широко востребован и интересен.

Вячеслав присоединился к шунгитовому бизнесу Николая четыре года назад. Ушел с опостылевшей работы по найму.

— Хорошего компаньона очень сложно найти. Наверное, сложнее, чем жену.

Вячеслав: Если ты привлекаешь в свою команду человека, и твой оборот удваивается — в этом нет никакого смысла. Но когда ты привлекаешь человека, и выручка увеличивается в пять раз – вот это пример разумного партнерства. Я не могу припомнить, чтобы у нас за четыре года возник повод для ругани, чтобы мы разговаривали на повышенных тонах.

Вдвоем удалось масштабировать бизнес, найти новые рынки. Сложностей партнеры не боятся — все это рабочие моменты. Вдвоем проще: есть с кем посоветоваться, с кем разделить ответственность. Отпуск или выходной с семьей? Производство можно оставить на партнера.

Вячеслав: Я очень хорошо помню бессонные ночи, когда все только начиналось: просчитывали, планировали, сбыта еще толком не было. Раньше мы очень много времени находились на производстве. Много работ выполняли сами: коробки таскали, упаковкой занимались. Сейчас мы понимаем, что это было неправильно. Но, чтобы это понять, все-таки нужно было этим заниматься.

В бизнесе легких денег не бывает, высока плата за ошибку: ты рискуешь не чужим, а своим.

Матчась

Производство практически безотходное: делают сувениры, украшения, иконы, пластинки для телефона, отделочную плитку и шунгитовую пыль. Вячеслав получает кайф от хорошей сделки, а Николай любит и изучает шунгит.

Николай: Шунгит неплохо исследован. Он очень много, где может быть использован. Основной рынок сбыта – металлургия. Здесь им заменяют коксующийся уголь: одна тонна шунгита вместо двух тонн кокса. Шунгит – очень хороший сорбент, им очищают воду. Как заменитель сажи используется в наполнении пластмасс, резин.

Что касается ответа на вопрос: откуда взялся шунгит, и почему он есть только в Карелии, здесь ученые до сих пор не определились.

По одной из версий, шунгит — часть гигантского метеорита, принесшего на Землю кусок распавшейся планеты Фаэтон, на которой существовала когда-то кислородная форма жизни.

Николай: Понятно, что это неправда, хотя я тоже придерживаюсь космической версии. Это теория Виноградова, которая говорит о том, что шунгит — это углеродное облако, которое наша планета захватила в один из определенных моментов формирования. Эта теория мне кажется очень логичной. Хотя официальная версия Академии наук говорит о том, что это углеродная магма. Но тогда бы были по всему миру месторождения, поэтому мне эта версия не очень нравится.

Шунгит славится свойством забирать на себя электромагнитные излучения. Поэтому пирамидки из него ставят у компьютера или микроволновки, на мобильный телефон вешают пластинки из карельского камня.

Вячеслав: Европейцы очень много внимания этому уделяют. Если карел может посмеяться над пластинкой для телефона, то европейцы, американцы серьезно к этому относятся. Сложно не верить, когда смотришь видео, на котором измеряют напряженность электромагнитного поля вокруг wi-fi роутера. Прибор показывает, что оно в 10-100 раз превышает предельно допустимые параметры. Потом к нему подносят шунгит, и излучение опускается до допустимых границ. При этом уровень сигнала wi-fi не меняется.

Для медицинских целей шунгит измельчают до наночастиц, вводят в воду и эту дисперсию используют в санаториях. Камень имеет бактерицидные свойства – убивает микробы, — поэтому им обрабатывают противоожоговые бинты, зубные щетки. В последние годы для оздоровления стали делать даже шунгитовые комнаты.

Николай: На современного человека постоянно действует электромагнитное излучение, и наш организм тратит свои ресурсы на то, чтобы противостоять этому раздражению. Когда человек находится в комнате, отделанной шунгитом, раздражитель экранируется, этот внутренний ресурс человека высвобождается и тратится на восстановление организма. В этом смысл шунгитовой комнаты. Мощное исследование по этому поводу провели в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

Вячеслав: В какую-то особую энергетику камня я не верю, но верю в конкретные физические свойства. В Южной Корее фирма, которая занимается очисткой промышленных стоков предприятий, тоже провела большое исследование. Они сделали вывод, что камень уникальный, но лучше бы его начали добывать на сто лет позже, тогда можно было бы использовать все его свойства.

Несмотря на то, что шунгит — уникальное карельское явление и запасы его очень ограничены, партнеры знают, что на их век хватит.

— Заработать денег, уехать в Грецию и больше никогда не работать, — смеется Вячеслав, отвечая на вопрос о планах на будущее.

А если серьезно, то через 10 лет они видят свой шунгитовый бизнес работающим и развитым:

— Рассматриваем и сферу туризма. Наши клиенты, которые покупают шунгит, интересуются, хотят приехать посмотреть на единственное в мире месторождение.