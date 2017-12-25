Бальзам на душу     

Ликеро-водочный завод «Петровский» после смены собственника вернулся на рынок. С современными технологиями, с новыми и проверенными временем товарами – во главе с легендарным «Карельским бальзамом».







Историческая справка

Цеха петрозаводского ликероводочного завода «Петровский» начали работу еще до революции, в 1897 году. Завод пережил обе мировые войны, успешно развивался в советское время. Водки выпускаются здесь уже более 120 лет, а ликеры и настойки – более 80. В феврале 2017 года собственник ПЛВЗ «Петровский» — ФГУП «Росспиртпром» — закрыл завод. Коллектив сократили. В мае 2017 года предприятие на аукционе приобрел учредитель ООО «Алковорлд» Александр Глусь. С июля 2017 года ПЛВЗ «Петровский» возобновил работу. 106 сотрудников вернулись на рабочие места.

Петровского завода хозяин

Про нового собственника директор завода Анатолий Белых говорит, что он — настоящий профессионал в алкогольной промышленности с богатым опытом работы, что коллектив разговаривает с руководителем на одном языке. Из других источников узнаем, что ранее Александр Глусь возглавлял совет директоров всемирно известной украинской компании Nemiroff. Сегодня он – учредитель фирмы «Алковорлд», которой принадлежит «Петровский».

Перед ПЛВЗ в преддверии нового года стоит важная задача — выйти со своей продукцией в федеральные торговые сети.

— С момента запуска завод произвел более 100 тысяч декалитров продукции (1 декалитр равен 10 литрам). Наш ассортимент достаточно хорошо представлен в Карелии. Сейчас ведутся активные переговоры с разными компаниями на предмет контрактного розлива, — рассказал директор ПЛВЗ «Петровский» Анатолий Белых. — Например, вчера на предприятии был аудит крупного сетевого ритейлера. Смотрели все — от проходной завода до отгрузки готовой продукции со склада и тем приятнее высокая оценка гостей.

— Мы очень рады, что у собственника тенденция именно выпускать, выпускать много, качественно — тут наши желания совпадают, — говорит «Республике» начальник производственной лаборатории завода Тамара Кузнецова.

Новый собственник вернул на работу всех ранее уволенных сотрудников – 106 человек — и сохранил им те же зарплаты. С перспективой их роста в следующем году. Для специалистов настолько узкой специализации (после закрытия лахденпохского завода ПЛВЗ – единственное предприятие, разливающее алкоголь в промышленных масштабах) это стало настоящим спасением.

Качество – на всю страну

Уже в июле «Петровский» выработал 18 тысяч декалитров продукции. Но это только начало огромной работы, говорят на заводе. Мало выйти и превысить прошлогодние объемы производства – 30 тысяч декалитров в месяц. Федеральные торговые сети нужно покорять не количеством, а качеством — в современной, броской, аутентичной региону-производителю упаковке.

Но главное, конечно, не снаружи, а внутри бутылки — вкус, цвет и удовольствие от карельских ягод и трав, настоянных на спирту. Рецептуры всех 20 товарных знаков, выкупленных у «Росспиртпрома», менять не стали. Озадачились главным – качественным сырьем и очисткой воды. В том числе, с помощью карельского шунгита.

— Для двух видов водки – для «Онежской мягкой» и «Онежской хлебной» мы используем воду, которая проходит предварительную фильтрацию через шунгит, — поделилась Тамара Кузнецова. — При такой фильтрации происходит очищение воды, так как шунгит является хорошим адсорбентом, адсорбирует на себя все посторонние примеси, которые присутствуют в воде. И облагороженная вода, очищенная шунгитом, поступает дальше в производство. Вода у нас действительно вкусная.

Сырье для продукции завода по-прежнему закупают местное, карельское. Например, в водку «Кижанка» добавляют настои двух трав, растущих, конечно, на острове Кижи: чабреца и змееголовника. Присутствует в этой водке и мед – его, несмотря на дороговизну, покупают у карельских пасечников.

Ягоды для морсов привозят с экологически чистого Северо-Запада Карелии- Калевальского и Муезерского районов. Морсы для наливок делают в своих цехах.

Промышленники сходятся во мнении с потребителями: много водки не бывает. Фото: ИА «Республика»/Леонид Николаев Съемочная группа пробует «Морошковую»… на запах. Фото: ИА «Республика»/Леонид Николаев Экологически чистая ягода вскоре пойдет в производство. Фото: ИА «Республика»/Леонид Николаев Фотографировать настойку — целое искусство. Фото: ИА «Республика»/Леонид Николаев

Тот самый, «Карельский»

В этом году завод вернул себе право на эксклюзивное производство знаменитого «Карельского бальзама». Делают бальзам с полным соблюдением технологического процесса по оригинальной рецептуре, разработанной в 1976 году директором завода Валентиной Трипецкой. От момента закладки ингредиентов до старта розлива проходит 45 дней, что гарантирует высокое качество напитка.

Тот самый «Карельский»… Фото: ИА «Республика»/Леонид Николаев Визуальный контроль качества. Фото: ИА «Республика»/Леонид Николаев Бальзам выпускают по знаменитому рецепту. Фото: ИА «Республика»/Леонид Николаев



На посошок

У завода большие планы. Ассортимент будет расти, обещает руководство предприятия. И ставит вполне конкретные цели: продукция ПЛВЗ «Петровский» должна стать визитной карточкой Карелии в России и на международном рынке.