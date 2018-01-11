Звонки с таксофонов стали бесплатными

Звонки с таксофонов в соседнюю деревню, в местную администрацию или амбулаторию теперь стали бесплатными. Такое решение приняла компания «Ростелеком». Как сообщает сайт правительства Карелии, в республике установлено 780 таксофонов, в том числе они есть в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах.

Звонок с помощью таксофона теперь можно сделать даже без специальной карты.

Тарифы на внутризоновые (звонки в пределах одного региона, в том числе на мобильные телефоны) и междугородные (в пределах территории России) телефонные соединения остаются без изменений.