Зоозащитники обратились к мэру Петрозаводска с письмом

Общественники уверены: городу нужен муниципальный приют для бездомных животных.

Зоозащитники обратились с письмом к мэру города и председателю Петрозаводского городского Совета. В нем общественники просят снова поднять вопрос организации в городе муниципального приюта для бездомных животных.

Активисты уверены, что в Петрозаводске на протяжении двух с половиной лет отлов и содержание животных вели неспециализированные подрядчики, и их деятельность мало сказывалась на численности бездомных собак.

Рост численности также пытаются сдерживать благотворительные приюты общественных организаций, но, по словам зоозащитников, их ресурсы давно исчерпаны, а единственный выход из ситуации – муниципальный приют. Со своей стороны они предлагают городу поддержку и сотрудничество.

В минувшем году в городском бюджете было заложено 4 миллиона рублей на строительство приюта, но они не были освоены. Город не смог найти деньги на смету для будущего приюта.

В пресс-службе администрации нам сообщили, что на рассмотрение письма по закону у мэра есть месяц. За это время она обязательно предоставит горожанам ответ.

Пока же Петрозаводск готовится к новому отлову. Аукцион выиграло МУП «Автоспецтранс». Сейчас предприятие как раз заканчивает строительство вольеров для животных. Отлов начнется 8 декабря.

 

Общество   /   
Абзац
  • Анастасия

    муниципальный приют- не единственный, и даже не выход. без ужесточения законов о самовыгуле, об оставленных без присмотра животных, а именно, выброшенных на улицу, без обязательного чипирования всех домашних животных, запрета на разведение беспородных животных, без стерилизации уже имеющихся на улицах животных, не отловленных, а самовыгульных собак и подвальных кошек… без этого новый приют- это спасение всего лишь для части животных, на место которых придут новые выброшенки. не построить столько приютов. общество можно переубедить насчет отношения к домашним животным только одним способом- штрафом, который он обязан будет оплатить, в случае уклонения от штрафа- запрет на выезд за границу, приставы и тому подобные неудобства. вот это выход.