Зоозащитники обратились к мэру Петрозаводска с письмом

Зоозащитники обратились с письмом к мэру города и председателю Петрозаводского городского Совета. В нем общественники просят снова поднять вопрос организации в городе муниципального приюта для бездомных животных.

Активисты уверены, что в Петрозаводске на протяжении двух с половиной лет отлов и содержание животных вели неспециализированные подрядчики, и их деятельность мало сказывалась на численности бездомных собак.

Рост численности также пытаются сдерживать благотворительные приюты общественных организаций, но, по словам зоозащитников, их ресурсы давно исчерпаны, а единственный выход из ситуации – муниципальный приют. Со своей стороны они предлагают городу поддержку и сотрудничество.

В минувшем году в городском бюджете было заложено 4 миллиона рублей на строительство приюта, но они не были освоены. Город не смог найти деньги на смету для будущего приюта.

В пресс-службе администрации нам сообщили, что на рассмотрение письма по закону у мэра есть месяц. За это время она обязательно предоставит горожанам ответ.

Пока же Петрозаводск готовится к новому отлову. Аукцион выиграло МУП «Автоспецтранс». Сейчас предприятие как раз заканчивает строительство вольеров для животных. Отлов начнется 8 декабря.