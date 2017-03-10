Злокачественные опухоли обнаружили у 33 человек в ходе диспансеризации

Около 43 тысяч жителей Карелии прошли диспансеризацию в 2016 году. Большинство обследованных отнесли к третьей группе здоровья (это те люди, которые страдают хроническими заболеваниями, с периодами обострений). Абсолютно здоровыми оказались около 19 процентов граждан.

Практически у каждого десятого пациента врачи выявили новые хронические неинфекционные заболевания, среди которых лидируют болезни эндокринной системы, на втором месте — болезни органов кровообращения, затем нарушения мочеполовой системы и органов пищеварения. Кроме того, в ходе диспансеризации выявили 139 случаев новообразований, из которых 33 оказались злокачественными.

Врачи определили и самые распространенные факторы, которые ведут к ухудшению здоровья. Здесь на первом месте неправильное питание, следом идут избыточная масса тела и низкая физическая активность. В группу факторов риска попали также повышенные артериальное давление и уровень сахара в крови, курение и потребление алкоголя.

Центр медицинской профилактики Карелии продолжает работу по диспансеризации. В 2017 году пройти бесплатное обследование по месту жительства могут граждане граждане следующих годов рождения: 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918.