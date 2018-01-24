Зимний отдых: Птз

Гонки на собачьих упряжках «По земле «Сампо»

Наверное, главное приключение этой зимы для Петрозаводска. Любители зрелищ с собачками в прошлом году уныло смотрели на пустующий стадион «Коммунальник»: гонку отменили из-за нехватки снега. Звучит для русского Севера парадоксально, но причину назвали именно эту.

Зато в этом году гонка состоится: с 26 по 28 января. Будут участвовать 150 спортсменов. По сравнению с предыдущими опытами расширилась география российских участников: приедут упряжки из Петербурга, Москвы, Ленинградской, Калужской, Тульской, Самарской, Иркутской областей, Твери, Мурманска, Омска, Ярославля и Тюмени. Среди иностранных участников белорусы, финны и шведы. От Карелии будут упряжки из Беломорска, Новой Вилги, Кудамы и Сопохи.

Соревноваться спортсмены будут в трех номинациях: спринт 6 километров, спринт 10 километров и средняя дистанция — 40 километров. Гонка пройдет в статусе этапа Кубка мира и входит в единый календарный план спортивных мероприятий Минспорта России. Зрителей будут развлекать чукотские артисты с бубнами. Для замерзших установят две теплых палатки, внутри будут торговать чаем и исполнять живую музыку.

Трасса «Фонтаны»

Популярный маршрут длиной 16,5 километров для лыжников и любителей ЗОЖ зимой (пешие прогулки не приветствуются – портится лыжня).

«Своё название трасса получила от нескольких водных скважин, расположенных на маршруте по берегам реки Лососинка. Появление этих скважин связано с работами по оценке запасов подземных вод вблизи Петрозаводска в 60-е годы прошлого столетия. Рвущаяся наружу вода зимой создавала причудливые ледяные формы. Лыжники-любители приходили полюбоваться нерукотворными фонтанами по старым лесовозным дорогам, лесным просекам и тропам», — пишет портал «Петрозаводск спортивный».

Развитие лыжная трасса получила в 90-е годы, после того как по соображениям безопасности было принято решение отказаться от проведения массовой лыжной гонки «Снежное Онего» на льду Петрозаводской губы. Альтернативой как раз и стала дорога к фонтанам.

Сезон 2017/2018 для трассы начался 3 декабря, с регистрации участников традиционного городского фестиваля «Зимние Фонтаны». 1 января здесь прошли всероссийская акция «Побегай 1 января!», День снега, гонки на собачьих упряжках.

Колесо обозрения у ТРК «Лотос Plaza»

Совсем новое приобретение карельской столицы. Конструкцию 30-метровой высоты установили у самого крупного гипермаркета в городе 23 декабря 2017 года. Аттракцион будет работать круглый год: закрытые кабинки отапливаются зимой, а летом в них работает кондиционер. Всего кабинок 18.

Колесо подсветили динамической иллюминацией, оно может вращаться в обе стороны. Устроители обещали современную систему безопасности и постоянное видеонаблюдение. Дети до шести лет катаются бесплатно – но в сопровождении взрослых, которым нужно покупать билет. Аттракцион работает с 10:00 до 22:00. Есть перерыв на обед и технические перерывы.

Каток в Губернаторском парке

Открытую ледовую площадку энергетики из компании ТГК-1 дарят городу с 2015 года. Тогда ледовую забаву презентовали с помощью квестов, маскарада и собак породы хаски. В этом году энергетики традицию народных катаний продолжили, каток в бывшем Парке пионеров доступен ежедневно с 15 января.

Всего этой зимой в столице Карелии залили 11 открытых и 3 крытых катка. 9 января открылся самый большой (250 квадратных метров) каток на стадионе «Юность». Там коньки можно взять напрокат.

Всесезонный развлекательный центр «Горка»

Располагается на Лососинском шоссе, напротив республиканской больницы. Здесь также залили каток, но активные горожане больше любят «Горку» зимой за горнолыжный склон с подъемником, на котором также можно покататься на сноуборде и сноутьюбе (если проще, на «ватрушке»).