Зимний отдых: Птз

Куда пойти отдохнуть в зимнем Петрозаводске? Одному, с семьей, в будний день или на выходных? «Республика» подготовила краткий перечень новых и популярных мест для городского зимнего отдыха.

Гонки на собачьих упряжках «По земле «Сампо»

Наверное, главное приключение этой зимы для Петрозаводска. Любители зрелищ с собачками в прошлом году уныло смотрели на пустующий стадион «Коммунальник»: гонку отменили из-за нехватки снега. Звучит для русского Севера парадоксально, но причину назвали именно эту.

Зато в этом году гонка состоится: с 26 по 28 января. Будут участвовать 150 спортсменов. По сравнению с предыдущими опытами расширилась география российских участников: приедут упряжки из Петербурга, Москвы, Ленинградской, Калужской, Тульской, Самарской, Иркутской областей, Твери, Мурманска, Омска, Ярославля и Тюмени. Среди иностранных участников белорусы, финны и шведы. От Карелии будут упряжки из Беломорска, Новой Вилги, Кудамы и Сопохи.

Соревноваться спортсмены будут в трех номинациях: спринт 6 километров, спринт 10 километров и средняя дистанция — 40 километров. Гонка пройдет в статусе этапа Кубка мира и входит в единый календарный план спортивных мероприятий Минспорта России. Зрителей будут развлекать чукотские артисты с бубнами. Для замерзших установят две теплых палатки, внутри будут торговать чаем и исполнять живую музыку.

Гонка "По земле Сампо-2016". Фото: Николай Смирнов

Гонка «По земле Сампо-2016». Фото: Николай Смирнов

Трасса «Фонтаны»

Популярный маршрут длиной 16,5 километров для лыжников и любителей ЗОЖ зимой (пешие прогулки не приветствуются – портится лыжня).

«Своё название трасса получила от нескольких водных скважин,  расположенных на маршруте по берегам реки Лососинка. Появление этих скважин связано с работами по оценке запасов подземных вод вблизи Петрозаводска в 60-е годы прошлого столетия.  Рвущаяся наружу вода зимой создавала причудливые ледяные формы. Лыжники-любители приходили полюбоваться  нерукотворными фонтанами по старым лесовозным дорогам, лесным просекам и тропам», — пишет портал «Петрозаводск спортивный».

Развитие лыжная трасса получила в 90-е годы, после того как по соображениям безопасности было принято решение отказаться от проведения массовой лыжной гонки «Снежное Онего» на льду Петрозаводской губы. Альтернативой как раз и стала дорога к фонтанам.

Сезон 2017/2018 для трассы начался 3 декабря, с регистрации участников традиционного городского фестиваля «Зимние Фонтаны». 1 января здесь прошли всероссийская акция «Побегай 1 января!», День снега, гонки на собачьих упряжках.

Трасса "Фонтаны"

Трасса «Фонтаны». Фото: ИА «Республика Карелия»/Леонид Николаев

 

Колесо обозрения у ТРК «Лотос Plaza»

Совсем новое приобретение карельской столицы. Конструкцию 30-метровой высоты установили у самого крупного гипермаркета в городе 23 декабря 2017 года. Аттракцион будет работать круглый год: закрытые кабинки отапливаются зимой, а летом в них работает кондиционер. Всего кабинок 18.

Колесо подсветили динамической иллюминацией, оно может вращаться в обе стороны. Устроители обещали современную систему безопасности и постоянное видеонаблюдение. Дети до шести лет катаются бесплатно – но в сопровождении взрослых, которым нужно покупать билет. Аттракцион работает с 10:00 до 22:00. Есть перерыв на обед и технические перерывы.

Колесо обозрения у ТРК "лотос Plaza"

Колесо обозрения у ТРК «лотос Plaza». Фото: ИА «Республика Карелия»/Леонид Николаев

Каток в Губернаторском парке

Открытую ледовую площадку энергетики из компании ТГК-1 дарят городу с 2015 года. Тогда ледовую забаву презентовали с помощью квестов, маскарада и собак породы хаски.  В этом году энергетики традицию народных катаний продолжили, каток в бывшем Парке пионеров доступен ежедневно с 15 января.

Всего этой зимой в столице Карелии залили 11 открытых и 3 крытых катка. 9 января открылся самый большой (250 квадратных метров) каток на стадионе «Юность». Там коньки можно взять напрокат.

Каток в Губернаторском парке

Каток в Губернаторском парке. Фото: ИА «Республика Карелия»/Леонид Николаев

Всесезонный развлекательный центр «Горка»

Располагается на Лососинском шоссе, напротив республиканской больницы. Здесь также залили каток, но активные горожане больше любят «Горку» зимой за горнолыжный склон с подъемником, на котором также можно покататься на сноуборде и сноутьюбе (если проще, на «ватрушке»).

Развлекательный центр "Горка" в Петрозаводске

Развлекательный центр «Горка» в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика Карелия»/Леонид Николаев

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