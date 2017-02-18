Жюри определило лучшие скульптуры «Гипербореи»

Несколько минут назад жюри фестиваля «Гиперборея» определило лучшие снежные и ледовые скульптуры, участвовавшие в конкурсе. Об этом сообщают корреспонденты «Республики».

Лучшей ледовой скульптурой эксперты признали композицию «Лето в росе», созданную петрозаводчанами. Второе место в номинации досталось скульптуре «Сны о Белом море» (Петрозаводск).

Снежные скульптуры оценивались в двух номинациях. В категории «Малый куб» победителями стали авторы композиции «Яло» (Петрозаводск). В категории «Большой куб» третье место получила работа «Гений места» (Петрозаводск), второе «За секунду до выстрела» (Минск), первое — «Великий дворник» (Петрозаводск). Победители получили 30 тысяч рублей, обладатели второго и третьего мест — 25 и 15 тысяч соответственно.