Жвачки с якобы суицидальными призывами изъяли из продажи в Карелии

Администрация магазина в Кондопоге сама изъяла жевательные резинки, которые вызвали волну возмущения среди потребителей. Причиной недовольства стало то, что производитель разместил на продукции различные задания, которые могли быть неадекватно восприняты. К примеру, компания-производитель предлагала покупателям забраться на самую высокую точку или порассуждать на тему, что нужно успеть сделать перед смертью.

Эта серия жевательных резинок была запущена в продажу в начале февраля, однако из-за реакции покупателей производитель решил отозвать всю партию.

В Карелии пока обнаружили одну такую партию жевательных резинок.