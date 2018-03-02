Журналист «Республики» попал на встречу с Владимиром Путиным

В Калининграде завершается медиафорум Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость». Сегодня его участники встретились с главой государства Владимиром Путиным, который ответил на самые разные вопросы представителей СМИ. Во встрече принял участие журналист информагенства «Республика» Максим Алиев.

Беседа с президентом затронула самые разные темы, от военных технологий до социальной сферы. Отвечая на вопрос о реализации поручений в сфере медицины, Владимир Путин заявил, что в 2018 году 1,3 миллиарда рублей будут направлены дополнительно на создание фельдшерско-акушерских пунктов в селе. Еще 2,5 миллиарда выделено на создание передвижных пунктов обслуживания, покупку транспорта и оборудования.

Владимира Путина также спросили, можно ли использовать военные технологии в мирных целях. Глава государства ответил утвердительно.

— Все это можно использовать и мы будем использовать. Постепенно. Главное — есть задел и есть люди, — сказал президент России.

Напомним, в эти дни в Калининграде проходит медиафорум «Правда и справедливость». Он собрал более 500 человек: лауреатов конкурса журналистских работ ОНФ и конкурса Союза журналистов России «Почему я иду на выборы», а также блогеров, медиаменеджеров, главных редакторов и руководителей федеральных СМИ.

Карелию на медиафоруме представляют шесть журналистов, все они стали лауреатами конкурса «Правда и справедливость». Журналист «Республики» Максим Алиев получил награду за материал «Кондопожская трагикомедия» о разваливающемся доме, который власти не хотят признать аварийным. В число победителей также вошли Наталья Васенина («Суоярвский вестник»), Любовь Горохова («Северные берега»), Анна Кириллова («Новая Кондопога»), Ирина Меркова («Столица на Онего»), Елена Пертунен («Карелинформ»).