Журналист «Республики» получил диплом лауреата конкурса «Правда и справедливость»

В Калининграде стартовал пятый медиафорум региональных и местных СМИ, который ежегодно организует Общероссийский народный фронт. В первый день форума состоялась церемония награждения лауреатов конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». В числе победителей — журналист «Республики» Максим Алиев. Жюри конкурса высоко оценило его материал «Кондопожская трагикомедия» о разваливающемся доме, который власти не хотят признать аварийным. Диплом победителя нашему коллеге вручил депутат Госдумы Николай Будуев.

— Мне приятно очутиться в числе победителей конкурса ОНФ «Правда и справедливость» и принять участие в медиафоруме, — поделился впечатлениями Максим Алиев. — Это одна из немногих площадок в России, где журналисты со всей страны могут задать наболевшие вопросы федеральным чиновникам и обсудить проблемы современных СМИ.

Награждение лауреатов конкурса «Правда и справедливость». Фото: «Республика»/Максим Алиев Диплом лауреата конкурса «Правда и справедливость». Фото: «Республика»/Максим Алиев

Карелию на медиафоруме представляют шесть журналистов, все они стали лауреатами конкурса «Правда и справедливость». Помимо Максима Алиева это Наталья Васенина («Суоярвский вестник»), Любовь Горохова («Северные берега»), Анна Кириллова («Новая Кондопога»), Ирина Меркова («Столица на Онего»), Елена Пертунен («Карелинформ»).

Медиафорум «Правда и справедливость» продлится до 2 марта. В пятницу на пленарном заседании с журналистами будет общаться президент России Владимир Путин. В работе форума принимают участие более пятисот человек: лауреаты конкурса журналистских работ ОНФ и конкурса Союза журналистов России «Почему я иду на выборы», а также блогеры, медиаменеджеры, главные редакторы и руководители федеральных СМИ. Также приглашены главы профильных министерств и ведомств.