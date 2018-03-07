Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков посетил БСМП Петрозаводска и Республиканский Онкодиспансер: эти медучреждение недавно приобрели новейшее современное медицинское оборудование. Деньги на эти цели выделил еще в прошлом году Владимир Путин из резервного фонда.

14 ноября Владимир Путин выделил из резервного фонда российским больницам почти 856 миллионов рублей. Часть этих средств – более 250 миллионов рублей – получили медучреждения Карелии.



Сначала руководитель региона отправился в петрозаводскую больницу скорой медицинской помощи. На выделенные деньги в БСМП приобрели четыре аппарата вентиляции легких экспертного класса. Их стоимость – более 16 миллионов рублей. Заведующий отделением ИТАР Валерий Ясинский отметил, что новое оборудование позволяет вентилировать пациентов с самыми сложнейшими патологиями, которые могут быть в отделении реанимации.

– Подобная техника нужна в первую очередь для пациентов в критическом состоянии с острой дыхательной недостаточностью. Это жизнеспасающая техника. Она позволяет купировать все эти вещи на самом современном уровне. Такие аппараты ИВЛ стоят в ведущих клиниках как нашей страны, так и зарубежных стран. Лучше данных образцов инженерная мысль еще не придумала, – отметил заведующий отделением ИТАР.

Валерий Ясинский также добавил, что теперь вопрос с дыхательным медоборудованием в петрозаводской больнице скорой медицинской помощи решен почти на сто процентов. Новая техника, уверен завотделением ИТАР, позволит в несколько раз улучшить качество оказания помощи пациентам БСМП.

– Такие современные аппараты очень важны, – отметил Артур Парфенчиков. – От этого зависит вопрос выживаемости пациентов. Хотелось бы, чтобы подобное медицинское оборудование было во всех центральных районных больницах Карелии. Сейчас наша главная задача – повысить качество оказания медицинской помощи для жителей Карелии. Развитие медицины – наше приоритетное направление.

После посещения БСМП глава Карелии отправился в Республиканский онкодиспансер. В этом медучреждении за счет выделенных Путиным из резервного фонда денег появился современный эндоскопический видеоцентр. Его стоимость – почти 15,5 миллиона рублей. Приобретение этого оборудования уже скоро позволит открыть вторую операционную – это значительно сократит время ожидания хирургической помощи онкобольными. Пока что эндоскопический видеоцентр работать не начал: он ждет специальной настройки, которую в ближайшее время проведут специалисты из Санкт-Петербурга.

– Эндоскопический видеоцентр предназначен для малоинвазивных вмешательств. С хирургической точки зрения новый аппарат более совершенный, чем тот, что сейчас есть в онкодиспансере. У него более современный монитор – с расширением 4К. Соответственно, он даст картинку лучшего качества, что позволит хорошо оценить ткани и провести более точные хирургические манипуляции, – рассказал главе Карелии главврач онкодиспансера Ерванд Хидишян.

Хидишян также добавил, что специальную настройку эндоскопического видеоцентра проведут в марте, а уже в апреле с помощью нового оборудования сделают первую операцию. Далее аппарат будет работать на потоке.

– Некоторое время назад мы увидели узловые проблемы в карельской медицине. Конечно, есть проблемы глобальные – их мы будем решать в ближайшие годы. А вот небольшие – решаются уже сейчас. В частности – благодаря выделенным из резервного фонда средствам , – заявил Артур Парфенчиков.

Руководитель региона также отметил, что в этом году в Карелии появятся 15 стационарных ФАПов, на строительство 11 из них из федерального бюджета уже выделено 60 миллионов рублей. Еще 16 миллионов из этого же источника будут направлены на приобретение двух мобильных ФАПов. Они будут работать в малонаселенных поселках Карелии.