Жизнь в облаках

— Неделя – этаж, неделя – этаж. Они его запустят быстрее, чем мы въедем. Ну, прелесть просто! – восторженно смотрит Александр на строящийся рядом с ЖК «Облака» жилой дом. Он свою квартиру в микрорайоне Кукковка-III ждет второй год. Дольщики этой многоэтажки чуть ли не каждый день после работы приезжают к своему недостроенному дому, чтобы проверить, идут ли хоть какие-нибудь работы, и не «кинул» ли их застройщик окончательно.

Фото: «Республика»/Анастасия Залазаева Фото: «Республика»/Анастасия Залазаева Фото: «Республика»/Анастасия Залазаева

История жилого комплекса «Облака» застройщика ООО «Офисный центр» в 2014 году начиналась многообещающе: масштабный проект, новый район, современные квартиры, газ, и все это за вполне приемлемые цены. Практически все 252 квартиры раскупили еще на стадии фундамента.

— Обещали сдать в декабре 2015 года, но ключи, говорили, отдадут раньше, — рассказала одна из дольщиц Оксана. — Я общалась с менеджером Мариной, писала ей, планировала взять отпуск, чтобы делать ремонт. Мне было сказано: «Берите на ноябрь. В ноябре мы отдадим ключи и начнем уже людей запускать для того, чтобы начали делать ремонт».

Окончание строительства было запланировано на четвертый квартал 2015 года. Но после того, как возвели «коробку» многоэтажки, стройка затормозилась.

— В апреле застройщик проводил собрание с дольщиками, — рассказал еще один клиент «Офисного центра» Александр. — Они кричали, что по закону есть еще полгода, до первого июля, на ввод дома в эксплуатацию: «Что вы тут панику навели, все у нас будет готово». Говорили, что в середине июня у нас здесь будет асфальт.

Однако «светлое будущее» в новых квартирах не наступило и в июле. Такая же ситуация сложилась и на другом объекте «Офисного центра» — в 95-квартирном доме на Первомайском проспекте.

— Задерживают сильно. Они должны были сдать в сентябре прошлого года, то есть почти год уже ждем. С учетом положенных по закону полгода на ввод в эксплуатацию, мы должны были въехать в апреле этого года. Но видно было, что ничто там не шевелится. — рассказала дольщица дома на Первомайском Дарья. — В последний месяц начали что-то делать. До этого была тишина, на вопросы не отвечали, затихарились. Вообще довольно грубо себя вели в отношении дольщиков.

Как следует из картотеки дел Арбитражного суда Карелии в июне 2015 года проектная компания «ОнегоПутьсервис», которая юридически оформляла инженерные изыскания для строительства домов на пересечении Комсомольского и Карельского проспектов, отсудила у «Офисного центра» почти полмиллиона рублей. В августе «ПКС Водоконал» отсудил у «Офисного центра» около 1 миллиона 300 тысяч рублей – долг за работы по подключению к системе холодного водоснабжения. Еще один иск – о взыскании с компании в пользу ООО «Центргазстрой» чуть больше миллиона рублей. Новый этап судебных разбирательств начался в 2016 году. Охранное предприятие отсудило у строительной компании около 20 тысяч рублей, местная газета объявлений – около 30 тысяч. В июле АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» через суд взыскало долг в 45 тысяч рублей по договору на техническое и аварийное обслуживание наружного газопровода с октября 2015 по февраль 2016 года. В базе исполнительных производств судебных приставов за ООО «Офисный центр» числятся долги на сумму более 250 тысяч рублей.

Офис застройщика в здании гостиницы «Северной» на проспекте Ленина не имеет никаких опознавательных знаков: ни названия компании, ни режима работы. Но у нас все-таки получилось поговорить с представителем компании.

Менеджер Оксана Петрова, которая заключала договора с большинством дольщиков по доверенности от имени директора, рассказала с чем связана такая задержка:

Но не паниковать люди уже не могут. Многие, чтобы внести первый взнос по ипотеке, продали свое жилье, и теперь ютятся у родственников или в съемных квартирах. Некоторые живут за городом и тратят деньги и время, чтобы добираться в Петрозаводск на работу.

— Я в коммунальной квартире живу с соседями-алкашами, у меня просто уже сил нет, — со слезами на глазах пожаловалась еще одна дольщица ЖК «Облака».

Администрация Петрозаводска продлила разрешения на строительство дома на Кукковке до 31 декабря 2016 года. Дом на Первомайском должны сдать до ноября.

— Там работают строители, но это полтора землекопа, — рассказала Дарья. — К ноябрю, конечно, такими темпами закончить не реально.

— Они говорят, что занимаются благоустройством территории. Мы приезжаем, видим: два человека в разгар рабочего дня лениво прохаживаются здесь. Не видно этой работы, — жалуется Оксана.

Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов

В разгар рабочего дня нашему фотокорреспонденту удалось обнаружить тех самых «землекопов» на стройке ЖК «Облака». Однако в доме на Первомайском — абсолютная тишина.

Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов

Согласно статье 10 федерального закона № 214 о долевом строительстве, нарушивший сроки сдачи объектов застройщик, должен компенсировать другой стороне неустойку и возместить связанные с этим убытки. Но на апрельском собрании представители застройщика настоятельно рекомендовали своим клиентам не подавать иски в суд.

— Просили нас на собрании не подавать на неустойку: «Вы нас потопите, итак мы тут еле-еле держимся», — вспоминает дольщик ЖК «Облака» Кирилл.

Представитель застройщика, заявила, что «банкротить» компанию своими исками на неустойку дольщикам не выгодно:

При этом Марина Петрова заверила, что объявлять себя банкротом компания не намерена, слишком много средств уже вложено в этот дом. Но дольщики увещеваниям застройщика верят с трудом, все помнят историю компании «КСК», наследником которой по негласной информации и стал «Офисный центр». «КСК» строила жилой комплекс на улице Белинского. Компания обанкротилась, не завершив работы. Их клиенты получили не сданные в эксплуатацию квартиры.

— То есть уже прямой шантаж идет: «Если вы будете против нас идти, то мы сделаем так, что вы свои квартиры не получите», — рассказал дольщик Александр. — Также было и на Белинского, там напрямую говорили, если вы не подпишите акты приемки квартир с недоделками, мы обанкротимся, и вы вообще своих квартир не увидите.

В базе данных Петрозаводского городского суда сохранилась информация о прецеденте. 21 июня двое дольщиков «Офисного центра» все-таки подали в суд на неустойку, штраф, компенсацию убытков и морального вреда. Суд удовлетворил их требования и решил взыскать с застройщика по 100 тысяч рублей в пользу каждого.

Большинство клиентов «Офисного центра» не спешат с исками в суд.

— Мы им напрямую говорим: нам не надо неустойку, мы не хотим с вас денег отжать. Вы квартиры нам доделайте и все, — возмущается дольщик Александр.

Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов

Несостоявшиеся новоселы терпеливо ждали до 1 июля, не поднимали шум. Но когда и новый срок сдачи объекта также был сорван, перешли к наступлению. Написали письма в прокуратуру, в минстрой, политическим партиям, руководству республики и даже президенту страны.

Как пояснили в карельском минстрое, за ООО «Офисный центр» установили особый контроль: проводят совещания с застройщиком, инспектируют объекты, дают настоятельные рекомендации.

Ведомство может требовать от фирмы устранять нарушения и устанавливать сроки их устранения, может принимать меры, чтобы привлечь к ответственности должностных лиц, обращаться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении деятельности застройщика или о его ликвидации. Но все это вряд ли приблизит ввод домов в эксплуатацию. А привлечь к ответственности застройщика за нарушение сроков строительства по закону министерство не может.

Первый замминистра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Александр Ломако:

— Объект находится у нас на контроле. Мы побуждаем «Офисный центр» к исполнению обязательств по договорам долевого участия и надежное плечо подставляем для того, чтобы все сложные моменты помочь урегулировать.

По словам замминистра, ранее был утвержден график выполнения строительно-монтажных работ на объектах «Офисного центра», но по нему уже есть отставания и недоделки.

Минстрой запросил у «Офисного центра» перечень этих «сложных моментов», которые мешают закончить строительство и требуют поддержки со стороны ведомства. Список застройщик обещал предоставить до 19 августа.

— Будет необходимость, подключим ресурсоснабжающие организации, — пообещал Александр Ломако. — Но нужно уточнить проблематику, чтобы понимать масштаб этой беды. Что касается трудностей в работе застройщика с субподрядчиками, здесь мы вмешиваться не вправе.

Компания «Офисный центр» в конце июля вошла в ТОП-5 строительных фирм Карелии. Рейтинг составляло Национальное объединение застройщиков жилья. За основу взяли площади строящихся объектов из проектных деклараций на сайтах компаний.

Еще одна проблема, по словам первого замминистра, в том, что застройщик не информирует должным образом своих клиентов о ходе и сроках работ.

— Согласно закону застройщик, имея какие-то объективные трудности, проводит информационно-разъяснительную работу со своими дольщиками. В таких случаях, застройщик прибегает к заключению дополнительных соглашений к договорам долевого участия, в которых все эти вопросы урегулируются. Мы настоятельно рекомендовали застройщику провести эту информационную компанию с дольщиками.

Клиенты «Офисного центра», действительно, страдают от информационного голода. Чтобы узнать хоть что-то о ходе строительства, они разговаривают с рабочими на стройке, «трясут» подрядчиков. Даже сторож на стройке может что-то рассказать. А в офисе компании их встречают уже не так радушно, как на этапе покупки квартиры и разговаривают достаточно грубо.

А дольщикам остается ждать, что когда-нибудь их дом все-таки сдадут, надеяться и верить словам сотрудников «Офисного центра»: