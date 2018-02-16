Сегодня в Карелии почти 15 тысяч инвалидов хотят найти работу. Трудоустроен только каждый шестой.

В маленьком городе или поселке ситуация еще сложнее: производственных предприятий почти не осталось, бюджетная сфера оптимизируется. Даже здоровому человеку непросто найти работу.

Пряжа — один из трех муниципалитетов Карелии, где работает проект «Жизнь без границ». С опытом Швеции также знакомятся Сортавала и Костомукша.

Бюджет Республики Карелия предусматривает субсидии для работодателей, которые оборудуют для инвалидов специальные рабочие места: 100 тысяч рублей на возмещение затрат и частичное возмещение расходов на выплату зарплаты инвалиду в течение трех месяцев.

В 2017 году в республике оборудовано 25 таких рабочих мест, 25 человек — трудоустроены.