Жителям Сочи, которые сдают квартиры на лето, предложили провести это время в Карелии

Этим летом Карелия ждет роста числа туристов из Краснодарского края. Карельское управление по туризму, общественная организация «Знание» и фирма «Дельфин-тур» предлагает жителям Сочи поучаствовать в просветительском проекте «В этом году выбираем Карелию!». Проект рассчитан на людей, которые сдают на лето свои квартиры. На это время им предлагают выгодный вариант отдыха в Карелии.

— Многие жители Сочи сдают свои квартиры на летний сезон. А самим им куда деваться? На это время мы предлагаем им лучшие маршруты и достопримечательности Карелии, — рассказала руководитель Управления по туризму карельского Минкульта Екатерина Биктимирова.

Жителей российского курорта заинтересует это предложение, уверены авторы идеи. Во-первых, карельская природа для сочинцев — настоящая экзотика. Во-вторых, стоимость туров для людей, которые зарабатывают на сдаче жилья, вполне приемлемая. Можно и отдохнуть, и заработать одновременно.

«За повседневной суетой больших городов мы все больше начинаем ценить неспешный ритм и спокойствие, которыми укутывают своих дорогих гостей карельские края», — говорится в туристической брошюре, адресованной жителям Сочи.

Туристам из Сочи предлагают посетить Петрозаводск, острова Кижи, Валаам, Соловки, мраморный карьер в Рускеала, водопад Кивач, курорт «Марциальные воды», а также попробовать джип-сафари, рафтинг и катание на кадроциклах.