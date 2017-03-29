Жителям Шелтозера предложили вариант сохранения лодочных гаражей на берегу Онего

Жители Шелтозера в Прионежском районе Карелии оказались в трудной ситуации. На протяжении многих лет они пользовались лодочными гаражами на берегу Онежского озера, однако некоторое время назад они стали получать уведомления от Росреестра о необходимости освободить территорию и демонтировать гаражи.

Как оказалось, еще в 2014 году по просьбе администрации Шелтозера часть берега села была отнесена к объектам культурного наследия и поставлена на государственную охрану под названием «Шелтозерский берег».

Местные власти пытались тем самым обезопасить исторический берег от строительства коттеджей, но в итоге пострадали владельцы лодочных гаражей.

Документы на эти постройки местные власти выдали людям уже после того, как берег стал объектом культурного наследия, и если смотреть с этой точки зрения, гаражи оказались вне закона.

Тем не менее Шелтозеро — вепсское село, входящее в зону традиционного природопользования. Вепсы издревле занимались рыбной ловлей и хранили лодки в специальных гаражах, и, следовательно, гаражи — часть исторического быта самих вепсов.

Чтобы разрешить ситуацию, в Госкомитете по имуществу провели встречу с участием всех заинтересованных сторон и пришли к консенсусу.

Большая часть лодочных гаражей останется на месте. Чтобы придать этому решению правовой статус, местные жители и Госкомитет по охране объектов культурного наследия заключат соглашение, которое позволит эксплуатировать гаражи и дальше, однако владельцам нескольких гаражей, которые находятся непосредственно в границах объекта культурного наследия, придется перенести свои постройки на другие участки. По словам представителей комитета, местные жители согласились с этим предложением.

Привести все в соответствие с нормами права планируется до 1 июля. Это решение с одной стороны подтверждает неприкосновенность части исторического берега, а с другой — позволяет местным жителям продолжать спокойно заниматься рыбалкой, не беспокоясь за свое имущество.