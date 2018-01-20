Жителям Петрозаводска рассказали, как принять участие в «Комфортной городской среде-2018»

В администрации столицы Карелии накануне вечером состоялся семинар по реализации федеральной приоритетной программы «Комфортная городская среда». Специалисты мэрии подробно и с примерами рассказали собравшимся петрозаводчанам о том, как принять участие в программе этого года. Прежде всего рассказали об изменениях по сравнению с прошлым годом. Например, основные новинки применительно к благоустройству дворов состоят в том, что проект той или иной дворовой территории в этом году не примут без приложенного паспорта благоустройства (этот документ должны вести управляющие компании). Кроме того, в 2018 году у горожан отсутствует возможность дополнительно профинансировать минимальный перечень работ.

— В этом году обязательное требование к пакету документов — это наличие паспорта благоустройства дворовой территории, — заявила на встрече руководитель отдела жилищной инфраструктуры Наталья Чернобай. — Проект благоустройства двора включает в себя заявку, протокол общего собрания жильцов, копии локальных смет (на каждый вид работ отдельно) с подписью уполномоченного лица и визой управляющей компании, фотографии двора, паспорт благоустройства, без которого документы не будут рассматриваться — их можно взять в управляющих организациях, опись документов и сопроводительное письмо.

Что касается благоустройства территорий общего пользования, так называемых общественных пространств (бульваров, скверов, мемориалов, пешеходных зон), то главное отличие этого года в том, что изменилась система отбора заявок. Публичные слушания сменит народное рейтинговое голосование.

— Заявки на благоустройство общественных территорий принимаются до 9 февраля, уже поступило порядка 25 заявок, — отметила на семинаре руководитель управлении благоустройства и экологии Анна Дудырина. — Люди несут заявки на благоустройство разных мест общего пользования: парки, аллеи, бульвары, подана заявка Петросовета по благоустройства сквера на улице Титова, аллеи на Древлянке, парка СКЗ от жильцов Сулажгорского кирпичного завода. От населения района набережной Варкауса поступила заявка на строительство площадки по выгулу животных. Если этот проект победит, то это будет вторая такая площадка в городе.

Все поступившие предложения в Петрозаводске рассмотрит общественная комиссия, члены которой выберут и сведут в перечень приоритетные проекты по благоустройству общественных пространств. До середины февраля перечень должен быть опубликован в муниципальных СМИ. До 1 марта завершится разработка дизайн-проектов, их можно будет увидеть на официальном сайте администрации столицы Карелии. 18 марта, во время голосования на выборах президента, жители Петрозаводска определят, какие проекты будут включены в программу 2018 года.

На семинаре неоднократно подчеркнули: подробнейшая информация по реализации программы «Комфортная городская среда» размещена на сайте петрозаводской мэрии.

Напомним, приоритетный проект президента России «Комфортная городская среда» рассчитан на 2017-2022 годы. Программа делится на два направления: благоустройство дворов и муниципальных территорий. В первом случае граждане имеют право подавать заявки в мэрию на конкурсной основе. В проекте дворового благоустройства указываются два перечня работ: обязательный (ремонт и укладка асфальта во дворе, уличное освещение) и дополнительный (озеленение, спортивные и детские площадки). Победители получают федеральные деньги – до двух миллионов рублей. В 2017 году Карелии из федерального бюджета выделили 140 миллионов рублей. Около половины освоил Петрозаводск. На эти деньги в карельской столице привели в порядок около 43 дворов. Остальные проекты, попавшие в список 2017 года, но пока не реализованные, в первую очередь приведут в порядок в 2018-м.

Во втором случае речь идет о благоустройстве парков, скверов, мемориалов и других мест общественного пользования. Если в 2017 году победителей выбирали на публичных слушаниях, то в году текущем их определят путем рейтингового, народного голосования. К голосованию в Петрозаводске допустят всех жителей старше 14 лет. Из списка им предстоит выбрать не больше трех общественных территорий, затем специальная комиссия подсчитает число голосов и назовет победителей.

Всего на реализацию «Комфортной городской среды» в 2018 году Карелия получит около 147,6 миллиона рублей. На благоустройство общественных территорий в Петрозаводске выделили около 12 миллионов рублей, еще 28 миллионов пойдут на дворы. Впрочем, эти цифры могут измениться: власти города рассчитывают, что столице отдадут не менее половины общей республиканской суммы.