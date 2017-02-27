Жителям Петрозаводска предложат новые правила работы дворников

На очередном заседании рабочей группы Петросовета по изменению Правил благоустройства города занимались вопросами уборки. Мэрия Петрозаводска в лице начальника жилищного управления Евгения Перова предложила внести значительные изменения. Так, по мнению чиновника, уборку придомовых территорий следует разделить на первичную и последующую. На практике это должно означать, что первичную уборку дворники и обслуживающие организации должны закончить до 08:00. А последующую – повторять в течение дня.

— Первичная включает в себя уборку крылец, площадок перед входами в подъезды, тротуаров, пешеходных дорожек, подходов к контейнерным площадкам. В случае скользкости – посыпку песком, гололеда – песком или песко-соляной смесью. Последующая уборка включает в себя уборку и поддержание чистоты на иных частях придомовой территории, — заявил Евгений Перов.

По его словам, механизированная уборка допускается в дневное время при скорости машин до 4 километров в час.

— Снег при первичной и последующей уборке придомовой территории должен убираться «под скребок» – то есть, полностью, до асфальта. В тех случаях, когда во дворе нет тротуаров или пешеходных дорожек – для обеспечения минимального прохода граждан — снег следует убирать «под движок», то есть, оставляя слой снега для последующего его уплотнения.

Плюс, по мнению мэрии Петрозаводска, необходимо прописать в Правилах благоустройства ответственность арендаторов за чистоту их участка – если, конечно, такой пункт прописан в договоре аренды.

Однако депутат горсовета Дмитрий Романов с позицией мэрии не согласился. Он исходил из судебной практики и считает, что любая арендованная площадь – часть общего имущества дома, ответственность за чистоту которого лежит на собственниках. С ним, в свою очередь, не согласен депутат Андрей Ушаков – он, наоборот, считает, что было бы несправедливо перекладывать работы по уборке крыльца магазина с бизнеса на жильцов и управляющие компании.

В результате члены рабочей группы единогласно проголосовали за нововведения в уборке дворов и других городских территорий. Теперь эти изменения должны пройти процедуру публичных слушаний. После новации вынесут на сессию горсовета. А вот предложения мэрии в части ответственности арендаторов Евгению Перову предложили доработать.

Напомним, рабочая группа по изменению Правил благоустройства Петрозаводска появилась в начале года. В нее вошли чиновники городской администрации, депутаты Петросовета. На повестке дня рабочей группы – борьба с автохламом, засильем рекламы на домах, чистота города.