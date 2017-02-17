Жителям Петрозаводска предлагают создать гимн Союза городов воинской славы

В Петрозаводске начался конкурс на создание официального гимна Союза городов воинской славы. В нем могут принять участие все желающие (физические и юридические лица, любители и профессионалы). Заявки на участие принимаются до 15 марта. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Конкурс проходит в два этапа – отборочный и заключительный. Победитель определится с учетом народного онлайн-голосования. Победители и призеры награждаются дипломами и ценными подарками.

Результаты конкурса будут объявлены в июне в ходе проведения общего собрания членов Союза городов воинской славы (VII съезда) в Архангельске.

Всем участникам, прежде чем участвовать в конкурсе, нужно ознакомиться с правилами. Ознакомиться с ним можно на сайте мэрии Петрозаводска.